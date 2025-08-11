Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKollamchevron_rightKarunagappallichevron_rightപള്ളിക്കൽ കുളത്തിന്‍റെ...
    Karunagappalli
    Posted On
    date_range 11 Aug 2025 11:52 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Aug 2025 11:52 AM IST

    പള്ളിക്കൽ കുളത്തിന്‍റെ ലോഹ വേലി മോഷണം പോകുന്നത്​ പതിവ്​

    text_fields
    bookmark_border
    പള്ളിക്കൽ കുളത്തിന്‍റെ ലോഹ വേലി മോഷണം പോകുന്നത്​ പതിവ്​
    cancel
    camera_alt

    സം​ര​ക്ഷ​ണ​വേ​ലി​യി​ൽ​നി​ന്നു ഷീ​റ്റു​ക​ൾ മോ​ഷ്ടി​ച്ച​നി​ല​യി​ൽ

    ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി: ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി ന​ഗ​ര​സ​ഭ 31ാം ഡി​വി​ഷ​നി​ലെ പ​ള്ളി​ക്ക​ൽ കു​ള​ത്തി​ന്‍റെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​വേ​ലി​യു​ടെ ഗ്രി​ല്ലു​ക​ൾ ഒ​ന്നൊ​ന്നാ​യി മോ​ഷ​ണം പോ​കു​ന്ന​ത്​ പ​തി​വാ​കു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ന​ഗ​ര​സ​ഭ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യു​ടെ കാ​ല​ത്ത് ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ മു​ട​ക്കി ന​വീ​ക​രി​ച്ച പൈ​തൃ​ക സ്മാ​ര​ക​ത്തി​നാ​ണ് ഈ ​ഗ​തി​കേ​ട്.കു​ള​ക്ക​ര​യി​ൽ കാ​മ​റ സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും അ​ത് നോ​ക്കു​കു​ത്തി​യാ​ക്കി​യാ​ണ്​ ​മോ​ഷ്ടാ​ക്ക​ൽ സം​ര​ക്ഷ​ണ വേ​ലി​യും അ​പ​ഹ​രി​ച്ചു പോ​കു​ന്ന​ത്.

    കാ​ടു​പി​ടി​ച്ച് സാ​മൂ​ഹി​ക വി​രു​ദ്ധ​രു​ടെ താ​വ​ള​മാ​യി മാ​റി​യ ഈ ​കു​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ല​ഭി​ച്ച ബു​ദ്ധ​പ്ര​തി​മ​യാ​ണ് കൃ​ഷ്ണ​പു​രം കൊ​ട്ടാ​ര​വ​ള​പ്പി​ലു​ള്ള​ത്. ബു​ദ്ധ​പ്ര​തി​മ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​ലൂ​ടെ ഏ​റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ള്ള പ​ള്ളി​ക്ക​ൽ​കു​ളം സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ്ര​ത്യേ​കം പ​ദ്ധ​തി ത​യ്യാ​റാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. കു​ളം ന​വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ക​ൽ​പ്പ​ട​വു​ക​ൾ നി​ർ​മി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. കു​ള​ത്തി​നു​ചു​റ്റും സം​ര​ക്ഷ​ണ​വേ​ലി നി​ർ​മി​ച്ച് സി.​സി.​ടി.​വി​യും സ്ഥാ​പി​ച്ചു.

    കു​ള​ത്തി​നു ചു​റ്റും സ്ഥാ​പി​ച്ചി​രു​ന്ന അ​ലൂ​മി​നി​യം കൊ​ണ്ട്​ സം​ര​ക്ഷ​ണ​വേ​ലി​യും നി​ർ​മി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​താ​ണ്​ ഇ​രു​ട്ടി​ന്‍റെ മ​റ​വി​ൽ മോ​ഷ്ടാ​ക്ക​ൾ ഓ​രോ​ന്നാ​യി ക​ട​ത്തി​യ​ത്. സി.​സി ടി. ​വി​യി​ൽ പ​തി​ഞ്ഞ മോ​ഷ്ടാ​ക്ക​ളു​ടെ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്താ​യ്തോ​ടെ പ്ര​തി​ഷേ​ധം ഉ​യ​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ര​ണ്ടു​യു​വാ​ക്ക​ൾ സം​ര​ക്ഷ​ണ​വേ​ലി ത​ക​ർ​ക്കു​ന്ന​ത്​ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും ല​ഭി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഈ ​ദൃ​ശ്യം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ചേ​ർ​ത്താ​ണ് ന​ഗ​ര​സ​ഭ പൊ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ​ത്. എ​ത്ര​യും പെ​ട്ട​ന്ന് ന​ട​പ​ടി എ​ടു​ത്തി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​ലൂ​മി​നി​യം സം​ര​ക്ഷ​ണ​വേ​ലി മു​ഴു​വ​ൻ മോ​ഷ്​​ടാ​ക്ക​ൾ ക​ട​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ട് പോ​കു​മെ​ന്നും നാ​ട്ടു​കാ​ർ ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:pondKarunagappally NewsMetalfencestolen
    News Summary - The metal fence of the Pallikkal pond is frequently stolen
    Similar News
    Next Story
    X