Madhyamam
    Kottiyam
    Posted On
    30 Aug 2025 11:58 AM IST
    Updated On
    30 Aug 2025 11:58 AM IST

    ഉയരപ്പാത നിർമാണം വ്യാപാരികൾക്ക്​ ഇരുട്ടടിയായി; വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ പലതും അടച്ചുപൂട്ടി

    ഉയരപ്പാത നിർമാണം വ്യാപാരികൾക്ക്​ ഇരുട്ടടിയായി; വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ പലതും അടച്ചുപൂട്ടി
    കൊ​ട്ടി​യ​ത്ത് ക​ട​ക​ളി​ൽ വാ​ട​ക​ക്ക് എ​ന്ന ബോ​ർ​ഡ് വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു

    കൊ​ട്ടി​യം: ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യു​ടെ പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണം വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​രു​ട്ട​ടി​യാ​യി മാ​റി. കൊ​ല്ല​ത്തി​ന്റെ ഉ​പ​ഗ്ര​ഹ ന​ഗ​രം എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന കൊ​ട്ടി​യം ടൗ​ണി​ലാ​ണ് ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യു​ടെ പു​ന​ർ നി​ർ​മാ​ണം വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​രു​ട്ട​ടി​യാ​യ​ത്. ജ​ങ്​​ഷ​നി​ൽ ഉ​യ​ര​പ്പാ​ത വ​ന്ന​തോ​ടെ പ​റ​ക്കു​ളം മു​ത​ൽ സി​ത്താ​ര ജ​ങ്​​ഷ​ൻ വ​രെ​യു​ള്ള വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​യി.

    ക​ട​ക​ൾ​ക്ക് മു​ന്നി​ലു​ള്ള സ​ർ​വീ​സ് റോ​ഡി​ൽ ഉ​യ​ര​പ്പാ​ത​യു​ടെ വ​ൻ​മ​തി​ൽ വ​ന്ന​തോ​ടെ പ​ല ക​ട​ക​ളി​ലും സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങാ​ൻ ആ​ളു​ക​ൾ എ​ത്താ​ത്ത സ്ഥി​തി​യാ​ണ്. സ​ർ​വീ​സ് റോ​ഡി​ന്‍റെ അ​രി​കി​ലു​ള്ള ക​ട​ക​ളി​ൽ വ്യാ​പാ​രം ന​ട​ക്കാ​താ​യ​തോ​ടെ പ​ല​രും ക​ട​ക​ൾ ഒ​ഴി​ഞ്ഞു​പോ​വു​ക​യും ചെ​യ്തു. നൂ​റോ​ളം ക​ട​ക​ൾ​ക്ക്​ മു​ന്നി​ൽ വാ​ട​ക​ക്ക്​ എ​ന്ന ബോ​ർ​ഡു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഓ​ണം ക​ഴി​യു​ന്ന​തോ​ടെ കൂ​ടു​ത​ൽ ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ർ ക​ച്ച​വ​ടം നി​ർ​ത്തി പോ​കാ​നു​ള്ള ത​യാ​റെ​ടു​പ്പി​ലാ​ണ്.

    വീ​തി കു​റ​ഞ്ഞ സ​ർ​വീ​സ് റോ​ഡി​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പാ​ർ​ക്ക് ചെ​യ്യാ​ൻ സൗ​ക​ര്യ​മി​ല്ല. ഇ​രു​ച​ക്ര വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പോ​ലും ക​ട​ക​ൾ​ക്കു മു​ന്നി​ൽ പാ​ർ​ക്ക്​ ചെ​യ്തി​ട്ട് ക​ട​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റാ​ൻ പ​റ്റാ​ത്ത സ്ഥി​തി​യു​ള്ള​തും ക​ച്ച​വ​ടം പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​ക്കി. കൊ​ട്ടി​യം ജ​ങ്​​ഷ​നി​ൽ നി​ന്നും ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന മ​യ്യ​നാ​ട് റോ​ഡ്, ഹോ​ളി​ക്രോ​സ് റോ​ഡ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള വ്യാ​പാ​രി​ക​ളും വ​ലി​യ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​ണ്. ജ​ങ്​​ഷ​നി​ലെ അ​ടി​പ്പാ​ത ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ റോ​ഡി​ന്‍റെ മ​റു​വ​ശം എ​ത്ത​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ ഏ​റെ​ദൂ​രം പോ​യി തി​രി​ഞ്ഞു​വ​രേ​ണ്ട അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ്.

    ഉ​യ​ര​പ്പാ​ത വ​രു​ന്ന​തി​നു​മു​മ്പ് ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ മു​ട​ക്കി ക​ട​ക​ളു​ടെ ന​വീ​ക​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ന​ട​ത്തി​യ വ്യാ​പാ​രി​ക​ളാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​യ​ത്. ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യ്ക്കാ​യി ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത സ്ഥ​ല​ത്തി​ൽ മി​ച്ചം വ​ന്നി​ട​ത്ത് ക​ട​ക​ൾ നി​ർ​മി​ച്ച​വ​ർ വ​ല​യു​ക​യാ​ണ്. വ്യാ​പാ​രി വ്യ​വ​സാ​യി ഏ​കോ​പ​ന സ​മി​തി​യി​ൽ അം​ഗ​ത്വ​മു​ള്ള 400 ഓ​ളം ക​ട​ക​ളാ​ണ് കൊ​ട്ടി​യ​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ൽ 120 ക​ട​ക​ൾ നി​ർ​ത്തി​യ​താ​യും അ​മ്പ​തി​ലേ​റെ ക​ട​ക​ൾ മ​റ്റി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി​യ​താ​യും സ​മി​തി കൊ​ട്ടി​യം യൂ​നി​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ക​ബീ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​മ്പ​തോ​ളം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ഹോ​ട്ട​ലു​ൾ​പ്പ​ടെ അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി​യ​വ​യി​ൽ​പ്പെ​ടു​ന്നു. സ​ർ​വീ​സ് റോ​ഡി​ന​രി​കി​ലു​ള്ള ക​ട​ക​ൾ വൈ​ദ്യു​തി ചാ​ർ​ജ് അ​ട​ക്കാ​ൻ പോ​ലും പെ​ടാ​പ്പാ​ടു​പെ​ടു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണു​ള്ള​ത്. പ​ല ക​ട​ക​ളി​ലും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം കു​റ​ച്ച​തോ​ടെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ തൊ​ഴി​ലും ന​ഷ്ട​മാ​യി. പ​റ​ക്കു​ളം മു​ത​ൽ സി​ത്താ​രാ വ​രെ തൂ​ണു​ക​ളി​ൽ ഉ​യ​ര​പ്പാ​ത നി​ർ​മി​ച്ച് കൊ​ട്ടി​യ​ത്തെ സം​ര​ക്ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​വു​മാ​യി വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ സ​മ​ര​രം​ഗ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യെ​ങ്കി​ലും ജ​ങ്​​ഷ​നി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​യി ഉ​യ​ര​പ്പാ​ത ഒ​തു​ങ്ങി.

