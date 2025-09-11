Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kottiyam
    Kottiyam
    Posted On
    11 Sept 2025 12:34 PM IST
    Updated On
    11 Sept 2025 12:34 PM IST

    നടപ്പാതയിലെ കേബിളുകൾ വഴിയാത്രക്കാർക്ക് ഭീഷണിയായി

    കേ​ബി​ൾ വ​യ​റു​ക​ൾ കൂ​ട്ടി​യി​ട്ടി​ട്ട്​ മാ​സ​ങ്ങ​ളോ​ള​മാ​യി
    നടപ്പാതയിലെ കേബിളുകൾ വഴിയാത്രക്കാർക്ക് ഭീഷണിയായി
     കൊ​ട്ടി​യം ജ​ങ്​​ഷ​നി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ത​യി​ൽ കേ​ബി​ളു​ക​ൾ കൂ​ട്ടി​യി​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്നു

    കൊ​ട്ടി​യം: തി​ര​ക്കേ​റി​യ ജ​ങ്​​ഷ​നി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ത​ക്ക്​ അ​ടു​ത്ത് കൂ​ട്ടി​യി​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന കേ​ബി​ളു​ക​ൾ വ​ഴി​യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് അ​പ​ക​ട ഭീ​ഷ​ണി ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്നു. കൊ​ട്ടി​യം ജ​ങ്​​ഷ​നി​ൽ ക​ണ്ണ​ന​ല്ലൂ​ർ റോ​ഡി​ലേ​ക്ക് തി​രി​യു​ന്ന ഭാ​ഗ​ത്താ​ണ് മാ​സ​ങ്ങ​ളോ​ള​മാ​യി കേ​ബി​ൾ വ​യ​റു​ക​ൾ കൂ​ട്ടി​യി​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ദി​നം​പ്ര​തി നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് ആ​ൾ​ക്കാ​രാ​ണ് ഇ​തു​വ​ഴി യാ​ത്ര​ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

    വ​ഴി​യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ഇ​തി​ൽ കു​രു​ങ്ങി വീ​ഴാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത ഏ​റെ​യാ​ണ്. മ​ഴ പെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ കേ​ബി​ളു​ക​ൾ കാ​ണാ​തെ നി​ര​വ​ധി​പേ​ർ ഇ​വി​ടെ വീ​ണ സാ​ഹ​ച​ര്യം ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി ഇ​ത് നീ​ക്കം ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന് റൈ​സി​ങ്​ കൊ​ട്ടി​യം പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ അ​ലോ​ഷ്യ​സ് റൊ​സാ​രി​യോ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി രാ​ജേ​ഷ് ആ​ധാ​രം,ട്ര​ഷ​റ​ർ സ​ക്കീ​ർ ഹു​സൈ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    TAGS:threatcablesSidewalks
