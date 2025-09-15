Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 15 Sept 2025 4:26 PM IST
    date_range 15 Sept 2025 4:26 PM IST

    അച്ഛനെയും മകനെയും സുഹൃത്തിനെയും ആക്രമിച്ച സംഭവം: പ്രതി പിടിയിൽ

    അച്ഛനെയും മകനെയും സുഹൃത്തിനെയും ആക്രമിച്ച സംഭവം: പ്രതി പിടിയിൽ
    നി​ഷാ​ദ്

    കൊ​ട്ടി​യം: പൊ​ലീ​സി​ന് ഒ​റ്റി​ക്കൊ​ടു​ത്തു​വെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ച്ച് ഗൃ​ഹ​നാ​ഥ​നെ​യും മ​ക​നെ​യും മ​ക​ന്‍റെ സു​ഹൃ​ത്തി​നെ​യും ക്രൂ​ര​മാ​യി മ​ർ​ദി​ച്ച പ്ര​തി​യെ വീ​ണ്ടും പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി. ത​ഴു​ത്ത​ല കാ​വു​വി​ള വ​യ​ലി​ൽ പു​ത്ത​ൻ​വീ​ട്ടി​ൽ പൊ​ട്ടാ​സ് എ​ന്ന നി​ഷാ​ദി​നെ​യാ​ണ് കൊ​ട്ടി​യം പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    ഉ​മ​യ​ന​ല്ലൂ​ർ പു​തു​ച്ചി​റ കു​ന്നും​പു​റ​ത്ത് വീ​ട്ടി​ൽ മ​നു, ഇ​യാ​ളു​ടെ മ​ക​ൻ അ​ഭി​മ​ന്യു, അ​ഭി​മ​ന്യു​വി​ന്‍റെ സു​ഹൃ​ത്ത് ഹാ​രി​സ് എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കാ​ണ് പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത്. മ​നു​വി​നെ മ​ർ​ദി​ച്ച ശേ​ഷം ക​ഴു​ത്തു​ഞെ​രി​ച്ച് കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ശ്ര​മി​ച്ചു. ത​ട​സ്സം പി​ടി​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ മ​ക​നെ​യും മ​ക​ന്‍റെ സു​ഹൃ​ത്തി​ന്‍റെ​യും ത​ല​യ​ടി​ച്ചു​പൊ​ട്ടി​ച്ചു. മൂ​വ​രും ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​ണ്.

    ഇ​രു​പ​തോ​ളം ക്രി​മി​ന​ൽ കേ​സു​ക​ളി​ൽ പ്ര​തി​യാ​ണ് നി​ഷാ​ദ്. ര​ണ്ടാ​ഴ്ച മു​മ്പാ​ണ് കാ​പ്പാ കേ​സി​ൽ ഇ​യാ​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി ജ​യി​ലി​ല​ട​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ നി​ന്നും ജാ​മ്യം ല​ഭി​ച്ചു പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ​ശേ​ഷ​മാ​ണ് ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. നി​ര​വ​ധി ക്രി​മി​ന​ൽ കേ​സു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടും ജാ​മ്യം​നേ​ടി പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ഇ​യാ​ളു​ടെ പ​തി​വ്. കൊ​ട്ടി​യം ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ പി. ​പ്ര​ദീ​പി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ എ​സ്.​ഐ നി​തി​ൻ ന​ള​ൻ എ​ണ്ണി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ സം​ഘ​മാ​ണ് പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി​ച്ച്​ ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കു​ശേ​ഷം പ്ര​തി​യെ റി​മാ​ൻ​ഡ്​ ചെ​യ്തു.

