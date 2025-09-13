Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Karunagappalli
    Posted On
    date_range 13 Sept 2025 12:57 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Sept 2025 12:57 PM IST

    ആറുമുറിക്കട -വലിയത്ത് മുക്ക് റോഡിന്‍റെ പുനരുദ്ധാരണം നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ

    ആറുമുറിക്കട -വലിയത്ത് മുക്ക് റോഡിന്‍റെ പുനരുദ്ധാരണം നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ
    പു​ന​രു​ദ്ധാ​ര​ണം നി​ല​ച്ച പ​ന്മ​ന ആ​റു​മു​റി​ക്ക​ട -വ​ലി​യ​ത്ത് മു​ക്ക് റോ​ഡ്

    ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി:​ ആ​റു​മു​റി​ക്ക​ട -വ​ലി​യ​ത്ത് മു​ക്ക് റോ​ഡി​ന്‍റെ പു​ന​രു​ദ്ധാ​ര​ണം നി​ശ്ച​ലാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ. 900 മീ​റ്റ​ർ ദൂ​ര​പ​രി​ധി​യു​ള്ള ഈ ​റോ​ഡി​ന്‍റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി പി.​ഡ​ബ്ല്യു.​ഡി ക്ഷ​ണി​ച്ച​ത് നാ​ല് ടെ​ൻ​ഡ​റു​ക​ൾ. ര​ണ്ടു ടെ​ൻ​ഡ​റു​ക​ൾ സാ​ങ്കേ​തി​ക ത​ക​രാ​ർ കാ​ര​ണം അ​ധി​കൃ​ത​ർ റ​ദ്ദാ​ക്കി. ഒ​രു ടെ​ൻ​ഡ​ർ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​ൻ ആ​ളി​ല്ലാ​താ​യി. ഇ​തി​നാ​യി ഒ​രു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​റെ നീ​ണ്ട കാ​ത്തി​രി​പ്പ്. നാ​ലാ​മ​ത്തെ ടെ​ൻ​ഡ​ർ ല​ഭി​ച്ച ക​രാ​റു​കാ​ര​ന് ഒ​മ്പ​ത്​ ശ​ത​മാ​ന​ത്തോ​ളം അ​ധി​ക തു​ക ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 1.36 കോ​ടി​യാ​ക്കി ഉ​യ​ർ​ത്തി.

    350 മീ​റ്റ​ർ ഓ​ട​യും ഒ​രു ക്രോ​സ് ക​ലു​ങ്കും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യാ​ണ് പു​തി​യ ക​രാ​ർ. റോ​ഡി​ന്‍റെ ശോ​ച്യാ​വ​സ്ഥ​ക്ക്​ പ​രി​ഹാ​രം തേ​ടി 2024 ജൂ​ലൈ 14ന്​ ‘​മാ​ധ്യ​മം’ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച വാ​ർ​ത്ത​യെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ടെ​ൻ​ഡ​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്ന​ത്. ഡോ. ​സു​ജി​ത് വി​ജ​യ​ൻ​പി​ള്ള എം.​എ​ൽ.​എ പ്ര​ത്യേ​ക താ​ൽ​പ​ര്യ​ത്തോ​ടെ പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് വ​കു​പ്പി​ൽ​നി​ന്ന്​ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ണി പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ഏ​ർ​പ്പാ​ടു​ക​ൾ ചെ​യ്തു​വെ​ങ്കി​ലും കു​റ​ഞ്ഞ തു​ക​ക്ക് ക​രാ​ർ എ​ടു​ക്കാ​ൻ ആ​ദ്യ ടെ​ൻ​ഡ​ർ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ കോ​ൺ​ട്രാ​ക്റ്റ​ർ​മാ​ർ ത​യാ​റാ​യി​ല്ല.

