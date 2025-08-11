Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKollamchevron_rightKottiyamchevron_rightഇവിടം പഴങ്ങളുടെ...
    Kottiyam
    Posted On
    date_range 11 Aug 2025 11:34 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Aug 2025 11:34 AM IST

    ഇവിടം പഴങ്ങളുടെ സുൽത്താന

    text_fields
    bookmark_border
    ഇവിടം പഴങ്ങളുടെ സുൽത്താന
    cancel
    camera_alt

    സ​ജീ​ർ ബാ​ബു​വും ഭാര്യ സൗമ്യയും

    കൊ​ട്ടി​യം: വി​ദേ​ശ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ത്രം ക​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന പ​ഴ​വ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ കു​ല​കു​ത്തി പി​ടി​ച്ചു​കി​ട​ക്കു​ന്ന​ത് കാ​ണ​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ ചാ​ത്ത​ന്നൂ​രി​ൽ എ​ത്തി​യാ​ൽ മ​തി. ചാ​ത്ത​ന്നൂ​ർ കാ​രം​കോ​ട് കു​രി​ശും​മൂ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഊ​ഴാ​യി​ക്കോ​ട് ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന വ​ഴി​യ​രി​കി​ലു​ള്ള സ​ജീ​ർ ബാ​ബു​വി​ന്‍റെ സു​ൽ​ത്താ​ന എ​ന്ന വീ​ട്ടു​വ​ള​പ്പി​ലാ​ണ് ലോ​ക​ത്തു​ള്ള ഒ​ട്ടു​മി​ക്ക പ​ഴ​വ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളും പി​ടി​ച്ചു നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്. സു​ൽ​ത്താ​ന വ​ള​പ്പി​ലെ കൃ​ഷി തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​യാ​ൽ ഒ​രു ചെ​റു​വ​ന​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ പ്ര​തീ​തി​യാ​ണ്.

    ക​ർ​പ്പൂ​ര​മെ​ടു​ക്കു​ന്ന മ​രം മു​ത​ൽ സു​ഗ​ന്ധ​ദ്ര​വ്യ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന പൂ​ക്ക​ൾ പി​ടി​ക്കു​ന്ന മ​രം വ​രെ ഇ​വി​ടെ​യു​ണ്ട്. ജ​ബോ​ട്ടി​ക്കാ ബാ ​എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന മ​ര മു​ന്തി​രി​യു​ടെ വി​വി​ധ നി​റ​ങ്ങ​ളി​ലും വ​ലി​പ്പ​ങ്ങ​ളി​ലു​മു​ള്ള പ​തി​ന​ഞ്ചി​ന​മാ​ണ് ഇ​വി​ടെ​യു​ള്ള​ത്. ഇ​ത് മ​ര​ത്തി​ന്‍റെ ശി​ഖ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പി​ടി​ച്ചു കി​ട​ക്കു​ന്ന​തു വ​ള​രെ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ കാ​ഴ്ച​യാ​ണ്.

    റ​മ്പാ​യി, ക​മ്പാ​യി, ത​മ്പോ​യി,മ​പ്പാ​യി തു​ട​ങ്ങി പ​ന്ത്ര​ണ്ടി​നം മൂ​ടി​പ്പ​ഴ​ങ്ങ​ളും, ദ​ല സ​പ്പോ, ശ​ർ​ക്ക​ര​പ്പ​ഴം, ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ​യി​ൽ കാ​ണു​ന്ന സ്വീ​റ്റ് ലു​വി, ചാ​മ്പ​യു​ടെ ഇ​ന​ങ്ങ​ളാ​യ ഗ്രൂ​മി, ജ​മൈ​ക്ക, ലോ​ങ്ക​ൻ ഫ്രൂ​ട്ട്, റി​വോ ഗ്രാ​ൻ്റ് ചെ​റി, ലോ​ക​ത്തു വ​ച്ച് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ പു​ളി​യു​ള്ള പ​ഴ​മാ​യ രാ​ജ പ്പു​ളി, റ​മ്പൂ​ട്ടാ​നും റ​മ്പൂ​ട്ടാ​നെ​ക്കാ​ൾ മ​ധു​ര​മു​ള്ള മ​ട്ടോ​വ​യും, നീ​ല​യും വെ​ള്ള​യും നി​റ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള മി​ൽ​ക്ക് ഫ്രൂ​ട്ടും (പാ​ൽ​പ്പ​ഴം), സെ​ൻ്റ് നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ഇ​ലാ​ങ്ങ് ഇ​ലാ​ക്ക് എ​ന്ന പേ​രി​ലു​ള്ള ചെ​മ്പ​ക​ത്തി​ൻ്റെ ഹൈ ​ബ്രീ​ഡ് ഇ​ന​വും, അ​വ കാ​ഡോ (വെ​ണ്ണ​പ്പ​ഴം), അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ പ​ഴ​മാ​യ അ​ബി​യു (ഗോ​ൾ​ഡ് ഫ്രൂ​ട്ട് ), ഡെ​ൽ ഹാ​രി,സി​ട്ര, ബാ​ലി തു​ട​ങ്ങി 20 ഇ​നം ചാ​മ്പ​യും, ഊ​ദ് ചെ​ടി​യും, മ​ഞ്ഞ നി​റ​ത്തി​ലു​ള്ള ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ പ​പ്പാ​യ​യി​ൽ തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ​യി​നം ക​പ്പ​ക്ക​ക​ൾ, പ​ന്ത്ര​ണ്ടി​നം ട്രാ​ഗ​ൺ ഫ്രൂ​ട്ടു​ക​ളും വെ​ള്ള​യും പ​ച്ച​യും നി​റ​ത്തി​ലു​ള്ള ഇ​ല​ക​ളും ര​ണ്ടു നി​റ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യു​ള്ള കാ​യ്ക​ളു​ള്ള കു​രു​മു​ള​കും, മു​ട്ട​പ്പ​ഴ​വും, ചെ​റി​യും, ചു​വ​ന്ന കൊ​ക്കൊ​യും ഒ​ക്കെ​യാ​യി 120 ഇ​നം വി​ദേ​ശ പ​ഴ​ങ്ങ​ൾ ഇ​വി​ടെ​യു​ണ്ട്.

