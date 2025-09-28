Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kottarakkara
    28 Sept 2025 3:36 PM IST
    28 Sept 2025 3:36 PM IST

    സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ ‘വര്‍ക്ക് നിയര്‍ ഹോം’ യാഥാർഥ്യമാകുന്നു

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര: വൈ​ജ്ഞാ​നി​ക തൊ​ഴി​ലു​ക​ളി​ല്‍ ഏ​ര്‍പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ര്‍ക്ക് വീ​ടി​ന​ടു​ത്ത് തൊ​ഴി​ലെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സാ​ഹ​ച​ര്യം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ പ​ദ്ധ​തി​യാ​യ ‘വ​ര്‍ക്ക് നി​യ​ര്‍ ഹോം’ ​പൂ​ര്‍ത്തീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ലേ​ക്ക്. ഐ.​ടി മേ​ഖ​ല​യു​ടെ വി​കേ​ന്ദ്രീ​ക​ര​ണം ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് സം​വി​ധാ​നം ഏ​ര്‍പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്. കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര​യി​ല്‍ തു​ട​ങ്ങു​ന്ന കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ല്‍ 157 പ്രൊ​ഫ​ഷ​ണ​ലു​ക​ള്‍ക്ക് ജോ​ലി ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള സം​വി​ധാ​ന​മാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ക,

    ഗ്രാ​മ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ അ​ത്യാ​ധു​നി​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളോ​ടു​കൂ​ടി​യ ജോ​ലി​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ള്‍ നി​ര്‍മി​ച്ച് ഐ.​ടി മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന സ്റ്റാ​ര്‍ട്ട​പ്പു​ക​ള്‍ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് വി​ദൂ​ര ജോ​ലി​ക​ള്‍ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത്‌ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നും തൊ​ഴി​ലി​ട ശൃം​ഖ​ല സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം. ദീ​ര്‍ഘ​ദൂ​രം യാ​ത്ര​ചെ​യ്യാ​തെ വ​ര്‍ക്ക് നി​യ​ര്‍ ഹോം ​സൗ​ക​ര്യം ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്താ​മെ​ന്നും തൊ​ഴി​ലി​ല്‍നി​ന്ന് വി​ട്ടു​നി​ല്‍ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്ന വീ​ട്ട​മ്മ​മാ​ര്‍ക്കും യോ​ഗ്യ​ത​ക്ക്​ അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി വീ​ടി​ന​ടു​ത്ത് തൊ​ഴി​ല്‍ ല​ഭ്യ​മാ​കും.

    കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര ഗ​ണ​പ​തി ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ന​ടു​ത്തു​ള്ള ബി.​എ​സ്.​എ​ന്‍.​എ​ല്ലി​ന്റെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ലാ​ണ് കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ക്കം. 9250 ച​തു​ര​ശ്ര​യ​ടി വി​സ്തീ​ര്‍ണ​മു​ള്ള ര​ണ്ട്‌​നി​ല കെ​ട്ടി​ടം പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​യി. വി​ശ്ര​മ​മു​റി, വീ​ഡി​യോ കോ​ണ്‍ഫ​റ​ന്‍സി​ങ് ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ സൗ​ക​ര്യ​മു​ള്ള കോ​ണ്‍ഫ​റ​ന്‍സ് റൂം, ​മീ​റ്റിം​ഗ് റൂം, ​ക​ഫ്റ്റീ​രി​യ, പ്രൈ​വ​റ്റ് ഓ​ഫീ​സ് റൂം, ​പ​ബ്ലി​ക് ഓ​ഫീ​സ് റൂം, ​വൈ​ഫൈ സൗ​ക​ര്യം, സി.​സി.​ടി.​വി നി​രീ​ക്ഷ​ണം എ​ന്നി​വ​യ്‌​ക്കൊ​പ്പം പാ​ര്‍ക്കി​ങ്, ടോ​യ്​​ല​റ്റ്, കു​ടി​വെ​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    കെ-​ഡി​സ്‌​കി​നാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ നി​ര്‍വ​ഹ​ണ ചു​മ​ത​ല. 5.2 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ് കി​ഫ്ബി പ​ദ്ധ​തി​ക്കാ​യി ന​ല്‍കി​യ​ത്. വീ​ട്ടി​ലി​രു​ന്ന് ജോ​ലി​ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ര്‍, ഫ്രീ​ലാ​ന്‍സ് തൊ​ഴി​ലി​ല്‍ ഏ​ര്‍പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ര്‍, ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര്‍ക്ക് വി​ദൂ​ര​മാ​യി ജോ​ലി​ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യം ന​ല്‍കാ​ന്‍ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ള്‍, സ്വ​ന്ത​മാ​യി ചെ​റു​സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ള്‍ ന​ട​ത്തു​ന്ന​വ​ര്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ക്ക് പ​ദ്ധ​തി പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്താം. ഗ്രാ​മ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്രൊ​ഫ​ഷ​ണ​ലു​ക​ള്‍ക്ക് തൊ​ഴി​ല്‍ സാ​ധ്യ​ത ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന വ​ര്‍ക്ക് നി​യ​ര്‍ ഹോം ​ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം അ​ടു​ത്ത മാ​സം ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് കെ - ​ഡി​സ്‌​ക് മെ​മ്പ​ര്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​പി.​വി ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍ പ​റ​ഞ്ഞു

    X