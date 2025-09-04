Begin typing your search above and press return to search.
    4 Sept 2025 11:06 AM IST
    4 Sept 2025 11:06 AM IST

    ഗതാഗതക്കുരുക്കിൽ വീർപ്പുമുട്ടി കണ്ണനല്ലൂർ

    ഗതാഗതക്കുരുക്കിൽ വീർപ്പുമുട്ടി കണ്ണനല്ലൂർ
    ക​ണ്ണ​ന​ല്ലൂ​ർ: കൊ​ല്ലം - ആ​യൂ​ർ സം​സ്ഥാ​ന ഹൈ​വേ​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ജ​ങ്​​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യ ക​ണ്ണ​ന​ല്ലൂ​ർ ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് കൊ​ണ്ട് വീ​ർ​പ്പു​മു​ട്ടു​ന്നു. മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ളോ​ളം വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ കു​രു​ങ്ങി​ക്കി​ട​ന്നി​ട്ടും പൊ​ലീ​സി​ന്റെ ഭാ​ഗ​ത്ത് നി​ന്നും യാ​തൊ​രു ന​ട​പ​ടി​ക​ളും ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്നി​ല്ല. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ തു​ട​ങ്ങി​യ ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് ഉ​ച്ച​വ​രെ നീ​ണ്ടു.

    മു​ഖ​ത്ത​ല ഇ. ​എ​സ്. ഐ ​ജ​ങ്​​ഷ​ൻ മു​ത​ൽ ക​ണ്ണ​ന​ല്ലൂ​ർ വ​രെ​യും,വ​ട​ക്കേ മു​ക്ക് മു​ത​ൽ ക​ണ്ണ​ന​ല്ലൂ​ർ വ​രെ​യും, മു​ട്ട​യ്ക്കാ​വ് മു​ത​ൽ ക​ണ്ണ​ന​ല്ലൂ​ർ വ​രെ​യും, ത​ഴു​ത്ത​ല മു​ത​ൽ ക​ണ്ണ​ന​ല്ലൂ​ർ വ​രെ​യും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നീ​ണ്ട നി​ര​യാ​ണ് കാ​ണ​പ്പെ​ട്ട​ത്. കു​ണ്ട​റ ഭാ​ഗ​ത്ത് നി​ന്നും രോ​ഗി​യു​മാ​യി വ​ന്ന ആം​ബു​ല​ൻ​സ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്കി​ൽ പെ​ട്ട് കി​ട​ന്നു.

    അ​ഴി​യാ​ക്കു​രു​ക്ക് തു​ട​ർ​ന്ന​തോ​ടെ വ്യാ​പാ​രി വ്യ​വ​സാ​യി ഏ​കോ​പ​ന​സ​മി​തി ക​ണ്ണ​ന​ല്ലൂ​ർ യൂ​ണി​റ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ന​വാ​സ് പു​ത്ത​ൻ​വീ​ട്, ഇ. ​കെ സി​റാ​ജ്, ഷം​ലാ​ൽ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ നാ​ട്ടു​കാ​രും വ​ഴി​യാ​ത്ര​ക്കാ​രും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് ഗ​താ​ഗ​തം നി​യ​ന്ത്രി​ച്ച് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ട​ത്തി​വി​ട്ട​ത്. ക​ണ്ണ​ന​ല്ലൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ അ​തി​ർ​ത്തി​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​ധാ​ന ജം​ഗ്ഷ​നാ​ണ് ക​ണ്ണ​ന​ല്ലൂ​ർ. അ​ഞ്ച്​ റോ​ഡു​ക​ളാ​ണ് ഇ​വി​ടെ വ​ന്നു​ചേ​രു​ന്ന​ത്.

    കൊ​ട്ടി​യം സ്റ്റേ​ഷ​ന്റെ പ​രി​ധി​യി​ലാ​യി​രു​ന്ന ഇ​വി​ടം ക​ണ്ണ​ന​ല്ലൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ രൂ​പീ​കൃ​ത​മാ​യ​തോ​ടെ ക​ണ്ണ​ന​ല്ലൂ​രി​ന്‍റെ പ​രി​ധി​യി​ൽ ആ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ട​ക്കൊ​ക്കെ ജം​ഗ്ഷ​നി​ൽ പൊ​ലീ​സ്​ സാ​ന്നി​ധ്യം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ഇ​പ്പോ​ൾ ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ന് അ​വ​ർ എ​ത്താ​ത്ത സ്ഥി​തി​യാ​ണ്. പൊ​ലീ​സും ഹോം ​ഗാ​ർ​ഡും ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ന് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​പ്പോ​ൾ കു​രു​ക്കി​ന് അ​ല്പം കു​റ​വു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​താ​യി വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു.

    ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യു​ടെ പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ലും, കൊ​ട്ടി​യ​ത്തെ കു​രു​ക്കി​ൽ​പ്പെ​ടാ​തെ എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ കൊ​ട്ടി​യ​ത്ത് എ​ത്തു​ന്ന​തി​നും വേ​ണ്ടി മൈ​ല​ക്കാ​ട് നി​ന്നും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ തി​രി​ഞ്ഞ് ക​ണ്ണ​ന​ല്ലൂ​ർ ജ​ങ്​​ഷ​നി​ലെ​ത്തി​യാ​ണ് കൊ​ല്ല​ത്തേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന​ത്, ഇ​തും കു​രു​ക്കി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്നു​ണ്ട്. കു​ണ്ട​റ, മു​ട്ട​യ്ക്കാ​വ്, കൊ​ട്ടി​യം, കൊ​ല്ലം ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും വ​രു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​രേ സ​മ​യം ജ​ങ്​​ഷ​നി​ലെ​ത്തു​മ്പോ​ൾ ആ​ർ​ക്കും പോ​കാ​നാ​കാ​തെ കു​രു​ങ്ങി കി​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ് പ​തി​വ്. ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ന് പൊ​ലീ​സു​ള്ള​പ്പോ​ൾ ഓ​രോ വ​ശ​ത്തു​നി​ന്നും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ട​ത്തി​വി​ടാ​റാ​ണ് പ​തി​വ്.

    ഓ​ണ​ക്കാ​ല​മാ​യ​തോ​ടെ റോ​ഡി​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ള​രെ​യ​ധി​കം കൂ​ടി. ജ​ങ്​​ഷ​ൻ വി​ക​സ​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ പൊ​ളി​ച്ചു മാ​റ്റി തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി പൊ​ളി​ച്ചു മാ​റ്റി ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. സ്ഥ​ലം ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത് ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര വി​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തി​യി​ട്ട് നാ​ളു​ക​ൾ ഏ​റെ​യാ​യെ​ങ്കി​ലും തു​ട​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ എ​ങ്ങു​മെ​ത്താ​തെ ഇ​ഴ​ഞ്ഞു​നീ​ങ്ങു​ക​യാ​ണ്. ഉ​ത്രാ​ടം മു​ത​ലു​ള്ള ഓ​ണ നാ​ളു​ക​ളി​ൽ ജം​ഗ്ഷ​നി​ൽ വ​ലി​യ​കു​രു​ക്ക് ഉ​ണ്ടാ​കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള​തി​നാ​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ന് ക​ണ്ണ​ന​ല്ലൂ​ർ പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നും അ​ടി​യ​ന്തി​ര ന​ട​പ​ടി ഉ​ണ്ടാ​ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ് ഉ​യ​രു​ന്ന​ത്.

