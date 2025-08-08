Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Karunagappalli
    Posted On
    date_range 8 Aug 2025 2:17 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Aug 2025 2:17 PM IST

    കോടതി പരിസരത്ത് റീൽസ് ചിത്രീകരിച്ച് പ്രചരിപ്പിച്ച എട്ട്​ പേർ പൊലീസ് പിടിയിൽ

    കോടതി പരിസരത്ത് റീൽസ് ചിത്രീകരിച്ച് പ്രചരിപ്പിച്ച എട്ട്​ പേർ പൊലീസ് പിടിയിൽ
    ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി: ജിം ​സ​ന്തോ​ഷ് കൊ​ല​ക്കേ​സി​ലേ വി​ചാ​ര​ണ ത​ട​വു​കാ​രാ​യ അ​തു​ൽ, മ​നു എ​ന്നി​വ​രു​ടെ വി​ഡി​യോ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ജ​യി​ൽ ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി പ​ക​ർ​ത്തി റീ​ൽ​സ് ആ​യി സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ച്ച എ​ട്ട്​ പ്ര​തി​ക​ളെ കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശാ​നു​സ​ര​ണം ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി. ഓ​ച്ചി​റ അ​മ്പ​ല​ശ്ശേ​രി​യി​ൽ അ​മ്പാ​ടി (24), മ​രു.​തെ​ക്ക് റോ​ഷ് ഭ​വ​ന​ത്തി​ൽ റോ​ഷ​ൻ (38), ഓ​ച്ചി​റ ശ്രീ​കൃ​ഷ്ണ‌ വി​ലാ​സ​ത്തി​ൽ അ​ന​ന്ത​കൃ​ഷ്‌​ണ​ൻ(24), ഓ​ച്ചി​റ കൊ​ച്ചു​പു​ര കി​ഴ​ക്ക​തി​ൽ അ​ജി​ത്(28), മ​ഠ​ത്തി​ൽ കാ​രാ​യ്മ പ​ഞ്ച​ക​ത​റ​യി​ൽ ഹ​രി​കൃ​ഷ്‌​ണ​ൻ(26), മ​ഠ​ത്തി​ൽ കാ​രാ​യ്‌​മ ദേ​വ​സു​ധ​യി​ൽ ഡി​പി​ൻ(26), മ​ണ​പ്പ​ള്ളി​യി​ൽ ത​ണ്ട​ള​ത്ത് മ​നോ​ഷ് (36), വ​ള്ളി​കു​ന്ന​ത്ത് അ​ഖി​ൽ ഭ​വ​ന​ത്തി​ൽ അ​ഖി​ൽ (26) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം 28ന്​ ​ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ ഫ​സ്റ്റ് ക്ലാ​സ് മ​ജി​സ്ട്രേ​റ്റ് കോ​ട​തി​യി​ൽ വി​ചാ​ര​ണ​ക്കാ​യി ജിം ​സ​ന്തോ​ഷ് വ​ധ​ക്കേ​സി​ലെ പ്ര​തി​ക​ളെ എ​ത്തി​ച്ച​പ്പോ​ഴാ​യി​രു​ന്നു സം​ഭ​വം .

    നി​രോ​ധി​ത ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ വി​ചാ​ര​ണ ത​ട​വു​കാ​ർ​ക്ക് പ്ര​തി​ക​ൾ കൈ​മാ​റു​ക​യും ചെ​യ്‌​തു. ഇ​വ​ർ പ​ക​ർ​ത്തി​യ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ റീ​ൽ​സാ​യി സ​മു​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ച്ച് സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യെ​ന്ന ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ ഫ​സ്റ്റ് ക്ലാ​സ് മ​ജി​സ്ട്രേ​റ്റ് കേ​ട​തി​യു​ടെ പ​രാ​തി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി പൊ​ലീ​സ് വി​ഡി​യോ ചി​ത്രീ​ക​രി​ച്ച് പ്ര​ച​രി​പ്പി​ച്ച​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്‌​ത്‌ പി​ടി​കൂ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്‌​ട​ർ ബി​ജു​വി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ളെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ​ത​ത്.

