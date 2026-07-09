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    Karunagappalli
    Posted On
    date_range 9 July 2026 12:18 PM IST
    Updated On
    date_range 9 July 2026 12:18 PM IST

    ചെറുകിട മോഷണം വ്യാപകം; ‘കങ്കാരു’കൾ വിലസുന്നു

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    ചെറുകിട മോഷണം വ്യാപകം; ‘കങ്കാരു’കൾ വിലസുന്നു
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    ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി: ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി​യു​ടെ ഉ​ൾ​നാ​ട​ൻ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ചെ​റു​കി​ട മോ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും, മോ​ഷ​ണ​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളും വ്യാ​പ​ക​മാ​കു​ന്നു. കു​ല​ശേ​ഖ​ര​പു​രം, ത​ഴ​വ, പാ​വു​മ്പ തൊ​ടി​യൂ​ർ, ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി, തു​ട​ങ്ങി​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ ആ​ളൊ​ഴി​ഞ്ഞ വീ​ടു​ക​ൾ, ആ​ൾ​പ്പാ​ർ​പ്പി​ല്ലാ​ത്ത പു​ര​യി​ട​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ൾ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ മോ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പ്ര​ഭാ​ത​സ​ഞ്ചാ​ര​ത്തി​ന് എ​ന്ന വ്യാ​ജേ​ന ഗ്രാ​മ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​ൽ​ന​ട​യാ​യി എ​ത്തു​ന്ന ഇ​ത്ത​രം മോ​ഷ്ടാ​ക്ക​ളെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക​മാ​യി ക​ങ്കാ​രു​ക​ൾ എ​ന്നാ​ണ് വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. മോ​ഷ​ണ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ വീ​ട്ടി​ൽ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി സ​ഞ്ചി ക​രു​തി​യാ​ണ് ഇ​വ​ർ ന​ട​ത്ത​ത്തി​ന് ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്.

    കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സൈ​ക്കി​ളു​ക​ൾ, ചെ​മ്പ്, ഓ​ട്, പി​ത്ത​ള പാ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ, നി​ല​വി​ള​ക്കു​ക​ൾ, കി​ണ്ടി, മൊ​ന്ത, വി​വി​ധ​ത​രം കാ​ർ​ഷി​ക വി​ള​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് വ്യാ​പ​ക​മാ​യി മോ​ഷ്ടി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    പു​ല​ർ​ച്ച നാ​ലു മു​ത​ൽ ആ​റു വ​രെ​യു​ള്ള സ​മ​യ​ത്താ​ണ് കൂ​ടു​ത​ലും മോ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സൈ​ക്കി​ളു​ക​ൾ, പാ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ മോ​ഷ​ണം പോ​കു​ന്ന​ത് ഇ​വി​ടെ നി​ത്യ​സം​ഭ​വ​മാ​ണ്. ശ​രാ​ശ​രി 5000 രൂ​പ​യി​ൽ താ​ഴെ വി​ല​യു​ള്ള സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് മോ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ പോ​കു​ന്ന​ത് എ​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ട് ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം പേ​രും പൊ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി​പ്പെ​ടാ​റി​ല്ല.

    കൃ​ത്യ​മാ​യ ആ​സൂ​ത്ര​ണ​ത്തോ​ടെ മോ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന ഇ​വ​ർ അ​നു​കൂ​ല സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ച്ചാ​ൽ വ​ൻ​കി​ട മോ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ത​യാ​റാ​കു​മെ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക വ്യാ​പ​ക​മാ​ണ്.

    ക​ങ്കാ​രു എ​ന്ന് വി​ളി​പ്പേ​രു​ള്ള ചെ​റു​കി​ട മോ​ഷ​ണ​സം​ഘ​ങ്ങ​ളി​ൽ പു​രു​ഷ​ന്മാ​രെ കൂ​ടാ​തെ, സ്ത്രീ​ക​ളും സ​ജീ​വ​മാ​ണ്. കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​കാ​ശം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ടോ​ർ​ച്ച്, പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് സ​ഞ്ചി എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യാ​ണ് ഇ​വ​ർ മോ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്.

    ത​ഴ​വ, മ​ണ​പ്പ​ള്ളി, വ​വ്വാ​ക്കാ​വ്, റെ​യി​ൽ​വേ ജ​ങ്ഷ​ൻ, ത​ഴ​വ കു​റ്റി​പ്പു​റം, വെ​ളു​ത്ത​മ​ണ​ൽ, പാ​വു​മ്പ, മു​ല്ല​ശ്ശേ​രി ജ​ങ്ഷ​ൻ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ങ്കാ​രു വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട മോ​ഷ്ടാ​ക്ക​ൾ സ​ജീ​വ​മാ​ണെ​ന്ന പ​രാ​തി​യു​ണ്ട്. പ്ര​ഭാ​ത​സ​ഞ്ചാ​ര​ത്തി​ന്റെ മ​റ​വി​ൽ വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന മോ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും മോ​ഷ​ണ​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളും നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ൻ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ വേ​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യം ശ​ക്ത​മാ​ണ്.

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    TAGS:Crime NewskarunagappallyPolice CasetheftcaseKeralaCrime
    News Summary - Petty theft is rampant
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