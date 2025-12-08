Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKollamchevron_rightKottiyamchevron_rightമൈലക്കാട്ട് മണ്ണ്...
    Kottiyam
    Posted On
    date_range 8 Dec 2025 10:29 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Dec 2025 10:29 AM IST

    മൈലക്കാട്ട് മണ്ണ് നീക്കലും സർവീസ് റോഡ് നിർമാണവും യുദ്ധകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ജപ്പാൻ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ തകർന്ന പൈപ്പുകളും മാറ്റിത്തുടങ്ങി
    Mylakkat,earthworks ,service,road,construction,wartime, കൊല്ലം,​​കൊട്ടിയം,
    cancel
    camera_alt

    സ​ർ​വീസ് റോ​ഡി​ന്‍റെ പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ക്കു​ന്നു

    കൊ​ട്ടി​യം: ദേ​ശീ​യ​പാ​ത നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നി​ടെ ത​ക​ർ​ന്ന ഉ​യ​ര​പ്പാ​ത​യി​ൽ നി​ന്നും മ​ണ്ണ് നീ​ക്കം ചെ​യ്യു​ന്ന ജോ​ലി പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു. രാ​വും പ​ക​ലു​മി​ല്ലാ​തെ മ​ണ്ണ് മാ​ന്തി യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് മ​ണ്ണ് നീ​ക്കം ചെ​യ്തു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    ഉ​യ​ര​പ്പാ​ത​യോ​ടൊ​പ്പം ത​ക​ർ​ന്ന സ​ർ​വി​സ് റോ​ഡ് പു​ന​ർ​നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന ജോ​ലി​ക​ളും അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി ന​ട​ന്നു​വ​രി​ക​യാ​ണ്. റോ​ഡി​ൽ കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് നി​ര​ത്തി ഉ​റ​പ്പി​ച്ച് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ട​ത്തി വി​ട​ത്ത​ക്ക രീ​തി​യി​ലാ​ണ് സ​ർ​വി​സ് റോ​ഡി​ന്‍റെ നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച​യും ഇ​വി​ടെ ക​രാ​ർ ക​മ്പ​നി​യു​ടെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും നാ​ഷ​ന​ൽ ഹൈ​വേ അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ ഏ​താ​നും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും സ്ഥ​ലം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും മ​ണ്ണ് നീ​ക്കം ജോ​ലി​ക​ളും ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. റോ​ഡ് ത​ക​ർ​ന്ന​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് തെ​ന്നി​മാ​റി​യ ജ​പ്പാ​ൻ കു​ടി​വെ​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പൈ​പ്പു​ക​ൾ മാ​റ്റി​സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന ജോ​ലി വാ​ട്ട​ർ അ​തോ​റി​റ്റി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ത​ന്നെ പൈ​പ്പ് സ്ഥാ​പി​ക്ക​ൽ ജോ​ലി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കും.

    തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച മു​ത​ൽ ഇ​തു​വ​ഴി വെ​ള്ളം പ​മ്പു​ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. വാ​ട്ട​ർ അ​തോ​റി​റ്റി കൊ​ട്ടി​യം അ​സി. എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ ശ്യാം, ​പു​ന​ലൂ​ർ പ​നം​കു​റ്റി മ​ല​യി​ൽ വെ​ള്ളം പ​മ്പു​ചെ​യ്യു​ന്ന സ്ഥ​ല​ത്തെ അ​സി. എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ അ​നൂ​പ്, ഓ​വ​ർ​സീ​യ​ർ ശ്യാം ​എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് പൈ​പ്പ് മാ​റ്റി​സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന ജോ​ലി ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച​യോ​ടെ കൊ​ല്ലം ന​ഗ​ര​ത്തി​ലും പ​രി​സ​ര​ത്തും ജ​ല​വി​ത​ര​ണം പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. റോ​ഡ് ത​ക​ർ​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം ത​ക​ർ​ന്ന ക​ലി​ങ്ങി​ന​ടി​യി​ലൂ​ടെ വെ​ള്ളം ഒ​ഴു​കി​പ്പോ​കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സം​വി​ധാ​നം ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​നും ക​രാ​ർ ക​മ്പ​നി ന​ട​പ​ടി തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. റോ​ഡ് ത​ക​ർ​ന്ന ഭാ​ഗ​ത്തെ മ​ണ്ണ് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും നീ​ക്കം ചെ​യ്യു​മെ​ന്നാ​ണ് ക​രാ​ർ ക​മ്പ​നി അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.എ​ന്നാ​ൽ, തൂ​ണു​ക​ളി​ലാ​ണോ നി​ല​വി​ൽ നി​ർ​മി​ച്ച പോ​ലെ​യാ​ണോ ഇ​വി​ടെ പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ത്തു​ക എ​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ തീ​രു​മാ​ന​മാ​യി​ട്ടി​ല്ല. ച​തു​പ്പ് പ്ര​ദേ​ശ​മാ​യ​തി​നാ​ൽ ഇ​വി​ടെ തൂ​ണു​ക​ളി​ൽ മേ​ൽ​പാ​ലം നി​ർ​മി​ക്കാ​നാ​ണ് സാ​ധ്യ​ത ഏ​റു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:National HighwayKottiyamkollamnews
    News Summary - Mylakkat earthworks and service road construction on wartime basis
    Similar News
    Next Story
    X