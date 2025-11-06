Begin typing your search above and press return to search.
    6 Nov 2025 9:45 AM IST
    6 Nov 2025 9:45 AM IST

    കരുനാഗപ്പള്ളി മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷന്​ ബലക്ഷയം: 12 സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ മാറ്റുന്നു

    കരുനാഗപ്പള്ളി മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷന്​ ബലക്ഷയം: 12 സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ മാറ്റുന്നു
    ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി: ബ​ല​ക്ഷ​യ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി മി​നി സി​വി​ൽ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന 12 സ​ർ​ക്കാ​ർ ഓ​ഫീ​സു​ക​ൾ​ക്കു സ്ഥാ​ന ച​ല​നം. പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് കെ​ട്ടി​ട വി​ഭാ​ഗം എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് വി​ഭാ​ഗം ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​യോ​ഗ്യ​മ​ല്ല എ​ന്ന് സാ​ക്ഷ്യ​പ​ത്രം ന​ൽ​കി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ കാ​ര്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ മ​റ്റു സ്ഥ​ല​ത്തേ​ക്ക് മാ​റ്റു​ന്ന​ത്. മി​നി സി​വി​ൽ സ്റ്റേ​ഷ​ന് സ​മീ​പം ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യു​ടെ പ​ണി ആ​രം​ഭി​ച്ച​തോ​ടെ​യാ​ണ് വ​ലി​യ പ​ഴ​ക്ക​മി​ല്ലാ​ത്ത ബ​ഹു നി​ല കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന് കേ​ടു​പാ​ടു​ക​ൾ സം​ഭ​വി​ച്ച​ത്. പ്ര​ധാ​ന ബീ​മു​ക​ൾ​ക്കു ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​ള്ള​ൽ സം​ഭ​വി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട് .കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്റെ ഫി​ത്തി​ക​ൾ മി​ക്ക​തും വി​ണ്ടു​കീ​റി​യ നി​ല​യി​ലാ​ണ്.

    ബ​ല​ക്ഷ​യം നേ​രി​ട്ട കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്റെ സാ​ഹ​ച​ര്യം ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്തു അ​ടി​യ​ന്തി​ര പ​രി​ഹാ​ര ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി സി.​ആ​ർ .മ​ഹേ​ഷ് എം .​എ​ൽ .എ ​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് ഓ​ഫീ​സു​ക​ൾ മാ​റ്റി സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നം ആ​യ​ത്. വ​ട​ക്കേ ഭാ​ഗ​ത്തു​ള്ള മൂ​ന്നു നി​ല​ക്കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന് ആ​ണ് ഏ​റെ ബ​ല​ക്ഷ​യം. ഇ​വി​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന 12 ഓ​ഫീ​സു​ക​ൾ ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി​യി​ൽ ത​ന്നെ സ​ർ​ക്കാ​ർ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളി​ലോ സ്വ​കാ​ര്യ​കെ​ട്ടി​ട സ​മു​ച്ച​യ​ത്തി​ലേ​ക്കോ ഒ​രു മാ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ മാ​റ്റി സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ ആ​ണ് തീ​രു​മാ​നം .

    ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി ബ്ലോ​ക്ക് ഓ​ഫീ​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന ഇ​ട​ക്കു​ള​ങ്ങ​ര​യി​ലെ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മോ എ​ന്ന് മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യും ഉ​ന്ന​ത ത​ല ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​മാ​യും അ​ടി​യ​ന്തി​ര​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് എം.​എ​ൽ.​എ അ​റി​യി​ച്ചു. സ്വ​കാ​ര്യ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യു​ള്ള കെ​ട്ടി​ട സ​മു​ച്ച​യം എ​ല്ലാ ഓ​ഫീ​സു​ക​ളും ഒ​ന്നാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​കു​മോ എ​ന്ന് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നും നി​ല​വി​ലു​ള്ള 12 ഓ​ഫീ​സു​ക​ളു​ടെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സ്ഥ​ല വി​സ്തീ​ർ​ണം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ങ്ങു​ന്ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്ഒ​രാ​ഴ്ച​ക്ക​ക്കം പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് കെ​ട്ടി​ട വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നും തീ​രു​മാ​നം ആ​യി . അ​ഡി​ഷ​ണ​ൽ ത​ഹ​സീ​ൽ​ദാ​ർ സ​ന്തോ​ഷ്‌​കു​മാ​ർ,വി​വി​ധ ഓ​ഫീ​സ് മേ​ധാ​വി​ക​ൾ, പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് കെ​ട്ടി​ട വി​ഭാ​ഗം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

