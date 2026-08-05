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    Kottiyam
    Posted On
    date_range 5 Aug 2026 10:51 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Aug 2026 10:51 AM IST

    കല്ലുംതാഴത്ത് ഉയരപ്പാത തുറക്കാൻ കാത്തിരിപ്പ് നീളും; ടാ​റി​ങ് ഒ​ഴി​കെ​യു​ള്ള ജോ​ലി​ക​ൾ ഏ​താ​ണ്ട് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്

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    കല്ലുംതാഴത്ത് ഉയരപ്പാത തുറക്കാൻ കാത്തിരിപ്പ് നീളും; ടാ​റി​ങ് ഒ​ഴി​കെ​യു​ള്ള ജോ​ലി​ക​ൾ ഏ​താ​ണ്ട് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്
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    ക​ല്ലും​താ​ഴ​ത്ത് ഉ​യ​ര​പ്പാ​ത​യു​ടെ നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം മു​ട​ങ്ങി​യ നി​ല​യി​ൽ

    കൊ​ട്ടി​യം: ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ൽ നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ക​ല്ലും താ​ഴ​ത്തെ ഉ​യ​ര​പ്പാ​ത തു​റ​ന്നു കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത് ഇ​നി​യും നീ​ളാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത. ഉ​യ​ര​പ്പാ​ത​യു​ടെ ഒ​രു വ​ശം ജൂ​ലൈ അ​വ​സാ​നം തു​റ​ന്നു കൊ​ടു​ക്കും എ​ന്നാ​ണ് ക​രാ​ർ ക​മ്പ​നി അ​ധി​കൃ​ത​ർ ജി​ല്ല ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​നും സ്ഥ​ലം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച മ​ന്ത്രി​ക്കും ഉ​റ​പ്പു കൊ​ടു​ത്തി​രു​ന്ന​ത്. ക​രാ​ർ ക​മ്പ​നി​ക്കാ​രി​ൽ നി​ന്നും ല​ഭി​ച്ച ഉ​റ​പ്പി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ജൂ​ലൈ അ​വ​സാ​നം ഉ​യ​ര​പ്പാ​ത​യു​ടെ ഒ​രു ഭാ​ഗം തു​റ​ന്നു കൊ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി ഷി​ബു ജോ​ണും ക​ല​ക്ട​റും പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ഉ​യ​ര​പ്പാ​ത​യി​ൽ ഒ​രു​വ​ശം തു​റ​ന്നു​കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ക​രാ​ർ എ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ള്ള ക​മ്പ​നി മെ​ല്ല​പ്പോ​ക്ക് തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്.

    റോ​ഡി​ൻ​റെ ഒ​രു​വ​ശം തു​റ​ന്നു കൊ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ ടാ​റി​ങ് ന​ട​ത്ത​ണം. ടാ​റി​ങ് ഒ​ഴി​കെ​യു​ള്ള ജോ​ലി​ക​ൾ എ​ല്ലാം ഏ​താ​ണ്ട് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​രാ​ർ ക​മ്പ​നി വി​ചാ​രി​ച്ചാ​ൽ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​കം റോ​ഡി​ൻ​റെ ഒ​രു​വ​ശം തു​റ​ന്നു കൊ​ടു​ക്കാ​നു​മാ​വും. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​തി​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ യാ​തൊ​രു പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​യ​ര​പ്പാ​ത​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്നി​ല്ല. റെ​യി​ൽ​വേ ലൈ​ന് മു​ക​ളി​ൽ ആ​ർ​ച്ച് പാ​ലം ഉ​ള​ള ഭാ​ഗ​ത്തെ റോ​ഡ് നി​ർ​മാ​ണ​വും എ​ങ്ങും എ​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല. അ​ത് തു​റ​ന്നു കൊ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ ഇ​നി​യും ആ​റു​മാ​സം എ​ങ്കി​ലും എ​ടു​ക്കു​ന്ന സ്ഥി​തി​യാ​ണ്. ഉ​യ​ര​പ്പാ​ത​യു​ടെ ഒ​രു വ​ശം തു​റ​ന്നു കൊ​ടു​ത്താ​ലും സ​ർ​വി​സ് റോ​ഡ് ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ക​ല്ലും​താ​ഴം ജ​ങ്ഷ​നി​ലേ​ക്ക് പോ​കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല.

    ജ​ങ്ഷ​നി​ലേ​ക്ക് പോ​ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ ലെ​വ​ൽ ക്രോ​സ് വ​ഴി ത​ന്നെ പോ​ക​ണം. ഉ​യ​ര​പ്പാ​ത​യു​ടെ ര​ണ്ടു​വ​ശ​ത്തും സ​ർ​വീ​സ് റോ​ഡ് നി​ർ​മ്മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ ര​ണ്ട് റെ​യി​ൽ​വേ മേ​ൽ​പ്പാ​ല​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടി നി​ർ​മ്മി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. ഇ​തി​നാ​യി സ്ഥ​ലം ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് വി​ജ്ഞാ​പ​നം ഇ​റ​ക്കി​യെ​ങ്കി​ലും ന​ട​പ​ടി ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി സ​ർ​വീ​സ് റോ​ഡ് നി​ർ​മി​ച്ച് ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​ന് തു​റ​ന്നു കൊ​ടു​ക്കാ​ൻ ഇ​നി​യും കാ​ത്തി​രി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രും. സ​ർ​വീ​സ് റോ​ഡു​ക​ളു​ടെ നി​ർ​മ്മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​ന്ന​ത് വ​രെ പു​ളി​യ​ത്ത് മു​ക്ക് ക​ല്ലും​താ​ഴം പെ​ട്രോ​ൾ പ​മ്പ് വ​രെ​യു​ള്ള റോ​ഡി​ലൂ​ടെ മാ​ത്ര​മേ ക​ല്ലും​താ​ഴ​ത്തേ​ക്ക് പോ​കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ക​യു​ള്ളു.

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    TAGS:National Highway Authorityelevated roadRoad construction
    News Summary - കല്ലുംതാഴത്ത് ഉയരപ്പാത തുറക്കാൻ കാത്തിരിപ്പ് നീളും; ടാ​റി​ങ് ഒ​ഴി​കെ​യു​ള്ള ജോ​ലി​ക​ൾ ഏ​താ​ണ്ട് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്
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