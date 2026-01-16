Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kottarakkara
    Posted On
    16 Jan 2026 12:12 PM IST
    Updated On
    16 Jan 2026 12:14 PM IST

    സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും വർക്ക്‌ നിയർ ഹോം -മന്ത്രി ബാലഗോപാൽ

    പു​തി​യ തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കും
    സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും വർക്ക്‌ നിയർ ഹോം -മന്ത്രി ബാലഗോപാൽ
    കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര: സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലെ എ​ല്ലാ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലും വ​ർ​ക്ക്‌ നി​യ​ർ ഹോം ​സാ​ധ്യ​മാ​ക്കി അ​ഞ്ച് ല​ക്ഷം പേ​ർ​ക്ക് തൊ​ഴി​ൽ സാ​ഹ​ച​ര്യ​വും 5000 കോ​ടി അ​ധി​ക വ​രു​മാ​ന​വും 50000 പു​തി​യ തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളും സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി കെ.​എ​ൻ. ബാ​ല​ഗോ​പാ​ൽ.

    കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര സ​ർ​ക്കാ​ർ റ​സ്റ്റ് ഹൗ​സി​ൽ ക​മ്യൂ​ൺ വ​ർ​ക്ക്‌ നി​യ​ർ ഹോം ​ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ട് സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു മ​ന്ത്രി. സോ​ഹോ കാ​മ്പ​സ്‌, ഐ.​ടി പാ​ർ​ക്ക്, വ​ർ​ക്ക് നി​യ​ർ ഹോം ​ഒ​രു​മി​ച്ചെ​ത്തു​ന്ന​തോ​ടെ കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര​യി​ൽ അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന​കം 5000 പേ​ർ​ക്ക് ജോ​ലി സാ​ധ്യ​ത ഉ​റ​പ്പാ​കും.

    റി​മോ​ട്ട് വ​ർ​ക്കി​ങ്, ഹൈ​ബ്രി​ഡ് ജോ​ലി രീ​തി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്ക് വ​ലി​യ സ്വീ​കാ​ര്യ​ത ല​ഭി​ക്കു​ന്ന കാ​ല​ഘ​ട്ട​മാ​യ​തി​നാ​ൽ ഗ്രാ​മ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ഗ​ര​തു​ല്യ​മാ​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കി ആ​ഗോ​ള ക​മ്പ​നി​ക​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ക​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം. ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് ഓ​ഫി​സ് പ​രി​പാ​ല​ന​ത്തി​നു​ള്ള തു​ക ലാ​ഭി​ക്കാ​ം. പ്ര​ഫ​ഷ​ണ​ലു​ക​ൾ​ക്ക് സ​മാ​ധാ​ന​മു​ള്ള അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യാ​ൻ ഇ​ടം ലഭിക്കും. മെ​ട്രോ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും വി​ദേ​ശ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും തൊ​ഴി​ൽ തേ​ടി യു​വ​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ കു​ടി​യേ​റു​ന്ന പ്ര​വ​ണ​ത കു​റ​യ്ക്കാ​നും സ​ഹാ​യി​ക്കും.

    കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര ബി.​എ​സ്.​എ​ൻ.​എ​ൽ പ്ര​ധാ​ന കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ൽ സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന വ​ർ​ക്ക് നി​യ​ർ ഹോ​മി​ൽ ആ​ദ്യ ഘ​ട്ട​മാ​യി 141 പ്ര​ഫ​ഷ​ണ​ലു​ക​ൾ​ക്ക് ജോ​ലി ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യം ഒ​രു​ക്കും. പ്ല​ഗ് ആ​ൻ​ഡ് പ്ലേ ​മാ​തൃ​ക​യി​ൽ അ​തി​വേ​ഗ ഇ​ന്റ​ർ​നെ​റ്റ്, എ​യ​ർ​ക​ണ്ടീ​ഷ​ൻ ചെ​യ്ത കാ​ബി​നു​ക​ൾ, മീ​റ്റി​ങ് റൂ​മു​ക​ൾ, കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് ഹാ​ൾ, ക​ഫെ​റ്റീ​രി​യ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഒ​രു ഐ.​ടി പാ​ർ​ക്കി​ന് തു​ല്യ​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഫ്രീ​ലാ​ൻ​സ​ർ​മാ​ർ, സ്റ്റാ​ർ​ട്ട​പ്പു​ക​ൾ, പ​ഠ​ന​ത്തോ​ടൊ​പ്പം ജോ​ലി ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ, അ​ഭ്യ​സ്ത​വി​ദ്യ​രാ​യ വ​നി​ത പ്രൊ​ഫ​ഷ​ണ​ലു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ​ക്ക് വ​ലി​യ മു​ത​ൽ​ക്കൂ​ട്ടാ​കു​ന്ന​താ​കും പ​ദ്ധ​തി​യെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര​യ്ക്ക് പു​റ​മേ ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി, രാ​മ​നാ​ട്ടു​ക​ര, ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ്, പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ തു​ട​ങ്ങി ഒ​മ്പ​ത് കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ കൂ​ടി വ​ർ​ക്ക്‌ നി​യ​ർ ഹോം ​ഉ​ട​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​സ​ജ്ജ​മാ​കും.

    കെ-​ഡി​സ്ക് മേ​ൽ​നോ​ട്ടം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് കി​ഫ്‌​ബി​യാ​ണ് മൂ​ല​ധ​നം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. വ​ർ​ക്ക് നി​യ​ർ ഹോം ​ജ​നു​വ​രി 19ന്​ ​വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലി​ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. മൃ​ഗ​സം​ര​ക്ഷ​ണ- ക്ഷീ​ര​വി​ക​സ​ന വ​കു​പ്പ് മ​ന്ത്രി ജെ. ​ചി​ഞ്ചു​റാ​ണി, മ​ന്ത്രി കെ.​ബി. ഗ​ണേ​ഷ് കു​മാ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് 18 മു​ത​ൽ 24 വ​രെ ഓ​ഗ് മെ​ന്റ​ഡ് റി​യാ​ലി​റ്റി, വെ​ർ​ച്വ​ൽ റി​യാ​ലി​റ്റി റോ​ബോ​ട്ടി​ക്സ്, ഡ്രോ​ൺ എ​ക്സ്പീ​രി​യ​ൻ​ഷ്യ​ൽ സോ​ണു​ക​ൾ, വി​ദ​ഗ്‌​ധ​ർ ന​യി​ക്കു​ന്ന ഹാ​ൻ​ഡ്‌​സ് ഓ​ൺ സെ​ഷ​നു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ലേ​ണി​ങ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി അ​റി​യി​ച്ചു.

    News Summary - Work Near Home in all panchayats in the state - Minister Balagopal
