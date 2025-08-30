Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 30 Aug 2025 11:43 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Aug 2025 11:43 AM IST

    ഒഡീഷയിൽ നിന്നും കഞ്ചാവ് എത്തിക്കുന്ന പ്രധാനി പിടിയിൽ

    ഒഡീഷയിൽ നിന്നും കഞ്ചാവ് എത്തിക്കുന്ന പ്രധാനി പിടിയിൽ
    ഷം​നാ​സ്

    കൊ​ട്ടി​യം: ഒ​ഡീ​ഷ​യി​ൽ നി​ന്ന് ജി​ല്ല​യി​ലേ​ക്ക് ക​ഞ്ചാ​വ് എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​വ​രി​ൽ പ്ര​ധാ​നി​യാ​യ ഒ​രാ​ളെ കൊ​ട്ടി​യം പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ഉ​മ​യ​ന​ല്ലൂ​ർ, ക​ല്ലു​കു​ഴി, ഷി​ബി​ന മ​ൻ​സി​ലി​ൽ ഹാ​രി​സ് എ​ന്ന് വി​ളി​ക്കു​ന്ന ഷം​നാ​സ് (26) ആ​ണ് കൊ​ട്ടി​യം പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ ജൂ​ൺ 23 ന് ​കൊ​ട്ടി​യം പോ​ളി​ടെ​ക്നി​ക്കി​ന്​ സ​മീ​പം വാ​ട​ക​വീ​ട് കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് ക​ഞ്ചാ​വ് വ്യാ​പാ​രം ന​ട​ത്തി​വ​ന്നി​രു​ന്ന ര​ണ്ടു പേ​രെ കൊ​ട്ടി​യം പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി​യി​രു​ന്നു. അ​വ​രി​ൽ നി​ന്നും ല​ഭി​ച്ച വി​വ​ര​ത്തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​യാ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച്​ വി​വ​രം ല​ഭി​ച്ച​ത്.

    ഒ​ഡീ​ഷ​യി​ൽ ത​ന്നെ പ​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി മാ​റി​മാ​റി താ​മ​സി​ച്ച് വ​രി​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജി​ല്ല​യി​ൽ കി​ളി​മാ​നൂ​ർ, കൊ​ല്ലം ജി​ല്ല​യി​ൽ പാ​രി​പ്പ​ള്ളി, കി​ളി​കൊ​ല്ലൂ​ർ, കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​യാ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ കേ​സ് നി​ല​വി​ലു​ള്ള​താ​യി പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - The mastermind behind the smuggling of cannabis from Odisha has been arrested
