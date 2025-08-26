Begin typing your search above and press return to search.
    Kottarakkara
    Posted On
    date_range 26 Aug 2025 5:24 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Aug 2025 5:24 PM IST

    കുപ്പികൊണ്ട് കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമം; പ്രതി അറസ്റ്റിൽ

    കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര: കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര ആ​ന​യ​ത്ത് റോ​ഡ​രി​കി​ൽ നി​ന്ന​യാ​ളെ പൊ​ട്ടി​യ കു​പ്പി​കൊ​ണ്ട് കു​ത്തി​ക്കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച പ്ര​തി അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. പ്ര​തി പു​ന​ലൂ​ർ ഈ​ട്ടി​വി​ള വീ​ട്ടി​ൽ രാ​ജ​നെ(59) ആ​ണ്​ കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. ആ​ന​യം മൈ​ല​ക്കു​ഴി പു​ത്ത​ൻ​വീ​ട്ടി​ൽ ഗു​രു​കു​മാ​ര​ൻ ത​മ്പി(46)​ക്കാ​ണ് കു​ത്തേ​റ്റ​ത്. വ​യ​റി​ന് മു​ക​ളി​ലും തോ​ളി​ലും കു​ത്തേ​റ്റ്​ സാ​ര​മാ​യി പ​രി​ക്കേ​റ്റ ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ പാ​രി​പ്പ​ള്ളി ഗ​വ.​മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു.

    ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​തി​ന് ആ​ന​യം മ​ന്ദി​രം ജ​ങ്ഷ​നി​ലാ​ണ് സം​ഭ​വം. ആ​ന​യ​ത്ത് അ​ടു​ത്ത​കാ​ല​ത്താ​യി താ​മ​സി​ച്ചു​വ​രി​ക​യാ​യി​രു​ന്നു രാ​ജ​ൻ. മ​ദ്യ​ല​ഹ​രി​യി​ൽ, മ​ന്ദി​രം ജ​ങ്ഷ​നി​ൽ നി​ന്നി​രു​ന്ന ഗു​രു​കു​മാ​ര​ൻ ത​മ്പി അ​സ​ഭ്യം പ​റ​ഞ്ഞ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ് വാ​ക്കേ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​യ​തും കു​പ്പി​കൊ​ണ്ട് കു​ത്തി​യ​തും. കു​ത്തി​പ​രി​ക്കേ​ൽ​പ്പി​ച്ച ശേ​ഷം രാ​ജ​ൻ ഓ​ടി ര​ക്ഷ​പെ​ട്ടു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം രാ​ത്രി​യോ​ടെ കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര​യി​ലെ ബാ​റി​ൽ മ​ദ്യ​പി​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് രാ​ജ​നെ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

    TAGS:Suspectbottleattempted murderkottarakkara Police Stationarrested
    News Summary - Attempted murder with bottle; Suspect arrested
