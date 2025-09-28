വാഹന മോഷണക്കേസുകളിലെ പ്രതി പിടിയിൽ

വാഹന മോഷണക്കേസുകളിലെ പ്രതി പിടിയിൽtext_fields
കൊട്ടിയം: നിരവധി വാഹനമോഷണ കേസുകളിൽ പ്രതിയായ യുവാവിനെ കൊട്ടിയം പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യ്തു. പള്ളിമൺ, വട്ടവിള ചരുവിള പുത്തൻ വീട്ടിൽ സെയ്ദാലി(18) ആണ് പിടിയിലായത്. ആഗസ്റ്റ് മാസം 8ന് മേവറത്തുള്ള സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ പാർക്കിങ് സ്ഥലത്ത് നിന്നും ഇരുചക്രവാഹനം മോഷണം പോയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഇയാൾ പിടിയിലായത്.
നിരവധി സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ഇയാളുടെ പക്കൽ നിന്നും മോഷണം പോയ വാഹനവും കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൊട്ടിയം, കണ്ണനല്ലൂർ, ചവറ സ്റ്റേഷനുകളിലെ മോഷണം ഉൾപ്പടെ നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതിയാണ് ഇയാൾ. ഇൻസ്പെക്ടർ പി. പ്രദീപിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എസ്.ഐ മാരായ നിഥിൻ നളൻ, പ്രമോദ്കുമാർ, ഷാജി സി.പി.ഒ മാരായ വിനോദ്, അഖിൽ എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘമാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്.
