    27 Oct 2025 12:49 PM IST
    27 Oct 2025 12:49 PM IST

    വെള്ളവും വെളിച്ചവും ഇല്ല; ഹെൽത്ത് സബ് സെന്റർ ഉദ്ഘാടനം ഇന്ന്

    വെള്ളവും വെളിച്ചവും ഇല്ല; ഹെൽത്ത് സബ് സെന്റർ ഉദ്ഘാടനം ഇന്ന്
    പ​ണി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​തെ 27ന് ​ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്ന ഹെ​ൽ​ത്ത് സ​ബ് സെ​ന്റ​ർ

    ക​ട​യ്ക്ക​ൽ: വെ​ള്ള​വും, വെ​ളി​ച്ച​വും ഇ​ല്ലാ​തെ ഹെ​ൽ​ത്ത് സ​ബ് സെ​ന്റ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ഇ​ന്ന്. ത​ദ്ദേ​ശ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് മു​മ്പ് പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത പ​ദ്ധ​തി കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത് തീ​ർ​ക്കു​ന്ന മാ​മാ​ങ്ക​മാ​ണ് ചി​ത​റ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന് കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ചി​ത​റ കി​ഴ​ക്കും​ഭാ​ഗം അ​മ്പ​ലം മു​ക്കി​ൽ സ്വ​കാ​ര്യ വ്യ​ക്തി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന് വാ​ങ്ങി​ന​ൽ​കി​യ ഭൂ​മി​യി​ൽ നി​ർ​മ്മി​ച്ച ഹെ​ൽ​ത്ത് സ​ബ്സെ​ന്‍റ​റി​ന്‍റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത് കെ​ട്ടി​ട നി​ർ​മ്മാ​ണം മാ​ത്രം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യാ​ണ്. കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ൽ വ​യ​റി​ങ് ജോ​ലി​ക​ൾ ഇ​ത് വ​രെ​യും തു​ട​ങ്ങി​ട്ടി​ല്ല.

    55ല​ക്ഷം രൂ​പ ചി​ല​വ​ഴി​ച്ച് ആ​റു​മാ​സം മു​മ്പ് ഈ ​അ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ നി​ർ​മ്മി​ച്ച കെ​ട്ട​ട​ത്തി​ൽ വെ​ള​ള​വും , വെ​ളി​ച്ച​വും എ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ചി​ത​റ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന് ഇ​ത് വ​രെ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ആ​രോ​പ​ണം. ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ യാ​തൊ​രു അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​മി​ല്ലാ​ത്ത നി​ല​യി​ൽ അ​ട​ഞ്ഞു കി​ട​ക്കേ​ണ്ട അ​വ​സ്ഥ​യാ​കും. മ​ഴ​പെ​യ്ത് കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന് അ​ക​ത്തേ​ക്ക് പോ​ലും ജ​ലം ഒ​ഴു​കി എ​ത്തു​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ണ്. വെ​ള​ളം കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ കെ​ട്ടി നി​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. നി​ല​വി​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ത്തി​ന് വേ​ണ്ടി കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ൽ പെ​യി​ന്‍റി​ങ്​​ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    News Summary - There is no water or electricity; Health Sub-Center inauguration today
