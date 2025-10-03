Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKollamchevron_rightKarunagappallichevron_rightമത്സ്യബന്ധന ബോട്ടിൽ...
    Karunagappalli
    Posted On
    date_range 3 Oct 2025 1:41 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Oct 2025 1:41 PM IST

    മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടിൽ ഉന്നത പൊലീസ് സംഘത്തിന്‍റെ മിന്നൽ പരിശോധന

    text_fields
    bookmark_border
    മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടിൽ ഉന്നത പൊലീസ് സംഘത്തിന്‍റെ മിന്നൽ പരിശോധന
    cancel
    camera_alt

    നീ​ണ്ട​ക​ര തു​റ​മു​ഖ​ത്ത് പൊ​ലീ​സ് മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന ബോ​ട്ടി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ മി​ന്ന​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന

    Listen to this Article

    ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി: മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന​ത്തി​ന്​ പോ​യി തി​രി​കെ​യെ​ത്തി​യ ബോ​ട്ടി​ൽ ജി​ല്ല​യി​ലെ ഉ​ന്ന​ത പൊ​ലീ​സ് സം​ഘം മി​ന്ന​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി. നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ബോ​ട്ടി​ൽ ഉ​ണ്ടെ​ന്ന ര​ഹ​സ്യ​സ​ന്ദേ​ശ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് നീ​ണ്ട​ക​ര തു​റ​മു​ഖ​ത്ത് പൊ​ലീ​സ് മി​ന്ന​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത്.​

    വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​ത്രി എ​ട്ട​ര​യോ​ടെ​യാ​ണ് ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി, എ.​സി.​പി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘം തി​ര​ച്ചി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ​ത്.​എ​ന്നാ​ൽ സാ​ധാ​ര​ണ ന​ട​ക്കാ​റു​ള്ള പ​രി​ശോ​ധ​ന മാ​ത്രം ആ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ഒ​ന്നും ബോ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നും ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും നീ​ണ്ട​ക​ര കോ​സ്റ്റ​ൽ പൊ​ലീ​സ് എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ പ​റ​ഞ്ഞു.

    കെ.​എ​ൽ 04 എം.​എം. 2358 കാ​ർ​ത്തി​ക എ​ന്ന ഫി​ഷി​ങ് ബോ​ട്ടി​ലാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​ത്. പ​രി​ശോ​ധ​ന​യു​ടെ വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ പൊ​ലീ​സ് വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:fishing boatpolice teamsearch operation
    News Summary - High-level police team conducts sudden search on fishing boat
    Similar News
    Next Story
    X