Madhyamam
    Karunagappalli
    Posted On
    13 Jan 2026 10:14 AM IST
    Updated On
    13 Jan 2026 10:14 AM IST

    ദേശീയപാത; സർവിസ് റോഡുകളിലെ കവറിങ് സ്ലാബുകൾ അപകട ഭീഷണി

    ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​മില്ലാ​ത്ത സ്ലാ​ബു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് യാ​ത്രാ​വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള​ട​ക്കം പോ​കു​ന്ന​ത്
    ദേശീയപാത; സർവിസ് റോഡുകളിലെ കവറിങ് സ്ലാബുകൾ അപകട ഭീഷണി
    ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ൽ വ​വ്വാ​ക്കാ​വ് ജ​ങ്ഷ​ന് സ​മീ​പം ഓ​ട​ക​ൾ​ക്ക് മു​ക​ളി​ൽ സ്ഥാ​പി​ച്ച ക​വ​റി​ങ് സ്ലാ​ബ് ത​ക​ർ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ

    ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി: പു​തി​യ ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ൽ സ​ർ​വി​സ് റോ​ഡു​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​രു​വ​ശ​വു​മു​ള്ള ഓ​ട​ക​ൾ​ക്ക് മു​ക​ളി​ൽ സ്ഥാ​പി​ച്ച ക​വ​റി​ങ് സ്ലാ​ബു​ക​ൾ അ​പ​ക​ട ഭീ​ഷ​ണി​യാ​വു​ന്നു. പ​ല​ഭാ​ഗ​ത്തും ഇ​ത്ത​രം സ്ലാ​ബു​ക​ൾ ത​ക​ർ​ന്ന് അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ പ​തി​വാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​ഗ​സ്റ്റ് ആ​റി​ന് വ​വ്വാ​ക്കാ​വ് ജ​ങ്ഷ​ന് വ​ട​ക്കു​ള്ള പെ​ട്രോ​ൾ പ​മ്പി​ന് സ​മീ​പം മ​ണ്ണ് ക​യ​റ്റി വ​ന്ന ടി​പ്പ​ർ ലോ​റി സ​ർ​വി​സ് റോ​ഡി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന സ്ലാ​ബ് ത​ക​ർ​ന്ന് മ​റി​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. ചെ​റു​തും വ​ലു​തു​മാ​യ മ​റ്റ് അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളും ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പ്ര​ധാ​ന പാ​ത​യു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഭാ​ര​വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ക​ട​ന്നു​പോ​കാ​ൻ ക​വ​റി​ങ് സ്ലാ​ബ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ സ​ർ​വി​സ് റോ​ഡി​ന് വെ​റും ഏ​ഴ​ര മീ​റ്റ​ർ മാ​ത്ര​മാ​ണ് വീ​തി​യു​ള്ള​ത്. അ​തി​നാ​ൽ പ​ല​പ്പോ​ഴും സ്ലാ​ബു​ക​ൾ​ക്ക് മു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പോ​കു​ന്ന​ത്. വെ​റും 17 സെ​ന്റി​മീ​റ്റ​ർ മാ​ത്രം വീ​തി​യു​ള്ള പാ​ർ​ശ്വ​ഭി​ത്തി​ക​ളു​ടെ മു​ക​ളി​ലാ​ണ് കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് സ്ലാ​ബു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​നു മു​ക​ളി​ലൂ​ടെ യാ​ത്രാ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന​ത് വ​ൻ ദു​ര​ന്ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ​ഴി​വെ​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ ആ​ശ​ങ്ക.

    സ്ലാ​ബു​ക​ൾ പൊ​ട്ടി​യാ​ൽ മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ പു​തി​യ​വ സ്ഥാ​പി​ക്കു​മെ​ങ്കി​ലും ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള സ്ലാ​ബു​ക​ൾ നി​ർ​മി​ച്ച് പ്ര​തി​സ​ന്ധി പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ത​യാ​റാ​യി​ട്ടി​ല്ല. ദേ​ശീ​യ​പാ​ത പോ​ലെ പ്ര​ധാ​ന നി​ര​ത്തു​ക​ളോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന് സ്ഥാ​പി​ക്കേ​ണ്ട​ത് റീ ​ഇ​ൻ​ഫോ​ഴ്സ​ഡ് സ്ലാ​ബു​ക​ളാ​ണെ​ന്നി​രി​ക്കെ ഇ​ത്ത​രം മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​തെ​യു​ള്ള അ​ശാ​സ്ത്രീ​യ നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    റോ​ഡി​ന്റെ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന പി​ല്ല​റു​ക​ൾ, ബീ​മു​ക​ൾ, സ്ലാ​ബു​ക​ൾ ഓ​ട​ക​ളു​ടെ പാ​ർ​ശ്വ​ഭി​ത്തി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ൻ പോ​ലും വ്യ​വ​സ്ഥാ​പി​ത സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്ല. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളും പു​തി​യ​കാ​വ് ജ​ങ്ഷ​നി​ൽ ഉ​യ​ര മ​ൺ​പാ​ത നി​ർ​മി​ക്കാ​നു​ള്ള നീ​ക്ക​വും ക​ടു​ത്ത പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​ന് വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. അ​ണ്ട​ർ പാ​സി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന് ഉ​യ​ര മ​ൺ​പാ​ത നി​ർ​മി​ക്കാ​നു​ള്ള നീ​ക്കം ത​ട​യു​മെ​ന്ന മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി നി​ര​വ​ധി സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    വ​ലി​യ ഭാ​ര​മു​ള്ള സ്ലാ​ബു​ക​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തി നി​ർ​ത്തി മ​ൺ​പാ​ത​യു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ പോ​ലും സ്ലാ​ബു​ക​ൾ അ​ട​ർ​ന്നു​വീ​ണ് അ​പ​ക​ടം ഉ​ണ്ടാ​കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ യാ​തൊ​രു മു​ൻ​ക​രു​ത​ലു​ക​ളും അ​ധി​കൃ​ത​ർ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​റി​ല്ലെ​ന്നും ഇ​വ​ർ പ​രാ​തി​പ്പെ​ടു​ന്നു. തി​ര​ക്കേ​റി​യ റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ ഇ​ത്ത​രം നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ ജി.​ഐ ഗാ​ർ​ഡ​റു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ സു​ര​ക്ഷാ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​മെ​ന്നി​രി​ക്കെ മ​നു​ഷ്യ​ജീ​വ​ന് വി​ല ക​ൽ​പ്പി​ക്കാ​ത്ത ദേ​ശീ​യ​പാ​ത നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന രീ​തി​ക്കെ​തി​രെ വ്യാ​പ​ക​മാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മാ​ണ് ഉ​യ​രു​ന്ന​ത്. സ​ർ​വി​സ് റോ​ഡു​ക​ളോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന സ്ലാ​ബു​ക​ൾ​ക്ക് മു​ക​ളി​ലൂ​ടെ ഗ​താ​ഗ​തം നി​രോ​ധി​ക്കാ​നോ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​നോ പോ​ലും അ​ധി​കൃ​ത​ർ ത​യാ​റാ​യി​ട്ടി​ല്ല.

