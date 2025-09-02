Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Karunagappalli
    Posted On
    2 Sept 2025 2:21 PM IST
    Updated On
    2 Sept 2025 2:21 PM IST

    തഴവയിൽ മയക്കുമരുന്ന്​ മാഫിയയുടെ വിളയാട്ടം

    9 വീടുകൾ അടിച്ചു തകർത്തു; രണ്ട്​ സ്ത്രീകൾക്ക് പരിക്ക്
    തഴവയിൽ മയക്കുമരുന്ന്​ മാഫിയയുടെ വിളയാട്ടം
    ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി: ത​ഴ​വ​യി​ൽ മ​ദ്യ -മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് സം​ഘം ഒ​മ്പ​തു വീ​ടു​ക​ൾ അ​ടി​ച്ചു ത​ക​ർ​ത്തു. ര​ണ്ടു സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റു. നി​ര​വ​ധി വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും അ​ക്ര​മി സം​ഘം ത​ല്ലി ത​ക​ർ​ത്തു. മ​ണ​പ്പ​ള്ളി അ​ഴ​കി​യ കാ​വ് കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് മാ​ഫി​യ സം​ഘ​മാ​ണ്​ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന്​ പി​ന്നി​ലെ​ന്നാ​ണ്​ സൂ​ച​ന.

    തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച വെ​ളു​പ്പി​ന് മൂ​ന്നു മ​ണി​യോ​ടെ​യാ​ണ് സം​ഭ​വം. ത​ഴ​വ നൂ​റാ​ട്ടേ​ത്ത് ബി​ന്ദു, പു​ത്ത​ൻ​പു​ര​യി​ൽ ഷാ​ജി, ദാ​റു​ൽ സ​ലാം വീ​ട്ടി​ൽ സു​ൽ​ഫ​ത്ത് , മ​യൂ​രി​യി​ൽ ഷാ​ലി​ക്കു​ട്ട​ൻ, നാ​ടാ​ല കി​ഴ​ക്ക​തി​ൽ വി​നോ​ദ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ വീ​ടു​ക​ളാ​ണ്​ ആ​ക്ര​മി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്. പ​തി​ന​ഞ്ചോ​ളം വ​രു​ന്ന അ​ക്ര​മി സം​ഘം മാ​ര​കാ​യു​ധ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി അ​ക്ര​മം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പ​രി​ക്കേ​റ്റ ത​ഴ​വ അ​ശ്വ​തി ഭ​വ​ന​ത്തി​ൽ സു​ന​ന്ദ, മാ​ളു എ​ന്നി​വ​രെ ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി താ​ലൂ​ക്ക് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. ഇ​വ​രു​ടെ വീ​ട്ടി​ലെ ഫ്രി​ഡ്ജ്, ടി.​വി, ഗൃ​ഹോ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, ജ​ന​ൽ, ക​ത​ക്, അ​ല​മാ​ര തു​ട​ങ്ങി​യ​വ സം​ഘം അ​ടി​ച്ചു​ത​ക​ർ​ത്തു.

    അ​ക്ര​മ​ത്തി​ൽ ര​ണ്ട് ല​ക്ഷം രൂ​പ​യോ​ളം ന​ഷ്ടം സം​ഭ​വി​ച്ച​താ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്നു. രാ​ഹു​ൽ നി​വാ​സി​ൽ രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള​യു​ടെ വീ​ട്ടു മു​റ്റ​ത്തു കി​ട​ന്ന കാ​റും അ​ക്ര​മി​ക​ൾ ത​ക​ർ​ത്തു. ക​ഴി​ഞ്ഞ കു​റെ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​ണ് ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ക​ലാ​ശി​ച്ച​ത്. അ​ക്ര​മി​ക​ൾ വീ​ട് മാ​റി ആ​ക്ര​മ​ണം അ​ഴി​ച്ചു വി​ട്ട​താ​യും പ​റ​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    മ​ദ്യ, മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് മാ​ഫി​യ സം​ഘ​മാ​ണ് അ​ക്ര​മ​ത്തി​ന്​ പി​ന്നി​ലെ​ന്നും പ്ര​തി​ക​ളെ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ഉ​ട​ൻ അ​റ​സ്റ്റ് ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും സം​ഭ​വ സ്ഥ​ലം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി അ​സി. പോ​ലീ​സ് ക​മ്മീ​ഷ​ണ​ർ അ​ഞ്ജ​ലി ഭാ​വ​ന പ​റ​ഞ്ഞു .

    TAGS:Kollam Newsdrug mafiaDrug seizedThazhava
    News Summary - Drug mafia's in Thazhava
