എല്ലാ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെയും മലയാളത്തില്‍ സാക്ഷരരാക്കും -കെ.എന്‍. ബാലഗോപാല്‍

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര: കേ​ര​ള​ത്തി​ല്‍ ജീ​വി​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ ഇ​ത​ര സം​സ്ഥാ​ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ​യും മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ല്‍ സാ​ക്ഷ​ര​രാ​ക്കു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി കെ.​എ​ന്‍. ബാ​ല​ഗോ​പാ​ല്‍. ഭാ​ഷ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടൊ​പ്പം കേ​ര​ള സ​മൂ​ഹ​വും മ​റു​നാ​ട്ടി​ല്‍ നി​ന്ന് ഇ​വി​ടെ​യെ​ത്തി​യ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ സൗ​ഹൃ​ദ​ത്തി​നും ഈ ​പ​ദ്ധ​തി സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​കു​മെ​ന്ന് 'ഭാ​യി'​മാ​രോ​ട് ഹി​ന്ദി​യി​ല്‍ മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

ജി​ല്ല​യി​ല്‍ ഇ​ത​ര സം​സ്ഥാ​ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ള്‍ക്കു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക സാ​ക്ഷ​ര​താ പ​രി​പാ​ടി കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ല്‍ സ​ര്‍വേ ഫാ​റം പൂ​രി​പ്പി​ച്ച്​ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു മ​ന്ത്രി. കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ എ. ​ഷാ​ജു അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സാ​ക്ഷ​ര​ത മി​ഷ​ന്‍ ജി​ല്ല കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ര്‍ സി.​കെ. പ്ര​ദീ​പ്കു​മാ​ര്‍ പ​ദ്ധ​തി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. വൈ​സ് ചെ​യ​ര്‍ പേ​ഴ്‌​സ​ണ്‍ അ​നി​താ ഗോ​പ​കു​മാ​ര്‍, വി​ക​സ​ന കാ​ര്യ സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ങ്​ ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ എ​സ്.​ആ​ര്‍. ര​മേ​ശ്, കൗ​ണ്‍സി​ല​ര്‍മാ​രാ​യ ജോ​ളി പി. ​വ​ര്‍ഗീ​സ്, തോ​മ​സ് പി. ​മാ​ത്യു, ജി.​സു​ഷ​മ, സു​ജ, ഷീ​ല, പ്രേ​ര​ക് സി. ​ഷീ​ജ, ശ​ശി ക​ല, ജോ​ണി ച​ക്കാ​ല, മോ​ഹ​ന​ന്‍ എ​ന്നി​വ​രും സം​സാ​രി​ച്ചു.

All other state workers will be made literate in Malayalam - KN Balagopal