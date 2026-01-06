Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    വളർത്തുനായെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് ചോദ്യം ചെയ്തയാളെ കുത്തിയ പ്രതി അറസ്റ്റിൽ

    വളർത്തുനായെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് ചോദ്യം ചെയ്തയാളെ കുത്തിയ പ്രതി അറസ്റ്റിൽ
    പ്ര​തി രാ​ജീ​വ്

    കൊ​ട്ടി​യം: വ​ള​ർ​ത്തു​നാ​യെ ഉ​പ​ദ്ര​വി​ക്കു​ന്ന​ത് ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത​യാ​ളെ കു​ത്തി​പ്പ​രി​ക്കേ​ൽ​പ്പി​ച്ച പ്ര​തി​യെ കൊ​ട്ടി​യം പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി. മ​യ്യ​നാ​ട് മു​ക്ക​ളം ദേ​വു ഭ​വ​നി​ൽ രാ​ജീ​വാ​ണ് (52) അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്.

    സ​മീ​പ​വാ​സി​യാ​യ മ​യ്യ​നാ​ട്, പ​ന​വ​യ​ൽ റ​യാ​ൻ മ​ൻ​സി​ലി​ൽ ക​ബീ​ർ കു​ട്ടി​യെ​യാ​ണ് ഇ​യാ​ൾ കു​ത്തി​പ്പ​രി​ക്കേ​ൽ​പ്പി​ച്ച​ത്. രാ​ജീ​വ് ര​ണ്ടു നാ​യ്ക്ക​ളെ വീ​ട്ടി​ൽ വ​ള​ർ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​വ​യെ സ്ഥി​ര​മാ​യി ഉ​പ​ദ്ര​വി​ക്കു​ന്ന​ത് ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത ക​ബീ​ർ കു​ട്ടി​യു​ടെ വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പ്ര​തി അ​തി​ക്ര​മി​ച്ചു​ക​യ​റി സ്ത്രീ​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​രെ ആ​ക്ര​മി​ച്ചു.

    ഇ​തി​നെ​തി​രെ പ​രാ​തി ന​ൽ​കാ​ൻ കൊ​ട്ടി​യം പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലേ​ക്ക് പോ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന ക​ബീ​ർ കു​ട്ടി​യെ രാ​ജീ​വ് ക​ത്തി​യു​മാ​യി വ​ന്ന് കു​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    നെ​ഞ്ചി​ന് ആ​ഴ​ത്തി​ൽ മു​റി​വേ​റ്റ ക​ബീ​ർ കു​ട്ടി​യെ കൊ​ല്ല​ത്തെ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലാ​ക്കി. കൊ​ട്ടി​യം സി.​ഐ പ്ര​ദീ​പി​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശാ​നു​സ​ര​ണം എ​സ്. ഐ ​നി​തി​ൻ ന​ള​ൻ, എ.​എ​സ്.​ഐ ഷെ​ർ​ലി സു​കു​മാ​ര​ൻ, സി.​പി. മാ​രാ​യ പ്ര​വീ​ൺ ച​ന്ദ്, ച​ന്തു, ശം​ഭു, ഹ​രീ​ഷ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് മ​യ്യ​നാ​ട് റെ​യി​ൽ​വേ ഗേ​റ്റി​നു സ​മീ​പ​ത്തു​നി​ന്ന് പ്ര​തി​യെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

    News Summary - Suspect arrested for stabbing man who questioned him about abusing his pet dog
