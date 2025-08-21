Begin typing your search above and press return to search.
    21 Aug 2025 2:03 PM IST
    21 Aug 2025 2:03 PM IST

    കൊട്ടിയത്ത് നടപ്പാതയും റോഡും കൈയേറി കച്ചവടം പൊടിപൊടിക്കുന്നു

    കൊട്ടിയത്ത് നടപ്പാതയും റോഡും കൈയേറി കച്ചവടം പൊടിപൊടിക്കുന്നു
    റോ​ഡ് കൈ​യേ​റി​യു​ള്ള വ​ഴി​യോ​ര ക​ച്ച​വ​ടം

    കൊ​ട്ടി​യം : കോ​ടി​ക​ൾ മു​ട​ക്കി പു​ന​ർ നി​ർ​മി​ച്ച റോ​ഡും ന​ട​പ്പാ​ത​ക​ളും തെ​രു​വ് ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ർ കൈ​യേ​റി​യി​ട്ടും അ​ധി​കൃ​ത​ർ ക​ണ്ട മ​ട്ടി​ല്ല. ന​ട​പ്പാ​ത മു​ഴു​വ​ൻ കൈ​യേ​റി​യ​തി​നാ​ൽ കാ​ൽ​ന​ട​യാ​ത്ര പോ​ലും ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ട്ട നി​ല​യി​ലാ​ണ്. ഏ​റെ തി​ര​ക്കേ​റി​യ കൊ​ട്ടി​യം -കു​ണ്ട​റ റോ​ഡി​ൽ കൊ​ട്ടി​യം ജ​ങ്​​ഷ​ന് വ​ട​ക്കു​വ​ശ​മാ​ണ് റോ​ഡും ന​ട​പ്പാ​ത​ക​ളും കൈ​യേ​റി​യു​ള്ള ക​ച്ച​വ​ടം പൊ​ടി​പൊ​ടി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പാ​ത​യോ​ര​ത്തെ ന​ട​പ്പാ​ത പൂ​ർ​ണ​മാ​യി കൈ​യേ​റി​യാ​ണ് പ​ല ക​ട​ക​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​ഴ​യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ചെ​റു പെ​ട്ടി​ക്ക​ട​ക​ളി​ലും താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ടാ​ർ​പോ​ളി​ൻ ഷീ​റ്റു​ക​ൾ കെ​ട്ടി​യും റോ​ഡ് വ​ശ​ത്ത് കു​റ്റ​ൻ പെ​ട്ടി​ക​ൾ ഉ​യ​ര​ത്തി​ൽ അ​ടു​ക്കി​യു​മാ​ണ് ക​ച്ച​വ​ടം.​ക​ട​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ൾ ത​ള്ളു​ന്ന​തും റോ​ഡി​ലും ന​ട​പ്പാ​ത​യി​ലു​മാ​ണ്.

    റോ​ഡ് സൈ​ഡി​ലു​ള്ള പ​ച്ച​ക്ക​റി ക​ട​ക​ളി​ൽ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​റ​ക്കു​ന്ന​തും ചെ​റി​യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​യ​റ്റു​ന്ന​തും പാ​ത​യോ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ത​ന്നെ​യാ​യ​തി​നാ​ൽ ഇ​ത് പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് വ​ലി​യ ഗ​താ​ഗ​ത ത​ട​സ​മാ​ണ് സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​ത്. കൂ​ടാ​തെ ചി​ല വ്യാ​പാ​ര സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ മു​ന്നി​ൽ റോ​ഡി​ലെ​ക്ക് ക​യ​റ്റി​യാ​ണ് പ​ച്ച​ക്ക​റി ഉ​ത്പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​റ​ക്കു​ന്ന​തും ത​രം തി​രി​ക്കു​ന്ന​തും ചി​ല്ല​റ വി​ൽ​പ​ന​യ്ക്കാ​യി വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​റ​യ്ക്കു​ന്ന​തും. ഉ​ത്പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​വി​ടെ നി​ര​ത്തി​യി​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ പു​റ​മെ ഒ​ട്ടേ​റെ ചെ​റു വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും ഇ​തോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന് പാ​ർ​ക്ക് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​ൽ മ​റ്റു വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ഞ്ചാ​ര​ത്തി​ന് ത​ട​സം നേ​രി​ടു​ക​യാ​ണ്. ഇ​തു​മൂ​ലം ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രു​ടെ കാ​ഴ്ച മ​റ​യു​മെ​ന്ന​തി​നാ​ൽ അ​പ​ക​ട സാ​ധ്യ​ത​യും കൂ​ടു​ത​ലാ​ണ്.

    ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​റ്റ് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പാ​ർ​ക്കി​ങ് സ്ഥ​ലം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ കൈ​യേ​റി ക​ച്ച​വ​ടം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​ൽ മ​റ്റു ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ​രു​ന്ന യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് വാ​ഹ​നം പാ​ർ​ക്ക് ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യാ​റി​ല്ല. ഇ​ത് മൂ​ലം രാ​വി​ലെ​യും വൈ​കു​ന്നേ​ര​വും രൂ​ക്ഷ​മാ​യ ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് ആ​ണ് കൊ​ട്ടി​യം-​ക​ണ്ണ​ന​ല്ലൂ​ർ റോ​ഡി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​വു​ന്ന​ത്. അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​തും പ​തി​വാ​യി മാ​റി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​ല ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​രും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്വ​ന്തം ക​ട​ക​ളെ​ന്ന പോ​ലെ​യാ​ണ് ന​ട​പ്പാ​ത​യി​ൽ ക​ച്ച​വ​ടം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. ത​ട്ടു​ക​ട​ക​ളും ലോ​ട്ട​റി വി​ൽ​പ​ന ത​ട്ടു​ക​ളും അ​ട​ക്കം അ​മ്പ​തോ​ളം ക​ട​ക​ളാ​ണ്​ കൊ​ട്ടി​യം മു​ത​ൽ ക​ണ്ണ​ന​ല്ലൂ​ർ വ​രെ പാ​ത​യോ​ര​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള​ത്. നി​ര​വ​ധി ത​വ​ണ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ വ്യാ​പാ​രി വ്യ​വ​സാ​യി​ക​ളും സ​മീ​പ​വാ​സി​ക​ളും പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്‌ അ​ധി​കൃ​ത​ർ​ക്കും പൊ​തു മ​രാ​മ​ത്ത് അ​ധി​കൃ​ത​ർ​ക്കും പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യെ​ങ്കി​ലും ന​ട​പ​ടി​യി​ല്ല.

    Footpathstreet vendorsKottiyamkollamnews
