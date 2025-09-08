Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Karunagappalli
    Posted On
    8 Sept 2025 12:11 PM IST
    Updated On
    8 Sept 2025 12:11 PM IST

    നാടിനെ തീരാദുഃഖത്തിലാക്കി പ്രിൻസും മക്കളും യാത്രയായി

    നാടിനെ തീരാദുഃഖത്തിലാക്കി പ്രിൻസും മക്കളും യാത്രയായി
    ഓ​ച്ചി​റ​ക്ക്​ സ​മീ​പം വ​ലി​യ​കു​ള​ങ്ങ​ര​യി​ൽ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട പി​താ​വും ര​ണ്ടു​മ​ക്ക​ളു​ടെ​യും മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ ​

    െപാതുദർശനത്തിന്​ വച്ചപ്പോൾ

    ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി: ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ൽ ഓ​ച്ചി​റ​ക്ക്​ സ​മീ​പം വ​ലി​യ​കു​ള​ങ്ങ​ര​യി​ൽ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട പി​താ​വും ര​ണ്ടു​മ​ക്ക​ളു​ടെ​യും മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ സം​സ്ക​രി​ച്ചു. കൊ​ല്ലം തേ​വ​ല​ക്ക​ര പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ്റ​ക്ക​ര പ്രി​ൻ​സ് വി​ല്ല​യി​ൽ പ്രി​ൻ​സ് തോ​മ​സി​ന്‍റെ​യും (44 ) മ​ക്ക​ളാ​യ അ​തു​ൽ പ്രി​ൻ​സ് (14) അ​ൽ​ഖ സാ​റാ പ്രി​ൻ​സ് (7) എ​ന്നി​വ​രു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ളാ​ണ് മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ നീ​ണ്ട വി​ലാ​പ​യാ​ത്ര​ക്കും പൊ​തു​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നും അ​ന്ത്യ ശു​ശ്രൂ​ഷ​ക​ൾ​ക്കും ശേ​ഷം തേ​വ​ല​ക്ക​ര മ​ർ​ത്ത​മ​റി​യം ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് സി​റി​യ​ൻ ച​ർ​ച്ചി​ലെ സെ​മി​ത്തേ​രി​യി​ൽ സം​സ്ക​രി​ച്ച​ത്.

    ഓ​ച്ചി​റ പ​ര​ബ്ര​ഹ്മ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ മോ​ർ​ച്ച​റി​യി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ വി​ലാ​പ​യാ​ത്ര​യാ​യി​ട്ടാ​ണ് പ്രി​ൻ​സി​ന്‍റെ വ്യാ​പാ​ര കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി മാ​രാ​രി​ത്തോ​ട്ടം കു​ട്ട​പ്പ​ൻ ജ​ങ്​​ഷ​നി​ലെ ആ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​ത്. തേ​വ​ല​ക്ക​ര പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ്റ​ക​ര മി​ത്ര സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ തേ​വ​ല​ക്ക​ര​യി​ലേ​ക്കു വി​ലാ​പ​യാ​ത്ര​യാ​യി കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​ത്.

    രാ​വി​ലെ 11 മു​ത​ൽ ഉ​ച്ച​ക്ക്​ ഒ​ന്നു​വ​രെ പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ്റ​ക്ക​ര മു​ള​യ്ക്ക​ൽ എ​ൽ.​പി സ്‌​കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന പൊ​തു​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ ഡോ. ​സു​ജി​ത് വി​ജ​യ​ൻ​പി​ള്ള എം.​എ​ൽ.​എ, കോ​വൂ​ർ കു​ഞ്ഞു​മോ​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ, മു​ൻ മ​ന്ത്രി ഷി​ബു ബേ​ബി ജോ​ൺ, ച​വ​റ ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സ​ന്തോ​ഷ് തു​പ്പാ​ശ്ശേ​രി, ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് മെം​ബ​ർ മാ​രാ​യ അ​ഡ്വ. സി.​പി.​സു​ധീ​ഷ് കു​മാ​ർ, സോ​മ​ൻ, തേ​വ​ല​ക്ക​ര ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ അ​ന​സ് നാ​ത്ത​യ്യ​ത്ത് , മ​ത്സ്യ​ഫെ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ടി . ​മ​നോ​ഹ​ര​ൻ, പ​ന്മ​ന ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ പ​ന്മ​ന ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ആ​ർ.​എ​സ്.​പി നേ​താ​വ് ഉ​ല്ലാ​സ് കോ​വൂ​ർ , മ​ല​ങ്ക​ര ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​ജു ഉ​മ്മ​ൻ, തേ​വ​ല​ക്ക​ര സ്ട്രാ​റ്റ് ഫോ​ർ​ഡ് പ​ബ്ലി​ക് സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ വി​റെ​ജി ,ജി ​വി​നാ​യ​ക, ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​സീ​സ് ക​ളീ​ലി​ൽ, മി​ത്ര ക്ല​ബ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ അ​ഡ്വ .ഫാ​യി​സ് തേ​വ​ല​ക്ക​ര തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ അ​ന്ത്യ​മോ​പ​ചാ​രം അ​ർ​പ്പി​ച്ചു.

    ഫാ. ​മു​ള​യ്ക്ക​ൽ ജ​യിം​സ്, ഫാ. ​ഫി​ലി​പ് ത​ര​ക​ൻ ,ഫാ. ​കെ.​കെ. തോ​മ​സ്, വി​കാ​രി ടോ​ൺ തോ​മ​സ്, റ​വ .ഫാ. ​കെ.​എം. കോ​ശി വൈ​ദ്യ​ൻ, തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ശു​ശ്രൂ​ഷ​ക​ൾ​ക്കും പ്രാ​ർ​ഥ​ന​ക്കും നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. തു​ട​ർ​ന്ന് പൈ​പ്പ് ജം​ഗ്ഷ​നി​ലെ മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട പ്രി​ൻ​സി​ന്‍റെ വീ​ടാ​യ പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ്റ​ക്ക​ര പ്രി​ൻ​സ് വി​ല്ല​യി​ൽ പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യും ബ​ന്ധു​ക്ക​ളു​ടെ അ​ന്ത്യ​ക​ർ​മ​ങ്ങ​ളും ന​ട​ന്നു.

    പി​ന്നീ​ട് തേ​വ​ല​ക്ക​ര മ​ർ​ത്ത​മ​റി​യം ദേ​വാ​ല​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് വി​ലാ​പ​യാ​ത്ര​യാ​യി കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ മാ​ർ ആ​ബോ തീ​ർ​ഥാ​ട​ന കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലെ ശു​ശ്രൂ​ഷ​ക്ക്​​ശേ​ഷം പ​ള്ളി​യി​ലെ സെ​മി​ത്തേ​രി​യി​ൽ അ​ട​ക്കം ചെ​യ്തു . മ​ല​ങ്ക​ര ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് സ​ഭ​യു​ടെ പ​ര​മാ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ പ​രി​ശു​ദ്ധ ബ​സേ​ലി​യോ​സ് മാ​ർ​ത്തോ​മ മാ​ത്യൂ​സ് ത്രി​തീ​യ​ൻ കാ​തോ​ലി​ക്ക ബാ​വ, കൊ​ല്ലം മെ​ത്രാ​പ്പോ​ലീ​ത്ത ഡോ. ​ജോ​സ​ഫ് മാ​ർ ദി​വ​ന്യാ​സൊ​സി​സ് തി​രു​മേ​നി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ അ​ന്ത്യ​ക​ർ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ഖ്യ കാ​ർ​മി​ക​ത്വം വ​ഹി​ച്ചു.

