    date_range 30 Oct 2025 11:47 AM IST
    date_range 30 Oct 2025 11:47 AM IST

    ആംബുലൻസിന് സൈഡ് കൊടുത്തില്ല; ചോദ്യം ചെയ്ത ഡ്രൈവർക്ക് മർദനം

    ആംബുലൻസിന് സൈഡ് കൊടുത്തില്ല; ചോദ്യം ചെയ്ത ഡ്രൈവർക്ക് മർദനം
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    കൊ​ട്ടി​യം: രോ​ഗി​യു​മാ​യി വ​ന്ന ആം​ബു​ല​ൻ​സി​ന് സൈ​ഡ് കൊ​ടു​ക്കാ​ത്ത​തി​നെ ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്ത​തി​ന്‍റെ പേ​രി​ൽ ബൈ​ക്കി​ൽ വ​രി​ക​യാ​യി​രു​ന്ന സം​ഘം ആം​ബു​ല​ൻ​സി​ന് കേ​ടു​പാ​ടു​ക​ൾ വ​രു​ത്തു​ക​യും ഡ്രൈ​വ​റെ ക​യ്യേ​റ്റം ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്തു. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​ത്രി 8:30 യോ​ടെ കൊ​ട്ടി​യ​ത്താ​യി​രു​ന്നു സം​ഭ​വം.​പ​ത്ത​നാ​പു​ര​ത്ത് നി​ന്നും രോ​ഗി​യു​മാ​യി കൊ​ട്ടി​യ​ത്തെ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് വ​രി​ക​യാ​യി​രു​ന്ന ആം​ബു​ല​ൻ​സി​ന് മു​ന്നി​ൽ മൂ​വ​ർ സം​ഘം സ​ഞ്ച​രി​ച്ചി​രു​ന്ന ബൈ​ക്ക് ആം​ബു​ല​ൻ​സി​നെ ക​ട​ത്തി​വി​ടാ​തെ മു​ന്നി​ൽ പോ​വു​ക​യും ആം​ബു​ല​ൻ​സ് പോ​കു​ന്ന​ത് ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ആ​യി​രു​ന്നു.

    സൈ​ഡ് കി​ട്ടി​യ​പ്പോ​ൾ മു​ന്നി​ൽ ക​യ​റി​യ ആം​ബു​ല​ൻ​സി​ന്‍റെ ഡ്രൈ​വ​ർ​ആം​ബു​ല​ൻ​സി​ന് സൈ​ഡ് കൊ​ടു​ക്കാ​ത്ത​ത് ശ​രി​യാ​ണോ എ​ന്ന് ചോ​ദി​ച്ച​തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ​ഡ്രൈ​വ​റെ ക​യ്യേ​റ്റം ചെ​യ്യു​ക​യും ആം​ബു​ല​ൻ​സി​ന് കേ​ടു​പാ​ടു​ക​ൾ വ​രു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു. പ​ത്ത​നാ​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ​ബി​ന്ദു എ​ന്ന രോ​ഗി​യു​മാ​യാ​ണ് ആം​ബു​ല​ൻ​സ് കൊ​ട്ടി​യ​ത്തെ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് വ​ന്ന​ത്. ആം​ബു​ല​ൻ​സ് ഡ്രൈ​വ​ർ വി​വി​ൻ 37നാ​ണ്ക​യ്യേ​റ്റ​ത്തി​ൽ മ​ർ​ദ​ന​മേ​റ്റ​ത്.

    ആം​ബു​ല​ൻ​സി​ന് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന രോ​ഗി​യെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ അ​ഡ്മി​റ്റ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നോ​ടൊ​പ്പം വി​വി​നും ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ തേ​ടി. നി​രീ​ക്ഷ​ണ ക്യാ​മ​റ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളും​സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ന്ന വീ​ഡി​യോ​ക​ളും പൊ​ലീ​സ് പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച ശേ​ഷം പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്കാ​യി പൊ​ലീ​സ് തി​ര​ച്ചി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. കൊ​ട്ടി​യം കൊ​ട്ടും​പു​റം സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ഒ​രു യു​വാ​വി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​ത് എ​ന്ന് പോ​ലീ​സ് തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. സം​ഭ​വ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം ഇ​യാ​ൾ ഒ​ളി​വി​ൽ പോ​യ​താ​യാ​ണ് വി​വ​രം.

    TAGS:ambulanceAccuse ArrestedAmbulance driver A​ttacked
    News Summary - Driver beaten for not giving way to ambulance
