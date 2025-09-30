Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kottiyam
    Posted On
    date_range 30 Sept 2025 10:44 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Sept 2025 10:44 AM IST

    ബംഗ്ലാദേശ് സ്വദേശിയെ കൊന്ന് കുഴിച്ചുമൂടിയ കേസ്; പ്രതികൾക്ക് ജീവപര്യന്തം

    ഷേ​വി​ങ്​ ബ്ലേ​ഡ്​ കൊ​ണ്ട്​ ക​ഴു​ത്ത​റു​ത്തായിരുന്നു കൊല
    ബംഗ്ലാദേശ് സ്വദേശിയെ കൊന്ന് കുഴിച്ചുമൂടിയ കേസ്; പ്രതികൾക്ക് ജീവപര്യന്തം
    ശി​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട പ്രതികൾ

    കൊ​ട്ടി​യം: ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് സ്വ​ദേ​ശി​യെ ക​ഴു​ത്ത​റു​ത്ത് കൊ​ന്ന് കു​ഴി​ച്ചു​മൂ​ടി​യ കേ​സി​ലെ പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്ക് ജീ​വ​പ​ര്യ​ന്തം ക​ഠി​ന ത​ട​വും പി​ഴ​യും. ക​ണ്ണ​ന​ല്ലൂ​ർ എ​സ്.​എ കാ​ഷ്യൂ ഫാ​ക്ട​റി​യി​ൽ ബം​ഗാ​ൾ സ്വ​ദേ​ശി എ​ന്ന​നി​ല​യി​ൽ വ്യാ​ജ തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ കാ​ർ​ഡ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ജോ​ലി ചെ​യ്തു​വ​ന്ന ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശു​കാ​ര​ൻ അ​ബു ക​ലാ​മി​നെ കൊ​ന്ന കേ​സി​ലാ​ണ്​ പ​ശ്ചി​മ​ബം​ഗാ​ൾ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ അ​ൻ​വ​ർ ഇ​സ്ലാം , ബി​കാ​സ് സെ​ൻ എ​ന്നി​വ​രെ ജീ​വ​പ​ര്യ​ന്തം ക​ഠി​ന ത​ട​വി​നും 50000 രൂ​പ പി​ഴ​ക്കും ശി​ക്ഷി​ച്ച​ത്. കൊ​ല്ലം ഫോ​ർ​ത്ത് അ​ഡീ. സെ​ഷ​ൻ​സ് കോ​ട​തി ജ​ഡ്ജ് സി. ​എം സീ​മ ആ​ണ് ശി​ക്ഷ വി​ധി​ച്ച​ത്.

    പ്ര​തി​ക​ൾ ജോ​ലി ചെ​യ്തു​വ​ന്ന മു​ട്ട​ക്കാ​വ് എ​സ്.​എ ക​ട്ട ക​മ്പ​നി​യി​ൽ ചീ​ട്ടു​ക​ളി​ക്കാ​ൻ എ​ത്തു​മാ​യി​രു​ന്ന അ​ബൂ​ക​ലാം ക​ള്ള​ക്ക​ളി​യി​ലൂ​ടെ പ്ര​തി​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും സ്ഥി​ര​മാ​യി പൈ​സ അ​പ​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ലു​ള്ള വി​രോ​ധ​മാ​ണ്​ കൊ​ല​പാ​ത​ക​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ ന​യി​ച്ച​ത്. 2023 ഡി​സം​ബ​ർ 17 ന് ​രാ​ത്രി​ ക​മ്പ​നി​യി​ലെ​ത്തി​യ അ​ബു​ക​ലാ​മി​നെ പ്ര​തി​ക​ൾ കു​ണ്ടു​മ​ൺ ആ​റി​ന് സ​മീ​പ​മു​ള്ള ആ​ളൊ​ഴി​ഞ്ഞ പ​റ​മ്പി​ലേ​ക്ക്​ വി​ളി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ക​യും അ​വി​ടെ വെ​ച്ച്​ മാ​ര​ക​മാ​യി ആ​​ക്ര​മി​ച്ചു പ​രി​ക്കേ​ൽ​പ്പി​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട്​ ഷേ​വി​ങ്​ ബ്ലേ​യ്​​ഡ്​ കൊ​ണ്ട്​ ക​ഴു​ത്ത​റു​ത്ത്​ കൊ​ന്നു. മൃ​ത​ദേ​ഹം ആ​റി​ന് സ​മീ​പ​മു​ള്ള ചെ​ളി നി​റ​ഞ്ഞ പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് കു​ഴി​ച്ചു​മൂ​ടി. തെ​ളി​വ് ന​ശി​പ്പി​ച്ച ശേ​ഷം സം​സ്ഥാ​നം വി​ട്ടു പോ​കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ൽ ഇ​രു​വ​രും പി​ടി​യി​ലാ​യി. ക​ണ്ണ​ന​ല്ലൂ​ർ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യി​രു​ന്ന വി ​ജ​യ​കു​മാ​ർ, പി.​ബി വി​നോ​ദ് കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് കേ​സി​ന്റെ അ​ന്വേ​ഷ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി കു​റ്റ​പ​ത്രം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത്. പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന് വേ​ണ്ടി പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​ർ എ ​നി​യാ​സ് കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​യി.

    News Summary - Life imprisonment for the accused in the case of killing and burying a Bangladeshi citizen
