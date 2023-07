പള്ളിക്കലാറിന്റെ തീരങ്ങളിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം; ബണ്ട് പൊളിച്ചു

cancel camera_alt പ​ള്ളി​ക്ക​ലാ​റി​ന് കു​റു​കെ അ​ശാ​സ്ത്രീ​യ​മാ​യി നി​ർ​മി​ച്ച ബ​ണ്ട് പൊ​ളി​ച്ചു​മാ​റ്റു​ന്നു By മാധ്യമം ലേഖകൻ ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി: തീ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ വെ​ള്ള​പ്പൊ​ക്ക​മു​ണ്ടാ​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് പ​ള്ളി​ക്ക​ലാ​റി​ന് കു​റു​കെ അ​ശാ​സ്ത്രീ​യ​മാ​യി നി​ർ​മി​ച്ച ബ​ണ്ട് പൊ​ളി​ച്ചു​മാ​റ്റാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ദേ​ശീ​യ​പാ​ത നി​ർ​മാ​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ക​ന്നേ​റ്റി​യി​ലെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ പാ​ല​ത്തി​ന്‍റെ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നാ​യാ​ണ് പ​ള്ളി​ക്ക​ലാ​റി​ന് കു​റു​കെ ബ​ണ്ട് നി​ർ​മി​ച്ച​ത്. മ​ഴ​ക്കാ​ല​മാ​യ​തോ​ടെ സ്വാ​ഭാ​വി​ക ഒ​ഴു​ക്ക് ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ട്ട് ക​ര​ക​വി​ഞ്ഞൊ​ഴു​കി ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലെ 15,16 ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ൾ, തൊ​ടി​യൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ക​ല്ലേ​ലി​ഭാ​ഗം തു​ട​ങ്ങി​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ വെ​ള്ള​പ്പൊ​ക്കം രൂ​ക്ഷ​മാ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. വി​ഷ​യം ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ട സി.​ആ​ർ. മ​ഹേ​ഷ് എം.​എ​ൽ.​എ വി​വ​ര​മ​റി​യി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ക​ല​ക്ട​റു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം ആ​റോ​ളം എ​സ്ക​വേ​റ്റ​ർ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന് ബ​ണ്ട് പൊ​ളി​ച്ച് നീ​രൊ​ഴു​ക്ക് പ​ഴ​യ നി​ല​യി​ലാ​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. കൗ​ൺ​സി​ല​ർ ശാ​ലി​നി,ദേ​ശീ​യ​പാ​ത ലെ​യ്സ​ൻ ഓ​ഫി​സ​ർ റ​ഹു​മാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. Show Full Article

Flooding on the banks of Pallikalar; The bund was demolished