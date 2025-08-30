Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    30 Aug 2025 11:37 AM IST
    30 Aug 2025 11:37 AM IST

    ജിം സന്തോഷ് വധക്കേസിലെ ആറു പ്രതികൾക്കെതിരെ കാപ്പ ചുമത്തി

    Santhosh murder case suspect
    മ​നു, പ്യാ​രി, രാ​ജീ​വ്‌, ഹ​രി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, പ​ങ്ക​ജ്, അ​തു​ൽ

    ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി: ജിം ​സ​ന്തോ​ഷ് വ​ധ​ക്കേ​സി​ലെ പ്ര​തി​ക​ളാ​യ ആ​റു​പേ​ർ​ക്കെ​തി​രെ കാ​പ്പാ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം ക​രു​ത​ൽ ത​ട​ങ്ക​ലി​ന് ക​ല​ക്‌​ട​ർ ഉ​ത്ത​ര​വാ​യി. ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി മ​ഠ​ത്തി​ൽ കാ​രാ​യ്മ കൃ​ഷ്ണ വി​ലാ​സ​ത്തി​ൽ അ​ലു​വ അ​തു​ൽ(29), ത​ഴ​വ വ​ട​ക്കും​മു​റി മേ​ക്ക് ക​ള​രി​ക്ക​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ കൊ​ച്ചു​മോ​ൻ എ​ന്ന രാ​ജീ​വ് (35), ഓ​ച്ചി​റ, മേ​മ​ന ല​ക്ഷ്മി ഭ​വ​ന​ത്തി​ൽ കു​ക്കു എ​ന്ന മ​നു(30), ഓ​ച്ചി​റ, മേ​മ​ന അ​ങ്ങാ​ടി കി​ഴ​ക്കേ​തി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ മൈ​ന ഹ​രി എ​ന്ന ഹ​രി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ (28), ഓ​ച്ചി​റ പാ​യി​ക്കു​ഴി മോ​ഴൂ​ർ ത​റ​യി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ പ്യാ​രി(25), ഓ​ച്ചി​റ, ച​ങ്ങ​ൻ​കു​ള​ങ്ങ​ര പു​തു​ക്കാ​ട്ട് കി​ഴ​ക്ക​തി​ൽ പ​ങ്ക​ജ്(35) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് ക​രു​ത​ൽ ത​ട​ങ്ക​ലി​ലാ​ക്കി​യ​ത്.

    ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി, ഓ​ച്ചി​റ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലാ​യി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള നി​ര​വ​ധി ക്രി​മി​ന​ൽ കേ​സു​ക​ളി​ൽ പ്ര​തി​ക​ളാ​ണ് ഇ​വ​ർ. ഇ​വ​രി​ൽ പ്യാ​രി, അ​തു​ൽ എ​ന്നി​വ​രെ മു​മ്പ് ര​ണ്ടു​ത​വ​ണ​യും പ​ങ്ക​ജ്, മ​നു എ​ന്നി​വ​രെ ഓ​രു​ത​വ​ണ​യും ക​രു​ത​ൽ ത​ട​ങ്ക​ലി​ൽ പാ​ർ​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​താ​ണ്.

    X