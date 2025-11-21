Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kottiyam
    Posted On
    date_range 21 Nov 2025 10:03 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Nov 2025 10:03 AM IST

    മൂന്ന് വയസ്സുകാരിയോട് ലൈംഗികാതിക്രമം കാണിച്ചയാൾ പിടിയിൽ

    മൂന്ന് വയസ്സുകാരിയോട് ലൈംഗികാതിക്രമം കാണിച്ചയാൾ പിടിയിൽ
    വി​നീ​ഷ്

    Listen to this Article

    കൊ​ട്ടി​യം: മൂ​ന്ന് വ​യ​സ്സു​കാ​രി​യോ​ട് ലൈം​ഗി​കാ​തി​ക്ര​മം കാ​ണി​ച്ചെ​ന്ന പ​രാ​തി​യി​ൽ പ്ര​തി​യെ കൊ​ട്ടി​യം പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി. തൃ​ക്കോ​വി​ൽ​വ​ട്ടം ചെ​റി​യേ​ല താ​ഴം​പ​ണ​യി​ൽ വി​നോ​ദ് ഭ​വ​നി​ൽ വി​നീ​ഷ് (43) ആ​ണ്​ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    കു​ട്ടി​യു​ടെ ര​ക്ഷ​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ൾ കൊ​ട്ടി​യം പൊ​ലീ​സി​നും ചൈ​ൽ​ഡ് ലൈ​നും ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ന​ട​പ​ടി. കൊ​ട്ടി​യം ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ പി. ​പ്ര​ദീ​പി​ന്‍റെ നി​ർ​ദേ​ശാ​നു​സ​ര​ണം സ​ബ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ നി​തി​ൻ ന​ള​ൻ, സി.​പി.​ഒ​മാ​രാ​യ ശം​ഭു, അ​രു​ൺ പ്ര​ശാ​ന്ത് എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ സം​ഘ​മാ​ണ് ഇ​യാ​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. വൈ​ദ്യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക്​ ശേ​ഷം കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി പ്ര​തി​യെ റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്യും.

    TAGS:Crime NewsKollam NewsSexual Assault
    News Summary - sexual assault case
