Madhyamam
    Kottarakkara
    Posted On
    18 Sept 2025 2:05 PM IST
    Updated On
    18 Sept 2025 2:05 PM IST

    ഓടയിൽ കാൽകുടുങ്ങി; പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർഥിനിക്ക് പരിക്ക്

    ഓടയിൽ കാൽകുടുങ്ങി; പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർഥിനിക്ക് പരിക്ക്
    ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ൽ പു​ല​മ​ൺ ജ​ങ്ഷ​ന് സ​മീ​പം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യു​ടെ കാ​ൽ ഓ​ട​യി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യ​നി​ല​യി​ൽ

    കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര: പു​ല​മ​ൺ ജ​ങ്ഷ​ന് സ​മീ​പം ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​ക്ക്​ സ​മീ​പ​ത്തെ ഓ​ട​യി​ൽ കാ​ൽ​കു​ടു​ങ്ങി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​ക്ക് പ​രി​ക്ക്. എ​സ്.​ജി എ​ച്ച്.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സി​ലെ പ്ല​സ് വ​ൺ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി രു​ദ്ര ഷി​ബു​വി​നാ​ണ് പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത്. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​തി​നാ​യി​രു​ന്നു സം​ഭ​വം. ദേ​ശീ​യ​പ​ത​യി​ൽ നി​ന്നും എ​സ്.​ജി കോ​ള​ജി​ലേ​ക്കു​ള്ള റോ​ഡി​ന് കു​റു​കെ​യു​ള്ള ഓ​ട​യി​ലാ​ണ് കാ​ൽ​വ​ഴു​തി​വീ​ണ​ത്.

    സ​മീ​പ​ത്തെ ക​ട​ക്കാ​രും ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളും രു​ദ്ര​യു​ടെ കാ​ൽ പു​റ​ത്തെ​ടു​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ന​ട​ന്നി​ല്ല. തു​ട​ർ​ന്ന് ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്സ് എ​ത്തി ഇ​രു​മ്പ് പൈ​പ്പ് മു​റി​ച്ച​തി​ന് ശേ​ഷ​മാ​ണ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യു​ടെ കാ​ൽ പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്ത​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന്​ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യെ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചു. നി​ര​വ​ധി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും യാ​ത്ര​ക്കാ​രും ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന​ത് ഇ​തു​വ​ഴി​യാ​ണ്. ഓ​ട​ക്ക് മു​ക​ളി​ലെ ഇ​രു​മ്പ് പൈ​പ്പ് മാ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി ത​ക​ർ​ന്നു കി​ട​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

    ര​ണ്ടു​മാ​സം മു​മ്പ് ഇ​തേ ഇ​രു​മ്പ് പൈ​പ്പി​ന്‍റെ ഒ​രു​ഭാ​ഗം അ​ട​ർ​ന്ന് മാ​റി​യി​രു​ന്നു. ഇ​ക്കാ​ര്യം യാ​ത്രി​ക​ർ​ക്ക്​ തി​രി​ച്ച​റി​യാ​ൻ ഇ​രു​മ്പ് പൈ​പ്പി​ന്​ മു​ക​ളി​ൽ ചു​വ​ന്ന തു​ണി​കൊ​ണ്ട് മ​റ​ച്ചി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട് ഓ​ട​യു​ടെ മു​ക​ളി​ൽ ഇ​രു​മ്പ് പൈ​പ്പ് ഇ​ട്ടു. അ​താ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ പൊ​ട്ടി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യു​ടെ കാ​ൽ ഓ​ട​യി​ൽ കു​ടു​ങ്ങാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​യ​ത്.

    News Summary - Plus One student injured after getting her foot stuck in a drain
