Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKollamchevron_rightKarunagappallichevron_rightഅതിരുകളില്ലാത്ത...
    Karunagappalli
    Posted On
    date_range 9 March 2026 12:53 PM IST
    Updated On
    date_range 9 March 2026 12:53 PM IST

    അതിരുകളില്ലാത്ത പെൺകരുത്തുമായി വനിതാദിനാഘോഷം

    text_fields
    bookmark_border
    ആ​ശ്വാ​സ​ഭ​വ​ൻ സ്നേ​ഹ​വീ​ട് അ​ഗ​തി​മ​ന്ദി​ര​ത്തി​ലെ അ​മ്മ​മാ​ർ​ക്കൊ​പ്പം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു
    അതിരുകളില്ലാത്ത പെൺകരുത്തുമായി വനിതാദിനാഘോഷം
    cancel
    camera_alt

    1. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വ​നി​താ ദി​നാ​ച​ര​ണം മ​ഹി​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്‌ സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി മാ​രി​യ​ത്ത് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു 2. കെ.​എ​സ്.​എ​സ്.​പി.​എ നി​യോ​ജ​ക​മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി ന​ട​ത്തി​യ വ​നി​ത ദി​നാ​ച​ര​ണം ജ​യ​ല​ക്ഷ്മി ദ​ത്ത​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി: അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വ​നി​ത ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് കേ​ര​ള സ്റ്റേ​റ്റ് സ​ർ​വി​സ് പെ​ൻ​ഷ​നേ​ഴ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി നി​യോ​ജ​ക​മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ വ​നി​ത ദി​നാ​ച​ര​ണം ന​ട​ത്തി. മ​ഹി​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സം​സ്ഥാ​ന ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​യ​ല​ക്ഷ്മി ദ​ത്ത​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ലം വ​നി​ത ഫോ​റം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​കെ. രാ​ധാ​മ​ണി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി മു​നി​സി​പ്പ​ൽ വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൺ ബീ​ന ജോ​ൺ​സ​ൺ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റം​ഗം എ.​എ. റ​ഷീ​ദ്, സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ജി. ​സു​ന്ദ​രേ​ശ​ൻ, കെ. ​ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ, ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​ൻ. സോ​മ​ൻ പി​ള്ള, ജി​ല്ല ട്ര​ഷ​റ​ർ ഇ. ​അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലാം, ആ​ർ. രാ​ജ​ശേ​ഖ​ര​ൻ പി​ള്ള, ഇ​ട​വ​ര​മ്പി​ൽ ശ്രീ​കു​മാ​ർ, ജി. ​അ​ര​വി​ന്ദ​ഘോ​ഷ്, സ​ര​ള കു​മാ​രി, എ​സ്. ശ​ർ​മി​ള, കെ.​എ​ൻ. സ​തി, ശോ​ഭ​ന​കു​മാ​രി, പി. ​പ്ര​ഭ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    പ​ടി​ഞ്ഞാ​റെ ക​ല്ല​ട: വ​നി​താ ദി​നാ​ച​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ​ടി​ഞ്ഞാ​റെ ക​ല്ല​ട കാ​രാ​ളി ടൗ​ൺ വാ​ർ​ഡി​ലെ എ.​ഡി.​എ​സി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ മി​ക​വ് തെ​ളി​യി​ച്ച​വ​രെ​യും മു​തി​ർ​ന്ന വ​നി​ത​ക​ളെ​യും ആ​ദ​രി​ച്ചു. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തം​ഗം സു​രേ​ഷ് ച​ന്ദ്ര​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    എ.​ഡി.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​മ്പി​ളി​ജ​യ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സി.​ഡി.​എ​സ് മെം​ബ​ർ പ്രീ​ത​ശി​വ​ൻ, റ​ജി​ല നൗ​ഷാ​ദ്, സൂ​ര്യ​കൃ​ഷ്ണ, ഷീ​ബ​ഷാ​ജി, ഷീ​ബ​സ​ന്തോ​ഷ്‌, ഹം​സ​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ശൂ​ര​നാ​ട്: ച​ക്കു​വ​ള്ളി മി​ഴി ഗ്ര​ന്ഥ​ശാ​ല മി​ഴി വ​നി​താ വേ​ദി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വ​നി​താ​ദി​നം തൊ​ടി​യൂ​ർ വ​യോ​ജ​ന​മി​ത്രം ആ​ശ്വാ​സ​ഭ​വ​ൻ സ്നേ​ഹ​വീ​ട് അ​ഗ​തി​മ​ന്ദി​ര​ത്തി​ലെ അ​മ്മ​മാ​ർ​ക്കൊ​പ്പം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. ഏ​റ്റ​വും മു​തി​ർ​ന്ന അ​മ്മ​യെ ആ​ദ​രി​ച്ചു. വ​നി​താ​വേ​ദി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ജ​യ​ല​ക്ഷ്മി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ഡോ. ​ഇ​ട​മ​ൺ റെ​ജി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. അ​ൻ​സ​ൽ​ന ഷ​ഫീ​ക്ക്, റീ​ന മു​നീ​ർ, സ​ബീ​ന ബൈ​ജു, സ​ബീ​ന നി​സാം, റെ​ജൂ​ല, നെ​സീ നൗ​ഷാ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട: സ​ർ​വി​സ് പെ​ൻ​ഷ​നേ​ഴ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ വ​നി​താ ഫോ​റം കു​ന്ന​ത്തൂ​ർ നി​യോ​ജ​ക​മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ വ​നി​താ ദി​നാ​ച​ര​ണം മ​ഹി​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്‌ സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി മാ​രി​യ​ത്ത് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. നി​യോ​ജ​ക​മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ അ​സൂ​റ അ​ർ​ത്തി​യി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    പെ​ൻ​ഷ​നേ​ഴ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം എ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ കു​ഞ്ഞ് മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.​ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​ൻ. സോ​മ​ൻ​പി​ള്ള, വ​നി​താ ഫോ​റം സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം കെ. ​ലീ​ലാ​മ​ണി, പെ​ൻ​ഷ​നേ​ഴ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ നി​യോ​ജ​ക​മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ കെ.​ജി ജ​യ​ച​ന്ദ്ര​ൻ​പി​ള്ള, സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം. ​ഐ നാ​സ​ർ ഷാ ​എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ദി​ന​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ന്റ ഭാ​ഗ​മാ​യി വ്യ​ത്യ​സ്ത മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ മി​ക​വ് പു​ല​ർ​ത്തി​യ വ​നി​ത​ക​ളെ ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    ചാ​ത്ത​ന്നൂ​ർ: ചാ​ത്ത​ന്നൂ​ർ പ​ബ്ലി​ക് ലൈ​ബ്ര​റി വ​നി​താ​വേ​ദി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ വ​നി​താ ദി​നാ​ച​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ‘സ്ത്രീ ​ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണ​വും ഗ്ര​ന്ഥ​ശാ​ല പ്ര​സ്ഥാ​ന​വും’ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സെ​മി​നാ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ചാ​ത്ത​ന്നൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഒ. ​മ​ഹേ​ശ്വ​രി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ലൈ​ബ്ര​റി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് രാ​ഖി ച​ന്ദ്ര​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. കി​ല റി​സോ​ഴ്സ് പേ​ഴ്സ​ൺ വീ​ണ പ്ര​സാ​ദ് വി​ഷ​യാ​വ​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തി. ചാ​ത്ത​ന്നൂ​ർ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സ്ഥി​രം സ​മി​തി​യം​ഗം സീ​മ ച​ന്ദ്ര​ൻ, ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തം​ഗം എം. ​സി​സി​മോ​ൾ, ഗ്ര​ന്ഥ​ശാ​ല ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം അ​ഡ്വ. കൃ​ഷ്ണേ​ന്ദു അ​ജി​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ക​ട​യ്ക്ക​ൽ: എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി വ​നി​താ​സം​ഘം ക​ട​യ്ക്ക​ൽ യൂ​നി​യ​ൻ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വ​നി​താ​ദി​നം ആ​ച​രി​ച്ചു. യൂ​നി​യ​ൻ മ​ന്ദി​ര​ത്തി​ൽ കേ​ര​ള സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല പി.​ആ​ർ.​ഒ ഡോ. ​അ​ജി​ത ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. വ​നി​താ​സം​ഘം യൂ​നി​യ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ സു​ധ​ർ​മ​കു​മാ​രി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. യോ​ഗം കൗ​ൺ​സി​ല​ർ പ​ച്ച​യി​ൽ സ​ന്ദീ​പ്, യൂ​നി​യ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഡി. ​ച​ന്ദ്ര​ബോ​സ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ. ​പ്രേ​രാ​ജ്, നി​ജി രാ​ജേ​ഷ്, എം ​കെ വി​ജ​യ​മ്മ, സു​ശീ​ല, എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് ക​ട​യ്ക്ക​ൽ ഗ​വ. ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്കും കൂ​ട്ടി​രി​പ്പു​കാ​ർ​ക്കും ഉ​ച്ച​ഭ​ക്ഷ​ണം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. ബ്ലോ​ക്ക്‌ സ്ഥി​രം​സ​മി​തി അ​ധ്യ​ക്ഷ കെ.​എം മാ​ധു​രി വി​ത​ര​ണോ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    വനിതകളെ ആദരിച്ച് സബർമതി ഗ്രന്ഥശാല

    ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി: യു​വ​ജ​ന​കാ​ര്യ കാ​യി​ക മ​ന്ത്രാ​ല​യം മേ​രാ യു​വ​ഭാ​ര​ത്, സ​ബ​ർ​മ​തി ഗ്ര​ന്ഥ​ശാ​ല എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര വ​നി​ത ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് വ്യ​ത്യ​സ്ത മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ വ​നി​ത​ക​ളെ ആ​ദ​രി​ച്ചു. കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ല​ർ ജെ. ​ജ​യ​ല​ക്ഷ്മി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സ​ബ​ർ​മ​തി വ​നി​താ​വേ​ദി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷീ​ബ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി ന​ഗ​ര​സ​ഭ ഉ​പാ​ധ്യ​ക്ഷ ബീ​ന ജോ​ൺ​സ​ൺ പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. അ​ഡ്വ. ഗൗ​രി മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ന​ഗ​ര​സ​ഭ കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​രാ​യ ബി​തു​ലാ​തു​ള​സി, സിം​ലാ​ൽ, ഗ്ര​ന്ഥ​ശാ​ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സു​മ​ൻ​ജി​ത്ത്മി​ഷ, ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ജി. ​മ​ഞ്ജു​കു​ട്ട​ൻ, വി.​ആ​ർ. ഹ​രി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, എ​ച്ച്. ശ​ബ​രീ​നാ​ഥ്, ബി​ന്ദു വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ മി​ക​വ് പു​ല​ർ​ത്തി​യ സി​ന്ധു​ലാ​ലി, ഷീ​ബ ഇ​സ്മാ​യി​ൽ, മോ​ളി സു​രേ​ഷ്, രാ​ജി വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ, പ​ത്മി​നി, ഷീ​ബ, ഗീ​താ​കു​മാ​രി, അ​മ്പി​ളി ശ്രീ​കു​മാ​ർ, ജെ. ​സു​മ, റ​ഷീ​ദ, പൈ​ങ്കി​ളി എ​ന്നി​വ​രെ ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Celebrating Women's Day with boundless femininity
    Similar News
    Next Story
    X