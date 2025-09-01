Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKollamchevron_rightKarunagappallichevron_rightകരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ...
    Karunagappalli
    Posted On
    date_range 1 Sept 2025 10:18 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Sept 2025 10:18 AM IST

    കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ പെൺപുലികൾ ഇറങ്ങി

    text_fields
    bookmark_border
    കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ പെൺപുലികൾ ഇറങ്ങി
    cancel
    camera_alt

    ഇ.​എം.​എ​സ് ഗ്ര​ന്ഥ​ശാ​ലാ വ​നി​താ​വേ​ദി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന പെ​ൺ​പു​ലി​ക​ളി

    ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി: ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി​യി​ൽ പെ​ൺ​പു​ലി​ക​ൾ ഇ​റ​ങ്ങി​യ​ത്​ കൗ​തു​ക​ക്കാ​ഴ്ച​യൊ​രു​ക്കി. ചെ​ണ്ട​മേ​ള​വും ആ​ർ​പ്പ് വി​ളി​യും മു​ഴ​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ കാ​ഴ്ച​ക്കാ​രും പു​ലി​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം കൂ​ടി. താ​ള​ത്തി​നൊ​പ്പം ചു​വ​ടു​വെ​ച്ച് കാ​ണി​ക​ളു​ടെ മ​നം​ക​വ​ർ​ന്ന പു​ലി​ക​ൾ​ക്ക്​ കൈ​നി​റ​യെ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി നാ​ട്ടു​കാ​ർ ആ​വേ​ശ​ത്തോ​ടെ താ​ളം​പി​ടി​ച്ചു. തൊ​ടി​യൂ​ർ, പു​ലി​യൂ​ർ​വ​ഞ്ചി വ​ട​ക്ക് ഇ.​എം.​എ​സ് വ​നി​ത ഗ്ര​ന്ഥ​ശാ​ല പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​ണ് വ​നി​ത​ക​ളു​ടെ പു​ലി​ക​ളി​യു​മാ​യി ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. ഓ​ണ​ക്കാ​ല​ത്ത് വ്യ​ത്യ​സ്ത​ങ്ങ​ളാ​യ ഒ​ട്ടേ​റെ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച് മു​ൻ​കാ​ല​ത്തും ശ്ര​ദ്ധ നേ​ടി​യി​ട്ടു​ള്ള ഇ​വ​ർ ഇ​ത്ത​വ​ണ വ​നി​ത​ക​ളു​ടെ തൃ​ശൂ​ർ പു​ലി​ക​ളി ഇ​റ​ക്കി രം​ഗം കീ​ഴ​ട​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    18 മു​ത​ൽ 26 വ​യ​സ്സു​വ​രെ പ്രാ​യ​മു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ തൊ​ഴി​ൽ ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രു​മാ​യ യു​വ​തി​ക​ളാ​ണ് പെ​ൺ​പു​ലി​ക​ളാ​യി വേ​ഷ​മി​ട്ട് രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യ​ത്. ഇ​വ​രോ​ടൊ​പ്പം ബാ​ല​വേ​ദി ,യു​വ​ജ​ന വേ​ദി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും ഒ​ത്തു ചേ​ർ​ന്നു. ചു​വ​ടു​ക​ളും താ​ള​വും നോ​ക്കി പ​രി​ശീ​ല​നം തു​ട​ങ്ങി​യ ഇ​വ​ർ ഒ​രു മാ​സ​ത്തോ​ളം നീ​ണ്ട പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ലാ​ണ് ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​യ​ത്.

    ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ താ​ള​ത്തി​നൊ​ത്ത് ചു​വ​ടു​വെ​പ്പ് മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​ശീ​ലി​ച്ച​ത്. പി​ന്നീ​ട് ചി​ല പാ​ട്ടു​ക​ൾ​കൂ​ടി ചേ​ർ​ത്ത് പു​ലി​ക​ളി വ​ർ​ണാ​ഭം ആ​ക്കി. പു​ല​ജ​യും ക​ര​ടി​യും മാ​വേ​ലി​യു​മാ​യി 15 അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണ് സം​ഘ​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. 15 മി​നി​റ്റോ​ളം നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഈ ​അ​വ​ത​ര​ണം തു​ട​ർ​ന്ന് നാ​ട്ടി​ട​വ​ഴി​ക​ളി​ലൂ​ടെ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച് രാ​ത്രി 11 മ​ണി​യോ​ടെ ഗ്ര​ന്ഥ​ശാ​ല​ക്ക്​ സ​മീ​പം സ​മാ​പി​ച്ചു. പൂ​ർ​ണ​മാ​യും വ​നി​ത​ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ആ​യി​രു​ന്നു പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ സം​ഘാ​ട​നം.

    ഗ്ര​ന്ഥ​ശാ​ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​സീ​ന, ലൈ​ബ്രേ​റി​യ​ൻ ര​ഞ്ജി​നി, വി​ലോ​ല, പ്ര​സ​ന്ന, ലി​പി, ച​ന്ദ്രി​ക, മീ​ന തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ജി​ല്ല ലൈ​ബ്ര​റി കൗ​ൺ​സി​ൽ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗം വി. ​പി. ജ​യ​പ്ര​കാ​ശ് മേ​നോ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. നേ​തൃ​സ​മി​തി ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​നി​ൽ ആ​ർ. പാ​ല​വി​ള ഫ്ലാ​ഗ് ഓ​ഫ് ചെ​യ്തു. താ​ലൂ​ക്ക് ലൈ​ബ്ര​റി കൗ​ൺ​സി​ൽ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗം എം .​സു​രേ​ഷ്കു​മാ​ർ, വി.​വി​മ​ൽ റോ​യ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kollam NewsPulikaliKarunagapallyLatest News
    News Summary - Pulikali by women in Karunagapally
    Similar News
    Next Story
    X