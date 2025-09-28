Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKollamchevron_rightKottiyamchevron_rightവാഹന മോഷണക്കേസുകളിലെ...
    Kottiyam
    Posted On
    date_range 28 Sept 2025 3:01 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Sept 2025 3:01 PM IST

    വാഹന മോഷണക്കേസുകളിലെ പ്രതി പിടിയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    Saidali
    cancel
    camera_alt

    സെ​യ്ദാ​ലി

    Listen to this Article

    കൊ​ട്ടി​യം: നി​ര​വ​ധി വാ​ഹ​ന​മോ​ഷ​ണ കേ​സു​ക​ളി​ൽ പ്ര​തി​യാ​യ യു​വാ​വി​നെ കൊ​ട്ടി​യം പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യ്തു. പ​ള്ളി​മ​ൺ, വ​ട്ട​വി​ള ച​രു​വി​ള പു​ത്ത​ൻ വീ​ട്ടി​ൽ സെ​യ്ദാ​ലി(18) ആ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. ആ​ഗ​സ്റ്റ് മാ​സം 8ന്​ ​മേ​വ​റ​ത്തു​ള്ള സ്വ​കാ​ര്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ളേ​ജി​ന്റെ പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ സ്ഥ​ല​ത്ത് നി​ന്നും ഇ​രു​ച​ക്ര​വാ​ഹ​നം മോ​ഷ​ണം പോ​യ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​യാ​ൾ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    നി​ര​വ​ധി സി.​സി.​ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​തി​യെ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ​ത്. ഇ​യാ​ളു​ടെ പ​ക്ക​ൽ നി​ന്നും മോ​ഷ​ണം പോ​യ വാ​ഹ​ന​വും ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. കൊ​ട്ടി​യം, ക​ണ്ണ​ന​ല്ലൂ​ർ, ച​വ​റ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലെ മോ​ഷ​ണം ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ നി​ര​വ​ധി ക്രി​മി​ന​ൽ കേ​സു​ക​ളി​ൽ പ്ര​തി​യാ​ണ് ഇ​യാ​ൾ. ഇ​ൻ​സ്‌​പെ​ക്ട​ർ പി. ​പ്ര​ദീ​പി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ എ​സ്.​ഐ മാ​രാ​യ നി​ഥി​ൻ ന​ള​ൻ, പ്ര​മോ​ദ്കു​മാ​ർ, ഷാ​ജി സി.​പി.​ഒ മാ​രാ​യ വി​നോ​ദ്, അ​ഖി​ൽ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ സം​ഘ​മാ​ണ് പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:criminal caseVehicle TheftKottiyamPolicemedical college
    News Summary - Suspect in vehicle theft cases arrested
    Similar News
    Next Story
    X