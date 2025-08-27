Begin typing your search above and press return to search.
    മുൻ വൈരാഗ്യത്തിന്‍റെ പേരിൽ വീടിനുനേരെ ആക്രമണം; നാലുപേർ അറസ്റ്റിൽ

    Arrested suspects
    പി​ടി​യി​ലാ​യ പ്ര​തി​ക​ൾ

    കൊ​ട്ടി​യം: മു​ൻ വൈ​രാ​ഗ്യ​ത്തി​ന്‍റെ പേ​രി​ൽ വീ​ട് അ​ടി​ച്ചു​ത​ക​ർ​ക്കു​ക​യും വീ​ട്ടി​ലു​ള്ള സ്ത്രീ​ക​ളെ ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ക​യും​ചെ​യ്ത നാ​ല് പേ​രെ കൊ​ട്ടി​യം പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ഉ​മ​യ​ന​ല്ലൂ​ർ പേ​ര​യം ത​ട്ടാ​ര​ഴ​ക​ത്ത് വീ​ട്ടി​ൽ അ​ന​സ്(29), ഉ​മ​യ​ന​ല്ലൂ​ർ പേ​ര​യം ത​ട്ടാ​ര​ഴ​ക​ത്ത് വീ​ട്ടി​ൽ അ​ജ്മ​ൽ(25), ഉ​മ​യ​ന​ല്ലൂ​ർ പേ​ര​യം ത​ട്ടാ​ര​ഴ​ക​ത്ത് വീ​ട്ടി​ൽ ഷി​ഹാ​ൻ(23) ഉ​മ​യ​ന​ല്ലൂ​ർ പേ​ര​യം ക​ക്കാ​ട്ട് പു​ത്ത​ൻ​വീ​ട്ടി​ൽ ദി​ൽ​ഷാ​ദ് (29) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്.

    പേ​ര​യം, പു​ത്ത​ൻ​വി​ള വീ​ട്ടി​ൽ ഷാ​ഹു​ൽ ഹ​മീ​ദി​ന്‍റെ വീ​ടാ​ണ് നാ​ലം​ഗ​സം​ഘം അ​ടി​ച്ചു​ത​ക​ർ​ത്ത​ത്. അ​ഞ്ചു വ​ർ​ഷം​മു​മ്പ് ഷാ​ഹു​ൽ ഹ​മീ​ദി​ന്‍റെ മ​ക​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​ഫി​യു​മാ​യി ഉ​ണ്ടാ​യ പ്ര​ശ്ന​ത്തി​ന്‍റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി​ട്ടാ​ണ് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച വൈ​കു​ന്നേ​രം 3.30 ഓ​ടെ പ്ര​തി​ക​ൾ മാ​ര​കാ​യു​ധ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഹ​മീ​ദി​ന്‍റെ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തു​ക​യും മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​ഫി​യെ പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങാ​ൻ പ​റ​യു​ക​യും ചെ​യ്ത​ത്. ഷാ​ഫി പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങാ​ത്ത​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് വീ​ടി​ന്‍റെ ജ​ന​ലു​ക​ൾ അ​ടി​ച്ചു​ത​ക​ർ​ത്ത സം​ഘം ക​ത​ക് ച​വി​ട്ടി​പ്പൊ​ളി​ച്ച് അ​ക​ത്തു​ക​ട​ക്കു​ക​യും മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​ഫി​യു​ടെ സ​ഹോ​ദ​രി ര​ഹ​ന​യെ മ​ർ​ദി​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​തി​നി​ടെ വീ​ട്ടി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​ഫി പി​ൻ​വ​ശ​ത്തെ വാ​തി​ലി​ലൂ​ടെ ഇ​റ​ങ്ങി ഓ​ടി​ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു. സ​മീ​പ​വാ​സി​ക​ൾ വി​വ​രം അ​റി​യി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി​യ കൊ​ട്ടി​യം പൊ​ലീ​സി​നു​നേ​രെ​യും പ്ര​തി​ക​ൾ പ്ര​കോ​പ​നം സൃ​ഷ്ടി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന്​ കൂ​ടു​ത​ൽ പൊ​ലീ​സ് സം​ഘം സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി പ്ര​തി​ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ല​ഹ​രി​ക്ക​ടി​മ​ക​ളാ​യ പ്ര​തി​ക​ൾ നേ​ര​ത്തേ പേ​ര​യം യു​വ​സം​ഗ​മം ക്ല​ബി​ന് മു​ന്നി​ൽ​വെ​ച്ച് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​ഫി​യെ ആ​ക്ര​മി​ച്ചി​രു​ന്നു. സം​ഭ​വ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം പ്ര​തി​ക​ളു​ടെ വീ​ട്ടി​ൽ ആ​രോ അ​ന്വേ​ഷി​ച്ചെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​ഫി പ​റ​ഞ്ഞു​വി​ട്ട ആ​ളു​ക​ളാ​ണെ​ന്ന് തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​ച്ചാ​ണ് വീ​ണ്ടും ആ​ക്ര​മ​ണം ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്. പ്ര​തി​ക​ൾ വ​രു​ന്ന സി.​സി ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പൊ​ലീ​സി​ന് കി​ട്ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

