പൊലീസ്​ ജീപ്പിലിടിച്ച കെ.എസ്​.ആർ.ടി.സി ബസ്​ നിർത്താതെ പോയി; പിന്തുടർന്ന് പിടികൂടി

cancel camera_alt കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര​യി​ൽ കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ബ​സ്​ ഇ​ടി​ച്ച്​ പൊ​ലീ​സ്​ ജീ​പ്പി​ന്‍റെ ലൈ​റ്റ്​ ത​ക​ർ​ന്ന​നി​ല​യി​ൽ By മാധ്യമം ലേഖകൻ കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര: പൊ​ലീ​സ്​ ജീ​പ്പി​ലി​ടി​ച്ച ശേ​ഷം നി​ർ​ത്താ​തെ പോ​യ കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ബ​സ്​ പി​ന്തു​ട​ർ​ന്ന് പി​ടി​കൂ​ടി. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ചോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു സം​ഭ​വം. കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര​ നി​ന്ന് കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടേ​ക്കു​ള്ള കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി സൂ​പ്പ​ർ ഫാ​സ്റ്റ് ബ​സ്​ പു​ല​മ​ൺ ഭാ​ഗ​ത്ത് നി​ർ​ത്തി​യി​ട്ടി​രു​ന്ന പൊ​ലീ​സ്​ ജീ​പ്പി​ന്‍റെ പി​റ​കി​ലെ സി​ഗ്ന​ൽ ലൈ​റ്റി​ൽ ഇ​ടി​ച്ചു. ബ​സ്​ നി​ർ​ത്താ​തെ പോ​യ​തോ​ടെ അ​തേ ജീ​പ്പി​ൽ ട്രാ​ഫി​ക്ക് പൊ​ലീ​സു​കാ​ർ ഒ​രു കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ അ​ക​ലെ​യു​ള്ള കു​ന്ന​ക്ക​ര പെ​ട്രോ​ൾ പ​മ്പി​ന് സ​മീ​പ​ത്താ​യി ബ​സ്​ പി​ടി​കൂ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ജീ​പ്പി​ന്‍റെ പി​ൻ​ഭാ​ഗ​ത്തെ ലൈ​റ്റ് ന​ന്നാ​ക്കി ന​ൽ​കാ​മെ​ന്ന ഉ​റ​പ്പി​ൽ ബ​സ്​ സ​ർ​വി​സ് തു​ട​രാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ച്ചു. 20 മി​നി​റ്റി​ന് ശേ​ഷ​മാ​ണ്​ ബ​സ്​ യാ​ത്ര തു​ട​ർ​ന്ന​ത്.

