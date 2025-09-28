Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Karunagappalli
    Posted On
    date_range 28 Sept 2025 2:17 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Sept 2025 2:17 PM IST

    എം.ഡി.എം.എയുമായി യുവാക്കൾ പിടിയിൽ

    The arrested suspects
    പിടിയിലായ പ്രതികൾ

    ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി: ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി​യി​ൽ 2.47 ഗ്രാം ​എം.​ഡി.​എം.​എ യു​മാ​യി യു​വാ​ക്ക​ളെ പോ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. കാ​ട്ടി​ൽ​ക​ട​വ് ഷ​മീ​സ് മ​ൻ​സി​ലി​ൽ ഷം​നാ​സ്(34), കാ​സ​ർ​ഗോ​ഡ് ത​ള​ങ്ക​ര അ​യി​ഷാ മ​ൻ​സി​ലി​ൽ മു​ഷീ​ർ(27), ഇ​ടു​ക്കി ചോ​റ്റു​പാ​റ തൊ​ടു​ക​യി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ അ​ൻ​വ​ർ​ഷാ (29) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി എ.​എ​സ്.​പി അ​ഞ്ജ​ലി ഭാ​വ​ന​യു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ലു​ള്ള ഡാ​ൻ​സാ​ഫ് സം​ഘ​വും ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി പോ​ലീ​സും ചേ​ർ​ന്ന് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    ബാം​ഗ്ലൂ​രി​ൽ നി​ന്നും സ്ഥി​ര​മാ​യി മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ട​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ട് വ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​ർ​ക്ക് വി​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തി വ​രി​ക​യാ​യി​രു​ന്ന ഷം​നാ​സ് 2022 ലും 2024 ​ലും സ​മാ​ന​മാ​യ കു​റ്റ​ത്തി​ന് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി എ​സ്.​എ​ച്ച്. ഒ ​ബി​ജു, എ​സ് ഐ ​ഷ​മീ​ർ, ജി.​എ​സ് .ഐ ​വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ, എ​സ്. സി.​പി.​ഒ ഹാ​ഷിം , ഡാ​ൻ​സാ​ഫ് സ​ബ് ഇ​ൻ​സ്‌​പെ​ക്‌​ട​ർ അ​നീ​ഷി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘ​വും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്‌.

    TAGS:karunagappallyYouthsMDMAPolicearrested
