    date_range 22 Aug 2025 1:13 PM IST
    date_range 22 Aug 2025 1:13 PM IST

    കാപ്പാ കേസിൽ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ പ്രതി വധശ്രമക്കേസിൽ പിടിയിൽ

    റാ​ഷി​ദ്

    കൊ​ട്ടി​യം: കാ​പ്പാ കേ​സി​ൽ ജ​യി​ലി​ലാ​യി​രു​ന്ന പ്ര​തി ജാ​മ്യ​ത്തി​ലിറ​ങ്ങി​യ​തി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ വ​ധ​ശ്ര​മ കേ​സി​ൽ കൊ​ട്ടി​യം പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ പി​ടി​യി​ലാ​യി. ത​ഴു​ത്ത​ല വി​ള​യി​ൽ പു​ത്ത​ൻ​വീ​ട്ടി​ൽ പൊ​ട്ടാ​സ് എ​ന്ന് വി​ളി​ക്കു​ന്ന റാ​ഷി​ദ് (34) ആ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. ജൂ​ലൈ 11 ന് ​ത​ഴു​ത്ത​ല വ​ഞ്ചി​മു​ക്ക് സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ കൃ​ഷ്ണ ലാ​ലി​നെ​യും സു​ഹൃ​ത്തി​നെ​യും കു​ത്തിപ്പരിക്കേൽപിച്ച കേ​സിലാ​ണ് കൊ​ല​പാ​ത​ക​ശ്ര​മകു​റ്റം ചു​മ​ത്തി അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

    ഇ​യാ​ൾ​ക്കെ​തി​​രെ ക​ണ്ണ​ന​ല്ലൂ​ർ, ഇ​ര​വി​പു​രം, ചേ​ർ​ത്ത​ല, കൊ​ട്ടി​യം സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലാ​യി ഇ​രു​പ​തോ​ളം കേ​സു​ക​ൾ നി​ല​വി​ലു​ണ്ട്. ഒ​ളി​വി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്ന പ്ര​തി വീ​ട്ടി​ൽ എ​ത്തി​യെ​ന്ന് ല​ഭി​ച്ച ര​ഹ​സ്യ​വി​വ​ര​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ കൊ​ട്ടി​യം സി.​ഐ. പ്ര​ദീ​പ്, എ​സ്.​ഐ. നി​തി​ൻ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​തി​യെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ പ്ര​തി​യെ റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു.

