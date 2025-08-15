Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Karunagappalli
    Posted On
    date_range 15 Aug 2025 1:15 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Aug 2025 1:15 PM IST

    കുളത്തിന്റെ സംരക്ഷണവേലി മോഷ്​ടിച്ച്​ കടത്തിയ രണ്ടംഗസംഘം പിടിയിൽ

    കുളത്തിന്റെ സംരക്ഷണവേലി മോഷ്​ടിച്ച്​ കടത്തിയ രണ്ടംഗസംഘം പിടിയിൽ
    ഷാ​ന​വാ​സ്‌,നാ​ദി​ർ​ഷ

    ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി: ന​ഗ​ര​സ​ഭ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന പ​ള്ളി​ക്ക​ൽ കു​ള​ത്തി​ന്റെ അ​ലൂ​മി​നി​യം സം​ര​ക്ഷ​ണ​വേ​ലി​ക​ൾ മോ​ഷ്​​ടി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടം​ഗ സം​ഘ​ത്തെ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി മ​രു​തൂ​ർ​കു​ള​ങ്ങ​ര തെ​ക്ക് പാ​ലു​വി​ള തെ​ക്ക​തി​ൽ ഷാ​ന​വാ​സ്(29), മ​രു​തൂ​ർ​കു​ള​ങ്ങ​ര തെ​ക്ക് പ​ച്ച​ൽ​പ​റ​മ്പി​ൽ നാ​ദി​ർ​ഷ (28) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ വി .​ബി​ജു​വി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള പൊ​ലീ​സ് സം​ഘം അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

    ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യു​ടെ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ലു​ള്ള കു​ള​ത്തി​ന് ചു​റ്റും സ്ഥാ​പി​ച്ചി​രു​ന്ന അ​ലൂ​മി​നി​യം കൊ​ണ്ട് നി​ർ​മി​ച്ച സം​ര​ക്ഷ​ണ വേ​ലി​യാ​ണ് രാ​ത്രി​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ മോ​ഷ്ടാ​ക്ക​ൾ ക​ട​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടു പോ​യ​ത്. മോ​ഷ​ണം പോ​യ​വ​ക്കു പ​ക​രം പു​തി​യ​ത്​ സ്ഥാ​പി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ഇ​വ​യും മോ​ഷ്ടാ​ക്ക​ൾ ക​ട​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യി. സ​മീ​പ​ത്തു​ള്ള സി.​സി.​ടി.​വി​യി​ൽ നി​ന്നും ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ശേ​ഖ​രി​ച്ച്​ പൊ​ലീ​സ് ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​മാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ച്ച​ത്. കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ പ്ര​തി​ക​ളെ റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു.

