Madhyamam
    Kottiyam
    Posted On
    date_range 13 Dec 2025 9:23 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Dec 2025 9:23 AM IST

    കായലിലെ മണലൂറ്റ്: റെയിൽവെ മേൽപാലത്തിന്​ ഭീഷണി

    Sand leakage , lake: Threat,railway,overpass, ​കൊല്ലം,കൊട്ടിയം,മണലൂറ്റ്
    പ​ര​വൂ​ർ കാ​യ​ലി​ലെ മ​ണ​ലൂ​റ്റ്

    Listen to this Article

    കൊ​ട്ടി​യം: കാ​യ​ലി​ലെ മ​ണ​ലൂ​റ്റ് റെ​യി​ൽ​വെ മേ​ൽ​പാ​ല​ത്തി​ന് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​യേ​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യേ​റു​ന്നു. ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യു​ടെ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നാ​യി പ​ര​വൂ​ർ കാ​യ​ലി​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന മ​ണ​ലൂ​റ്റാ​ണ് റെ​യി​ൽ​വെ മേ​ൽ​പാ​ല​ത്തി​ന് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​യി മാ​റു​ന്ന​ത്. മ​യ്യ​നാ​ടി​നും പ​ര​വൂ​രി​നും ഇ​ട​യി​ൽ പ​ര​വൂ​ർ കാ​യ​ലി​ന് കു​റു​കെ​യു​ള്ള മാ​മൂ​ട്ടി​ൽ പാ​ല​ത്തി​നാ​ണ് മ​ണ​ലൂ​റ്റ് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​കു​ന്ന​ത്. ഏ​താ​നും വ​ർ​ഷം മു​മ്പു​വ​രെ ഇ​വി​ടെ കാ​യ​ലി​ൽ രാ​ത്രി മ​ണ​ൽ​മാ​ഫി​യ സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന മ​ണ​ലൂ​റ്റ് പാ​ല​ത്തി​ന് ബ​ല​ക്ഷ​യ​മു​ണ്ടാ​കു​ന്നു​വെ​ന്ന്​ പ​രാ​തി ഉ​ണ്ടാ​യി. തു​ട​ർ​ന്ന്​ പൊ​ലീ​സ് മ​ണ​ലൂ​റ്റു​കാ​രെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​പ്പോ​ൾ കു​റ്റ​ൻ ഡ്ര​ഡ്ജ​റു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് ഇ​വി​ടെ മ​ണ​ലൂ​റ്റ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. മ​ണ​ലൂ​റ്റ് പാ​ല​ത്തി​ന്‍റെ തൂ​ണു​ക​ൾ​ക്ക് ബ​ല​ക്ഷ​യ​ത്തി​ന്​ കാ​ര​ണ​മാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​രും മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളും പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ഇ​പ്പോ​ൾ പൊ​ഴി​ക്ക​ര ഭാ​ഗ​ത്താ​ണ് കാ​യ​ലി​ൽ ഡ്ര​ഡ്ജിം​ഗ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    TAGS:Kottiyamkollamnewsrailway overpass
    News Summary - Sand leakage in the lake: Threat to the railway overpass
