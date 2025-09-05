Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    5 Sept 2025 12:51 PM IST
    5 Sept 2025 12:51 PM IST

    ഓച്ചിറ വാഹനാപകടം: നോറയോട്​ എന്ത്​ പറയുമെന്നറിയാതെ അധ്യാപകർ

    ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ൽ ഓ​ച്ചി​റ വ​ലി​യ​കു​ള​ങ്ങ​ര ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ന് സ​മീ​പം കൂ​ട്ടി​യി​ടി​ച്ച കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ബ​സും ഥാ​ർ ജീ​പ്പും (ഉൾച്ചിത്രത്തിൽ മരിച്ച പ്രി​ൻ​സ് തോ​മ​സ്, മക്കളായ അ​ൽ​ക്ക, അ​തു​ൽ)

    ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി: ക്ലാ​സ് മു​റി​യി​ൽ വേ​ർ​പി​രി​യാ​ത്ത ക​ളി​ക്കൂ​ട്ടു​കാ​രി​യാ​യ നോ​റ​യെ ത​നി​ച്ചാ​ക്കി പ്രി​യ​മി​ത്രം തി​രി​കെ വ​രാ​ത്ത ലോ​ക​ത്തേ​ക്ക് യാ​ത്ര​യാ​യി. തേ​വ​ല​ക്ക​ര സ്ട്രാ​റ്റ് ഫോ​ർ​ഡ് പ​ബ്ലി​ക് സ്കൂ​ളി​ലെ ഒ​ന്നാം ക്ലാ​സ് ഇ ​ഡി​വി​ഷ​ൻ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യാ​യി​രു​ന്നു ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ൽ വ​ലി​യ​കു​ള​ങ്ങ​ര​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യ വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട അ​ൽ​ക്ക സാ​റാ പ്രി​ൻ​സ്.

    സ്കൂ​ളി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന ഒ​രു നേ​ര​വും വേ​ർ​പി​രി​ഞ്ഞി​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത കൂ​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു സാ​റ​ക്ക്​ ച​വ​റ തെ​ക്കും​ഭാ​ഗം ന​ട​ക്കാ​വ് സ്വ​ദേ​ശി​നി​യാ​യ നോ​റ. ഓ​ണാ​വ​ധി​ക്ക് ശേ​ഷം സ്കൂ​ളി​ൽ എ​ത്തു​മ്പോ​ൾ അ​ൽ​ക്ക ഇ​ല്ലാ​ത്ത ക്ലാ​സ്സി​ൽ എ​ത്തു​മ്പോ​ൾ എ​ന്തു​പ​റ​യു​മെ​ന്നും എ​ങ്ങ​നെ നോ​റ​യെ ആ​ശ്വ​സി​പ്പി​ക്കും എ​ന്ന ചി​ന്ത​യി​ലാ​ണ് ക്ലാ​സ് ടീ​ച്ച​ർ സു​നി​ത കു​മാ​രി.

    ഗ്രീ​റ്റിം​ഗ് കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ സ്വ​ന്ത​മാ​യി നി​ർ​മ്മി​ച്ച് മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ സ്നേ​ഹ ചി​ഹ്ന​ങ്ങ​ൾ ആ ​ലേ​ഖ​നം ചെ​യ്തു മി​ക്ക​പ്പോ​ഴും അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്കും ഉ​റ്റ ച​ങ്ങാ​തി​യാ​യ നോ​റ​ക്കും ന​ൽ​കി​വ​ന്ന മി​ടു​ക്കി​യാ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ൽ​ക്ക. ഇ​ട​ക്കി​ട​ക്ക്​ ക്ലാ​സി​ലെ സീ​റ്റു​ക​ൾ മാ​റ്റി വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ളെ മാ​റ്റി ഇ​രു​ത്തു​മ്പോ​ഴും അ​ൽ​ക്ക​യെ പി​രി​ഞ്ഞു ഇ​രു​ന്നി​ട്ടി​ല്ലാ​ത്ത നോ​റ​യു​ടെ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു മു​ന്നി​ൽ ഇ​നി എ​ന്ത് ആ​ശ്വാ​സ​വാ​ക്കു​ക​ൾ പ​റ​യു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും അ​ല​ട്ടു​ന്ന ചി​ന്ത.

    പ​ഠ​ന​ത്തി​ൽ എ​ന്ന​പോ​ലെ പാ​ഠ്യേ​ത​ര വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലും മി​ക​വു​പു​ല​ർ​ത്തി​യി​രു​ന്ന സ്നേ​ഹ​സ​മ്പ​ന്ന​യാ​യ കു​ട്ടി​യു​ടെ വേ​ർ​പാ​ടി​ൽ സ്കൂ​ളി​ലെ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ വി​ജി​യും അ​ധ്യാ​പ​ക​രും ദുഃ​ഖം ക​ടി​ച്ച​മ​ർ​ത്തി​യാ​ണ് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്രി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യെ കു​റി​ച്ച് പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. എ​ല്ലാ അ​ധ്യാ​പ​ക​രും ഒ​രു പോ​ലെ പ​റ​ഞ്ഞ​ത് ഒ​രേ കാ​ര്യം ‘അ​ൽ​ക്ക വ്യ​ത്യ​സ്ത​ത പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന ഒ​രു വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യാ​യി​രു​ന്നു.’ ഇ​നി ആ ​പു​ഞ്ചി​രി​യു​മാ​യി അ​ൽ​ക്ക പ​ടി​ക​ട​ന്നെ​ത്തി​ല്ല​ല്ലോ എ​ന്ന നൊ​മ്പ​ര​ത്തി​ൽ വി​തു​മ്പു​ക​യാ​ണ്​ സ്കൂ​ളും.

