Madhyamam
    Kadakkal
    Posted On
    29 Sept 2025 12:44 AM IST
    Updated On
    29 Sept 2025 12:44 AM IST

    വിലങ്ങുമായി പ്രതികൾ രക്ഷപ്പെട്ടു​; പരിശോധന ശക്തമാക്കി പൊലീസ്

    രക്ഷപ്പെട്ടത്​ പിതാവും മകനും
    വിലങ്ങുമായി പ്രതികൾ രക്ഷപ്പെട്ടു​; പരിശോധന ശക്തമാക്കി പൊലീസ്
    പൊ​ലീ​സ് ക​സ്റ്റ​ഡി​ൽ നി​ന്നും രക്ഷപ്പെട്ട പ്ര​തി​ക​ൾ

    ക​ട​യ്ക്ക​ൽ: മോ​ഷ​ണ​ക്കേ​സ് പ്ര​തി​ക​ളാ​യ പി​താ​വും, മ​ക​നും ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ചാ​ടി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു. പാ​ലോ​ട് പൊ​ലീ​സ് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത ആ​ലം​കോ​ട് വ​ഞ്ചി​യൂ​ർ റം​സി മ​ൻ​സി​ലി​ൽ അ​യ്യൂ​ബ്ഖാ​ൻ (45), മ​ക​ൻ സെ​യ്ദ​ല​വി (20) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട​ത്. അ​ഞ്ച​ൽ - ക​ട​യ്ക്ക​ൽ റോ​ഡി​ൽ ചു​ണ്ട ചെ​റു​കു​ള​ത്ത് വെ​ച്ചാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ൾ പൊ​ലീ​സി​ൽ നി​ന്നും ഓ​ടി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട​ത്. മോ​ഷ​ണ​ക്കേ​സി​ലെ പ്ര​തി​ക​ളാ​യ ഇ​വ​രെ വ​യ​നാ​ട് സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി​യി​ൽ നി​ന്നും പാ​ലോ​ട് പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി കൊ​ണ്ടു​വ​രി​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ചെ​റു​കു​ള​ത്ത് എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ പ്രാ​ഥ​മി​കാ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന്​ നി​ർ​ത്താ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    വാ​ഹ​നം നി​ർ​ത്തി പു​റ​ത്ത് ഇ​റ​ങ്ങി​യ​തും ഇ​രു​വ​രും ഓ​ടി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട​താ​യി പൊ​ലീ​സു​കാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച നാ​ലു​മ​ണി​യോ​ടെ​യാ​ണ് സം​ഭ​വം. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ഏ​റെ വൈ​കി​യും പ്ര​തി​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യി​ട്ടി​ല്ല. ചു​ണ്ട കോ​ട്ടു​ക്ക​ൽ ജി​ല്ല കൃ​ഷി ഫാ​മി​നെ സ​മീ​പം ഇ​രു​വ​രെ​യും ക​ണ്ട​താ​യി സ​മീ​പ​വാ​സി പൊ​ലീ​സി​ന്​ ന​ൽ​കി​യ മൊ​ഴി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ കൃ​ഷി ഫാ​മി​നു​ള്ളി​ൽ പൊ​ലീ​സും നാ​ട്ടു​കാ​രും ചേ​ർ​ന്ന് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും ഫ​ല​മു​ണ്ടാ​യി​ല്ല. ഫാ​മി​ലെ കാ​ടു​മൂ​ടി​യ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഡ്രോ​ൺ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചും ഡോ​ഗ് സ്ക്വാ​ഡി​ന്‍റെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യ​ത്. അ​ഞ്ച​ൽ, ക​രു​കോ​ൺ , കു​ള​ത്തൂ​പ്പു​ഴ, ചു​ണ്ട ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്കി.

    ആ​ഴ്ച​ക​ൾ​ക്ക് മു​മ്പ് പാ​ലോ​ട് പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​ധി​യി​ൽ നി​ര​വ​ധി വ്യാ​പാ​ര സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൽ കു​ത്തി​ത്തു​റ​ന്ന് ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് രൂ​പ​യു​ടെ ക​വ​ർ​ച്ച ന​ട​ന്നി​രു​ന്നു. അ​യ്യൂ​ബ്​ ഖാ​നും സെ​യ്​​ദ​ലി​യു​മാ​ണ്​ പൊ​ലീ​സ് തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ്​ ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ്​ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി​യി​ൽ നി​ന്നും പി​ടി​കൂ​ടു​ന്ന​ത്. വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ വീ​ടു​ക​ൾ വാ​ട​ക​ക്കെ​ടു​ത്ത് താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്​ ഇ​വ​രു​ടെ രീ​തി. പാ​ലോ​ട് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​ധി​യി​ൽ വീ​ട് വാ​ട​ക​ക്കെ​ടു​ത്ത് താ​മ​സി​ച്ച​താ​യി പൊ​ലീ​സ് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ ട​വ​ർ ലൊ​ക്കേ​ഷ​ൻ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് വ​യ​നാ​ട് സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി​യി​ൽ നി​ന്നും പ്ര​തി​ക​ളെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ എ​ടു​ത്ത​ത്.

    TAGS:Kerala Policehandcuffsinvestigationaccused escaped
    News Summary - The accused escaped with handcuffs; police intensified their investigation
