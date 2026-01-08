Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    date_range 8 Jan 2026 8:43 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Jan 2026 8:43 AM IST

    മോഷ്ടിച്ച ബൈക്കിൽ കറങ്ങി മോഷണം; രണ്ടുപേർ പിടിയിൽ

    സ​ജി​ത്ത്, ആ​ഷി​ക്

    Listen to this Article

    ക​ട​യ്ക്ക​ൽ: മോ​ഷ്ടി​ച്ച ബൈ​ക്കി​ൽ ക​റ​ങ്ങി റ​ബ​ർ​ഷീ​റ്റ് മോ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന ര​ണ്ടു പേ​ർ പി​ടി​യി​ൽ. ചി​ത​റ കൊ​ല്ലാ​യി​ൽ മ​ണ​ല​യം അ​ജ്മ​ൽ മ​ൻ​സി​ലി​ൽ ആ​ഷി​ക് (19), ചി​ത​റ കി​ളി​ത്ത​ട്ട് കൊ​ല്ലാ​യി​ൽ പു​ത്ത​ൻ​വീ​ട്ടി​ൽ സ​ജി​ത്ത് (18) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    ആ​ഷി​ക്കി​നെ ക​ട​യ്ക്ക​ൽ പൊ​ലീ​സും സ​ജി​ത്തി​നെ പാ​ങ്ങോ​ട് പൊ​ലീ​സു​മാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. സ​ജി​ത്ത് പോ​ക്സോ കേ​സി​ലും പ്ര​തി​യാ​ണ്.

    ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് മോ​ഷ്ടി​ച്ച ബൈ​ക്കി​ൽ ക​റ​ങ്ങി​യാ​ണ് മോ​ഷ​ണം. കാ​ഞ്ഞി​ര​ത്തും​മൂ​ട് കൊ​ച്ചു​തോ​ട്ടം​മു​ക്കി​ലെ വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് 50 കി​ലോ റ​ബ​ർ ഷീ​റ്റ് മോ​ഷ​ണം പോ​യ കേ​സി​ന്‍റെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ൾ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്.

    ക​ട​യ്ക്ക​ൽ എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ സു​ബി​ൻ ത​ങ്ക​ച്ച​ൻ, എ​സ്.​ഐ​മാ​രാ​യ ജ്യോ​തി​ഷ് ചി​റ​വൂ​ർ, ടി. ​ഷി​ജു, ശ​ര​ത്, എ​സ്. ശ്രീ​ജി​ത്ത്, സി.​പി. അ​ഭി​ലാ​ഷ്, ബി​നു എ​ന്നി​വ​ർ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    News Summary - Two arrested for stealing a stolen bike