    എ​സ്റ്റി​മേ​റ്റ് റി​വേ​ഴ്‌​സ് ചെ​യ്താ​ണ് പി​ന്നീ​ട് ടെ​ൻ​ഡ​ർ ന​ട​പ​ടി ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. മൂ​ന്നാ​മ​ത് ക​രാ​ർ ല​ഭി​ച്ച കോ​ൺ​ട്രാ​ക്ട​ർ ശ​രി​യാ​യ രേ​ഖ​ക​ൾ അ​ട​ക്കം ചെ​യ്യാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ അ​തും റ​ദ്ദാ​ക്കി. അ​വ​സാ​ന​മാ​യി ക​രാ​ർ ല​ഭി​ച്ച ക​മ്പ​നി മെ​റ്റ​ൽ വി​രി​ച്ചു റോ​ഡി​ന്‍റെ നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ഒ​രു മാ​സ​മാ​യി നി​ശ്ച​ലാ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണ്. റോ​ഡ് ടാ​റി​ങ്ങി​നു മു​മ്പാ​യി ചെ​യ്യു​ന്ന വേ​സ്റ്റ് മി​ക്സ് മെ​ക്കാ​ഡം (ഡ​ബ്ല്യു.​എം.​എം) ക​ഴി​ഞ്ഞ​തി​ന് ശേ​ഷം ചീ​ഫ് ടെ​ക്ക്നി​ക്ക​ൽ എ​ക്‌​സാ​മി​ന​ർ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യെ​ങ്കി​ൽ മാ​ത്ര​മേ ടാ​റി​ങ് ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യൂ.

    എ​ന്നാ​ൽ, റോ​ഡി​ൽ വി​രി​ച്ച മെ​റ്റ​ലു​ക​ൾ വീ​ണ്ടും ഉ​റ​പ്പി​ച്ചെ​ങ്കി​ൽ മാ​ത്ര​മേ അ​ടു​ത്ത ഘ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യൂ. മെ​റ്റ​ൽ ഇ​ള​കി​യ​തി​നാ​ൽ ഇ​തു​വ​ഴി​യു​ള്ള കാ​ൽ​ന​ട പോ​ലും ഇ​പ്പോ​ൾ ദു​സ്സ​ഹ​മാ​ണ്. പൊ​ടി​പ​ട​ല​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക​ട​ക്കം ശ്വാ​സ​ത​ട​സ്സം അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​യും പ​രാ​തി​യു​ണ്ട്. ച​വ​റ -ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട സം​സ്ഥാ​ന പാ​ത​യി​ൽ നി​ന്നും സം​സ്‌​കൃ​ത സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല അ​ട​ക്കം നി​ര​വ​ധി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും പ​ന്മ​ന ആ​ശ്ര​മ​ത്തി​ലേ​ക്കും പു​തു​ശ്ശേ​രി​ക്കോ​ട്ട ജു​മാ മ​സ്ജി​ദി​ലേ​ക്കും എ​ത്താ​നു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന റോ​ഡ്​ ആ​യ​തി​നാ​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തോ​ടെ പ​ണി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യം.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ത്വ​രി​ത ഗ​തി​യി​ൽ എ​ല്ലാ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളും സ്വീ​ക​രി​ച്ചു പ​ണി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി വ​രി​ക​യാ​ണെ​ന്ന് പി.​ഡ​ബ്ല്യു.​ഡി അ​സി. എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ വി​ഷ്ണു​വും ഈ ​മാ​സം അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ പ​ണി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​ലാ​ണെ​ന്നും സ​മ​യ ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി വ​ർ​ക്കു​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ച്​ ടാ​റി​ങ് ഉ​ട​ൻ ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നും ക​രാ​റു​കാ​ര​നാ​യ കെ.​സി.​സി ക​മ്പ​നി ഉ​ട​മ ഫാ​രി​സ് മു​ഹ​മ്മ​ദും 'മാ​ധ്യ​മ'​ത്തോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:road workRenovation workpending dues
    News Summary - The renovation of the Arumurikkada-Valiyathu Mukku road postponed
