Madhyamam
    Karunagappalli
    കരുനാഗപ്പള്ളി റെയില്‍വെ സ്റ്റേഷന് ആറുകോടി

    Karunagapally railway station
    ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ

    ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി: ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി റെ​യി​ല്‍വെ സ്റ്റേ​ഷ​ന്റെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്​ ആ​റു​കോ​ടി രൂ​പ റെ​യി​ല്‍വെ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​നു​വ​ദി​ച്ച​താ​യി കെ.​സി. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ല്‍ എം.​പി. അ​നു​വ​ദി​ച്ച തു​ക​യു​ടെ വി​നി​യോ​ഗം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വി​ശ​ദ​മാ​യ എ​സ്റ്റി​മേ​റ്റ് ത​യാ​റാ​ക്കി ര​ണ്ട​ര മാ​സ​ത്തി​ന​കം ടെ​ന്‍ഡ​ര്‍ ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കും.

    പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം ഉ​യ​രം കൂ​ട്ടി കോ​ണ്‍ക്രീ​റ്റ് ചെ​യ്ത് ടൈ​ല്‍ പാ​കു​ന്ന​ത​ട​ക്ക​മു​ള്ള ന​വീ​ക​ര​ണം, പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം ഷെ​ല്‍ട്ട​റു​ക​ളു​ടെ നീ​ളം​കൂ​ട്ടു​ക, അം​ഗ​പ​രി​മി​ത​ര്‍ക്കാ​യു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍, ശൗ​ചാ​ല​യ​ങ്ങ​ള്‍, കാ​ത്തി​രി​പ്പു​മു​റി​ക​ള്‍, കു​ടി​വെ​ള്ള സൗ​ക​ര്യം, സ്റ്റേ​ഷ​ന്‍ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​വീ​ക​ര​ണം, യാ​ത്ര​ക്കാ​ര്‍ക്കു​ള്ള ഇ​രി​പ്പി​ട​ങ്ങ​ള്‍, സ​ര്‍ക്കു​ലേ​റ്റി​ങ് ഏ​രി​യ വി​സ്തൃ​തി കൂ​ട്ടി ന​വീ​ക​രി​ക്കു​ക, ലൈ​റ്റി​ങ് വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത​ട​ക്ക​മു​ള്ള ഇ​ല​ക്ട്രി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ന്‍ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളു​മ​ട​ക്കം വി​പു​ല​മാ​യ ന​വീ​ക​ര​ണ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കാ​യി​ട്ടാ​ണ് ഫ​ണ്ട് വി​നി​യോ​ഗി​ക്കു​ക.

