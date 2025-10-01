Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKollamchevron_rightKarunagappallichevron_rightറെയിൽവേ മേൽപ്പാലത്തിൽ...
    Karunagappalli
    Posted On
    date_range 1 Oct 2025 12:22 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Oct 2025 12:22 PM IST

    റെയിൽവേ മേൽപ്പാലത്തിൽ ശുചിമുറി മാലിന്യം നിക്ഷേപിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    റെയിൽവേ മേൽപ്പാലത്തിൽ ശുചിമുറി മാലിന്യം നിക്ഷേപിച്ചു
    cancel
    camera_alt

    ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി മാ​ളി​യേ​ക്ക​ൽ റെ​യി​ൽ​വേ മേ​ൽ​പ്പാ​ല​ത്തി​ൽ ക​ക്കൂ​സ് മാ​ലി​ന്യം നി​ക്ഷേ​പി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ

    Listen to this Article

    ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി: ജ​ന​ത്തി​ര​ക്കേ​റി​യ ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട -ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി റോ​ഡി​ൽ മാ​ളി​യേ​ക്ക​ൽ റെ​യി​ൽ​വേ ഓ​വ​ർ​ബ്രി​ഡ്ജി​ലും സ​ർ​വീ​സ് റോ​ഡു​ക​ളി​ലും ശു​ചി​മു​റി മാ​ലി​ന്യം നി​ക്ഷേ​പി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് യാ​ത്ര ദു​സ്സ​ഹ​മാ​യി. ഇ​തേ റോ​ഡി​ൽ ക​ല്ലേ​ലി​ഭാ​ഗ​ത്തും മാ​ളി​യേ​ക്ക​ൽ റെ​യി​ൽ​വേ മേ​ൽ​പ്പാ​ല​ത്തി​ലും സ​ർ​വീ​സ് റോ​ഡു​ക​ളി​ലു​മാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി​യി​ൽ ക​ക്കൂ​സ് മാ​ലി​ന്യം ത​ള്ളി​യ​ത്.

    പു​ല​ർ​ച്ചെ ദു​ർ​ഗ​ന്ധം രൂ​ക്ഷ​മാ​യ​തോ​ടെ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് സ​ഞ്ച​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത സ്ഥി​തി​യാ​യി.​സ​മീ​പ​ത്തു​ള്ള ഐ.​എ​ച്ച്ആ​ർ.​ഡി എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് കോ​ള​ജ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും കാ​ൽ​ന​ട യാ​ത്ര​ക്കാ​രും പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ളും പാ​ല​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും സ​ർ​വീ​സ് റോ​ഡു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും സ​ഞ്ച​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ മ​റ്റു​വ​ഴി​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് യാ​ത്ര​ചെ​യ്ത​ത്. പൊ​തു​വ​ഴി​യി​ൽ പ​ര​സ്യ​മാ​യി മാ​ലി​ന്യം​ത​ള്ളി​യ സാ​മൂ​ഹി​ക​വി​രു​ദ്ധ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട്​ നാ​ട്ടു​കാ​രും വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും രം​ഗ​ത്ത് എ​ത്തി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:toilet wasteDumpedrailway overpass
    News Summary - Toilet waste dumped on railway overpass
    Similar News
    Next Story
    X