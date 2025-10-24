Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKollamchevron_rightKarunagappallichevron_rightകരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ പുതിയ...
    Karunagappalli
    Posted On
    date_range 24 Oct 2025 12:10 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Oct 2025 12:10 PM IST

    കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ പുതിയ സി.പി.എം ഏരിയ കമ്മിറ്റി നിലവിൽ വന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    ഏരിയക്ക് പുറത്തുള്ള ടി. മനോഹരൻ പുതിയ സെക്രട്ടറി
    t manoharan
    cancel
    camera_alt

    ടി. മനോഹരൻ

    ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി: ശ​ക്ത​മാ​യ ഗ്രൂ​പ്പു​പോ​ര് കാ​ര​ണം സ​മ്മേ​ള​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ച സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ സി.​പി.​എം ഏ​ക ഏ​രി​യ ആ​യ ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി​യി​ൽ പു​തി​യ ക​മ്മി​റ്റി നി​ല​വി​ൽ വ​ന്നു. 32 ലോ​ക്ക​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ നി​ന്നും സ​സ്‌​പെ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്യു​ക​യും വി​ഭാ​ഗീ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ 24 നേ​താ​ക്ക​ളെ പാ​ർ​ട്ടി ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    പ്ര​ശ്ന​പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​നാ​യി ഏ​രി​യ​ക്ക്​ പു​റ​ത്തു​ള്ള ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ് അം​ഗ​ത്തെ ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​ക്കി. ഇ​രു​പ​ക്ഷ​ത്ത്​ നി​ന്നു​മു​ള്ള​വ​ർ അ​ട​ക്കം 15 അം​ഗ ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി​യെ​യും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. സി.​പി.​എം സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​വി. ഗോ​വി​ന്ദ​ൻ മാ​സ്റ്റ​റു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ കൊ​ല്ല​ത്ത് ചേ​ർ​ന്ന ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ് യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​ന്ന​ത്. മ​ത്സ്യ​ഫെ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​നും ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ് അം​ഗ​റും ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി ഏ​രി​യ അ​ഡ്ഹോ​ക് ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​റു​മാ​യ ടി. ​മ​നോ​ഹ​ര​നാ​ണ് പു​തി​യ ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി.​

    സ​മ്മേ​ള​ന കാ​ല​ത്ത് മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ പ​ര​സ്യ പ്ര​തി​ഷേ​ധം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും പ്ല​ക്കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ ഏ​ന്തി ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി ഓ​ഫീ​സ് ഉ​പ​രോ​ധി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത 32 ഓ​ളം ലോ​ക്ക​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ നി​ന്നും സ​സ്പെ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു. ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി വി​ഭാ​ഗീ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ 24 നേ​താ​ക്ക​ളെ അ​വ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും ത​രം​താ​ഴ്ത്തി. ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി​യി​ൽ മു​ൻ​സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം സൂ​സ​ൻ കോ​ടി​യു​ടെ​യും മു​ൻ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം പി.​ആ​ർ. വ​സ​ന്ത​ന്‍റെ​യും പ​ക്ഷ​ത്ത് നി​ല​യു​റ​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്ന പ്ര​മു​ഖ​രാ​യ ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ പു​തി​യ ലി​സ്റ്റി​ലും ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പി.​ആ​ർ .വ​സ​ന്ത​ൻ, പി.​കെ .ബാ​ല​ച​ന്ദ്ര​ൻ, സി .​രാ​ധാ​മ​ണി, പി.​ഗോ​പ​ൻ, പി.​കെ. ജ​യ​പ്ര​കാ​ശ്, പി.​കെ. ഹ​രി​ലാ​ൽ,വി.​കെ. ജ​യ​പ്ര​കാ​ശ്, വ​സ​ന്ത ര​മേ​ശ്, എം. ​ശോ​ഭ​ന, ടി .​രാ​ജീ​വ്, ഇ.​പി ജ​യ​പ്ര​കാ​ശ് മേ​നോ​ൻ, എം ​സു​രേ​ഷ് കു​മാ​ർ, ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ മു​സ്‌​ലി​യാ​ർ, ടി.​എ​ൻ. .വി​ജ​യ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, എ .​അ​നി​രു​ദ്ധ​ൻ, ബി.​സ​ജീ​വ​ൻ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പു​തി​യ ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ. ഇ​തി​ൽ ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ മു​സ്‌​ലി​യാ​രും മു​ൻ ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​കെ .ജ​യ​പ്ര​കാ​ശും മാ​ത്ര​മാ​ണ് സൂ​സ​ൻ കോ​ടി പ​ക്ഷ​ത്തു​നി​ന്നും ലി​സ്റ്റി​ൽ ഇ​ടം പി​ടി​ച്ച​ത്. ജി​ല്ല മ​ഹി​ള അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ നേ​താ​വും മു​ൻ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​വും സൂ​സ​ൻ കോ​ടി പ​ക്ഷ​ക്കാ​രി​യു​മാ​യി​രു​ന്ന സി .​രാ​ധാ​മ​ണി നി​ഷ്പ​ക്ഷ നി​ല​പാ​ട് സ്വീ​ക​രി​ച്ച​തോ​ടെ​യാ​ണ് പു​തി​യ ക​മ്മി​റ്റി​യി​ൽ ഇ​ടം​നേ​ടി​യ​ത്. കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി ഓ​ഫി​സേ​ഴ്​​സ്​ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ നേ​താ​വാ​യി​രു​ന്ന പി.​കെ. ഹ​രി​ലാ​ൽ ഇ​രു​പ​ക്ഷ​ത്തും ഇ​ല്ലാ​ത്ത​യാ​ളാ​ണ്.

    സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ ഗ്രൂ​പ്പ്​ വൈ​രം തെ​രു​വി​ലെ​ത്തി​യ​തോ​ടെ നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ച ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി ഏ​രി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളു​ടെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ൽ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ നേ​ര​ത്തേ ആ​രം​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. ആ​ദ്യ​കാ​ല നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ ജ​ന്മ​സ്ഥ​ല​ത്ത് ന​ട​ന്ന പാ​ർ​ട്ടി സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​നി​ടെ ഉ​ണ്ടാ​യ ക​ല​ഹ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് സം​സ്ഥാ​ന നേ​താ​ക്ക​ളെ പൂ​ട്ടി​യി​ടു​ക​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ സ്ത്രീ ​പീ​ഡ​ന​ക്കേ​സ്, ഗു​ണ്ടാ മാ​ഫി​യ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്ന പ്ല​ക്കാ​ർ​ഡു​ക​ളു​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ലൂ​ടെ പ്ര​ക​ട​ന​മാ​യെ​ത്തി ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി ഓ​ഫീ​സ് ഉ​പ​രോ​ധി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    പ​ര​സ്യ​പ്ര​ക​ട​ന​വും പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വും ശ​ക്ത​മാ​യ​തോ​ടെ സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി കൊ​ല്ല​ത്തെ​ത്തി​യാ​ണ് ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി സ​മ്മേ​ള​ന ന​ട​പ​ടി മ​ര​വി​പ്പി​ച്ച​ത്. ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​മാ​യ മു​തി​ർ​ന്ന വ​നി​ത നേ​താ​വും ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​വും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഗ്രൂ​പ്പ് പോ​രാ​ണ് സി.​പി.​എം സ​മ്മേ​ള​നം ഇ​വി​ടെ നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്കാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​യ​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kollam NewsKarunagapallyArea CommitteeCPM
    News Summary - New CPM Area Committee formed in Karunagappally
    Similar News
    Next Story
    X