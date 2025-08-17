Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Karunagappalli
    Posted On
    17 Aug 2025 11:33 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Aug 2025 11:33 AM IST

    മാരക ലഹരി മരുന്നുമായി യുവാവ് പിടിയിൽ

    മാരക ലഹരി മരുന്നുമായി യുവാവ് പിടിയിൽ
    ആ​ദി​ൽ ഹ​ദ്ദാ​ദ്‌

    ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി : 1.80 ഗ്രാം ​എം. ഡി. ​എം.​എ യും 10.28 ​ഗ്രാം ക​ഞ്ചാ​വു​മാ​യി യു​വാ​വ് പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​യി​ലാ​യി. പ​ന്മ​ന വ​ട​ക്കു​ന്ത​ല ‘ദാ​റു​ൽ ഹ​ദ്ദാ​ദി’​ൽ ആ​ദി​ൽ ഹ​ദ്ദാ​ദ് (21) ആ​ണ് ഡാ​ൻ​സാ​ഫ് സ​ബ് ഇ​ൻ​സ്‌​പെ​ക്ട​ർ അ​നീ​ഷ് കു​മാ​റി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘ​ത്തി​ന്‍റെ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    പ്ര​തി​യു​ടെ വ​ട​ക്കും​ത​ല​യി​ലെ വീ​ട്ടി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ചു​വ​ന്ന ല​ഹ​രി​സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ സം​ഘം ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു. സ​ബ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ അ​സാ​രീ​ഫ് ശ​രീ​ഫ്, ഓ​മ​ന​ക്കു​ട്ട​ൻ സി.​പി.​ഒ രി​പു,ര​തീ​ഷ്, ര​ഞ്ജി​ത്, വി​നോ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​ഘ​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ പ്ര​തി​യെ റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു.

    TAGS:DrugsYouth arrestedKarunagappally NewsDANSAF
