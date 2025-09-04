Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Karunagappalli
    Posted On
    4 Sept 2025 10:19 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Sept 2025 10:19 AM IST

    കന്നേറ്റി വള്ളം കളി ഞായറാഴ്ച

    കന്നേറ്റി വള്ളം കളി ഞായറാഴ്ച
    ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി: ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​മാ​പ​നം കു​റി​ച്ച് കൊ​ണ്ട് ക​ന്നേ​റ്റി പ​ള്ളി​ക്ക​ലാ​റ്റി​ൽ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കു​ന്ന 85മ​ത് ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ ട്രോ​ഫി വ​ള്ളം​ക​ളി​ക്കു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​താ​യി സ്വാ​ഗ​ത സം​ഘം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​തി​ന്​ ജ​ലോ​ത്സ​വ​ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സി.​ആ​ർ.​മ​ഹേ​ഷ് എം.​എ​ൽ.​എ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തോ​ടെ വ​ള്ളം​ക​ളി​ക്ക്​ തു​ട​ക്ക​മാ​കും. ഉ​ച്ച​ക്ക്​ ര​ണ്ടി​ന്​ മ​ന്ത്രി കെ.​എ​ൻ.​ബാ​ല​ഗോ​പാ​ൽ സ​മ്മേ​ള​നം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സി.​ആ​ർ മ​ഹേ​ഷ് എം.​എ​ൽ.​എ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ക്കും .

    ജ​ലോ​ത്സ​വം മ​ന്ത്രി ജെ.​ചി​ഞ്ചു​റാ​ണി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. മാ​സ് ഡ്രി​ൽ സ​ല്യൂ​ട്ട് ഡോ.​സു​ജി​ത്ത് വി​ജ​യ​ൻ​പി​ള​ള എം.​എ​ൽ.​എ സ്വീ​ക​രി​ക്കും. ജ​ലോ​ത്സ​വ​ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ എ​സ്.​പ്ര​വീ​ൺ​കു​മാ​റി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ജ​ല​ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യും മ​ത്സ​ര വ​ള്ളം​ക​ളി​യും ന​ട​ക്കും. ക​ല​ക്‌​ട​ർ എ​ൻ. ദേ​വി​ദാ​സ്, സി​റ്റി പൊ​ലീ​സ് ക​മ്മി​ഷ​ണ​ർ കി​ര​ൺ നാ​രാ​യ​ണ​ൻ, ഐ.​ആ​ർ.​ഇ.​എ​ൽ യൂ​നി​റ്റ് ഹെ​ഡ് എ​ൻ.​എ​സ്. അ​ജി​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ വി​ശി​ഷ്‌​ട അ​തി​ഥി​ക​ളാ​കും.

    മ​ത്സ്യ​ഫെ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ടി.​മ​നോ​ഹ​ര​ൻ സ​മ്മാ​ന​ദാ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും. എ​സ് ഭാ​ര​ത് ഉ​ട​മ അ​യൂ​ബ്ഖാ​നും , കെ.​സി.​ബ്രൈ​റ്റ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്‌​ദു​ൽ വാ​ഹി​ദും ചേ​ർ​ന്ന് ബോ​ണ​സ് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യും. ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി എ.​എ​സ്.​പി അ​ഞ്ജ​ലി ഭാ​വ​ന സ​മ്മാ​ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ് നി​ർ​വ്വ​ഹി​ക്കും. വി​ശാ​ല​മാ​യ പ​വ​ലി​യ​നി​ൽ ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​ക്ക് സ​മീ​പം 85 വ​ർ​ഷ​മാ​യി മു​ട​ക്ക​മി​ല്ലാ​തെ ന​ട​ക്കു​ന്ന വ​ള്ളം ക​ളി​യാ​ണ് ക​ന്നേ​റ്റി വ​ള്ളം ക​ളി എ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ പ​റ​ഞ്ഞു .

    വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സി.​ആ​ർ.​മ​ഹേ​ഷ് എം.​എ​ൽ.​എ, ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പ​ടി​പ്പു​ര ല​ത്തീ​ഫ്, എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി യോ​ഗം ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി യൂ​നി​യ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ.​സു​ശീ​ല​ൻ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ.​സോ​മ​രാ​ജ​ൻ, ഡി​വി​ഷ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ല​ർ ശാ​ലി​നി രാ​ജീ​വ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