    പ​ഴ​ങ്ങ​ൾ ഭ​ക്ഷി​ക്കാ​നെ​ത്തു​ന്ന കി​ളി​ക​ളെ​യും, വാ​വ​ലു​ക​ളെ​യും, അ​ണ്ണാ​നെ​യും ഇ​വ​ർ ത​ട​യാ​റി​ല്ല. അ​തി​നാ​ൽ അ​വ കൂ​ടു​ത​ലാ​യി ശ​ല്യം ചെ​യ്യാ​റു​മി​ല്ല.ബി​സി​ന​സു​കാ​ര​നാ​യ സ​ജീ​ർ ബാ​ബു ഒ​ന്ന​ര പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു മു​മ്പാ​ണ് റ​ബ​ർ കൃ​ഷി മ​തി​യാ​ക്കി​യ പു​ര​യി​ടം വാ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. മ​ര​ങ്ങ​ൾ മു​റി​ച്ചു മാ​റ്റി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ത​ട്ടാ​യി കി​ട​ന്ന പു​ര​യി​ട​ത്തി​ൽ 12 വ​ർ​ഷം മു​മ്പാ​ണ് വി​ദേ​ശ ഇ​നം പ​ഴ​വ​ർ​ഗ ചെ​ടി​ക​ൾ വ​ച്ചു​പി​ടി​പ്പി​ച്ചു തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. കാ​ലാ​വ​സ്ഥ ഇ​ത്ത​രം ചെ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് വ​ള​രാ​ൻ ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലെ​ന്ന് ക​ണ്ട​തോ​ടെ വി​ദേ​ശ വാ​ട്ട്സ്​​ആ​പ് ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് വി​വി​ധ​യി​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ തൈ​ക​ൾ വാ​ങ്ങി ന​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    വ്യാ​പാ​ര ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​പോ​യി മ​ട​ങ്ങു​ന്ന സ​മ​യം ഭാ​ര്യ സൗ​മ്യ​യും, മ​ക്ക​ളാ​യ അ​ലീ​ന, അ​ദീ​ജ ആ​ദം എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് കൃ​ഷി തു​ട​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത്ര​യും കൂ​ടു​ത​ൽ വി​ദേ​ശ​യി​നം പ​ഴ​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​ച്ചു നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഒ​രു പ​ഴ തോ​ട്ടം രാ​ജ്യ​ത്തു​ത​ന്നെ അ​പൂ​ർ​വ​മാ​ണെ​ന്നു പ​റ​യാം. മ​ണ്ണി​ൽ പൊ​ന്നു വി​ള​യു​ന്ന​തു​കാ​ണാ​നും, ഇ​തേ​ക്കു​റി​ച്ച് പ​ഠി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി അ​ഗ്രി​ക​ൾ​ച്ച​റി​ന് പ​ഠി​ക്കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ഥി​ക​ളും പ്ര​ഫ​സ​ർ​മാ​രും സു​ൽ​ത്താ​ന​യി​ൽ എ​ത്താ​റു​ണ്ട്. ക​ഠി​ന​പ​രി​ശ്ര​മം ന​ട​ത്തി​യാ​ൽ എ​ന്തും ന​മു​ക്ക് വി​ള​യി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​നാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് സ​ജീ​ർ ബാ​ബു​വും പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:fruitsGardenFlowersrambutankottiyam newsplace
    News Summary - This place is the Sultana of Fruits
    Similar News
    Next Story
    X