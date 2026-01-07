Begin typing your search above and press return to search.
    ലേല നടപടികൾ നീളുന്നു; വാഹനങ്ങളുടെ ശവപ്പറമ്പായി പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ വളപ്പ്

    എ​ട്ടു വ​ർ​ഷ​മാ​യി ലേ​ലം ന​ട​ക്കു​ന്നി​ല്ല
    ലേല നടപടികൾ നീളുന്നു; വാഹനങ്ങളുടെ ശവപ്പറമ്പായി പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ വളപ്പ്
    കൊ​ട്ടി​യം: ലേ​ലം ചെ​യ്ത് വി​ൽ​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ നീ​ളു​ന്ന​തി​നാ​ൽ കൊ​ട്ടി​യം പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ വ​ള​പ്പ് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ശ​വ​പ്പ​റ​മ്പാ​യി മാ​റു​ന്നു. സ്റ്റേ​ഷ​ന്റെ പി​റ​കു​വ​ശ​ത്താ​ണ് തൊ​ണ്ടി വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ കു​ന്നു​കൂ​ടി കി​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. നി​ര​വ​ധി കേ​സു​ക​ളി​ലാ​യി പി​ടി​ച്ച വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​വി​ടെ കാ​ടു​ക​യ​റി കി​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി കി​ട​ക്കു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ഴ​ജ​ന്തു​ക്ക​ൾ താ​വ​ള​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് വ​ലി​യ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടാ​ണ് ഇ​വ ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    വ​ർ​ഷാ​വ​ർ​ഷം പൊ​ലീ​സ് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്മെ​ന്റ് ഇ​ട​പെ​ട്ട് ഇ​ത് ലേ​ലം ചെ​യ്തു കൊ​ടു​ക്കാ​റു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ എ​ട്ടു വ​ർ​ഷ​മാ​യി ലേ​ലം ന​ട​ക്കാ​തെ തൊ​ണ്ടി​യാ​യി പി​ടി​ക്കു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​വി​ടെ കു​ന്നു കൂ​ടി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. കാ​ട് മൂ​ടി വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ കാ​ണാ​ൻ പ​റ്റാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണ്. തൊ​ണ്ടി​യാ​യി പി​ടി​ക്കു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​വി​ടെ പാ​ർ​ക്ക് ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന് അ​റി​യാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണ് പൊ​ലീ​സു​കാ​ർ.

