    Karunagappalli
    Posted On
    date_range 1 Sept 2025 10:24 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Sept 2025 10:24 AM IST

    എം.ഡി.എം.എയുമായി യുവാവ് പിടിയിൽ

    Arrested suspects
    മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ റാ​ഫി

    ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി: ഓ​ണ​ക്കാ​ല വി​ൽ​പ​ന​ക്കാ​യി കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന മാ​ര​ക മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നാ​യ എം.​ഡി.​എം.​എ​യു​മാ​യി യു​വാ​വ് പി​ടി​യി​ൽ. ആ​ദി​നാ​ട് പു​ന്ന​ക്കു​ളം ഷീ​ജ മ​ൻ​സി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് റാ​ഫി (25)ആ​ണ് ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ​ക​ട​യു​ടെ മ​റ​വി​ലാ​ണ് വ്യാ​പാ​രം ന​ട​ന്ന​ത്.

    കൊ​ച്ചി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ല​ഹ​രി​മ​രു​ന്നു​മാ​യി വ​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് ജി​ല്ല ​പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി കി​ര​ൺ നാ​രാ​യ​ണ​ന് ല​ഭി​ച്ച ര​ഹ​സ്യ വി​വ​ര​ത്തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ് കാ​റി​ൽ വി​ൽ​പ​ന​ക്ക്​ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന 54 ഗ്രാം ​എം.​ഡി.​എം.​എ​യു​മാ​യി പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി എ.​എ​സ്.​പി അ​ഞ്ജ​ലി ഭാ​വ​ന​യു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ ബി​ജു, എ​സ്.​ഐ അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ, എ.​എ​സ്.​ഐ സീ​മ ,സി.​പി.​ഒ സ​ജീ​ർ, ഡാ​ൻ​സാ​ഫ് എ​സ്.​ഐ അ​നീ​ഷി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘ​വും സം​യു​ക്ത​മാ​യാ​ണ് പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും കൂ​ടു​ത​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​മെ​ന്ന് സി​റ്റി പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു.

