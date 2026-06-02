    Posted On
    date_range 2 Jun 2026 10:41 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Jun 2026 10:41 AM IST

    എം.എൽ.എ വാക്ക് പാലിച്ചു; റോഡിലെ മരണക്കുഴികൾ അടച്ചുതുടങ്ങി

    റോ​ഡി​ലെ അ​പ​ക​ട​ക്കു​ഴി​ക​ൾ നി​ക​ത്തു​ന്നു

    കടയ്ക്കൽ: മാസങ്ങളായി തകർന്നുകിടക്കുന്ന മടത്തറ-കടയ്ക്കൽ റോഡിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെ മരണക്കുഴികൾ എം.എൽ.എയുടെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് അടച്ചുതുടങ്ങി. മഴ ശക്തമായതോടെ റോഡിന്റെ ദുരവസ്ഥ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ചടയമംഗലം എം.എൽ.എ എം.എം. നസീറിനെ നാട്ടുകാർ ശ്രദ്ധയിൽപെടുത്തിയിരുന്നു.

    കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ ഭാഗങ്ങളിലെ വിവിധ മരണക്കുഴികളാണ് പി.ഡബ്ല്യു.ഡിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അടച്ചുതുടങ്ങിയത്. കടയ്ക്കൽ മുതൽ മടത്തറ വരെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലാണ് വലിയ കുഴികൾ റോഡിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് . കഴിഞ്ഞദിവസം പ്രധാനപ്പെട്ട വലിയ കുഴികൾ എല്ലാം മെറ്റലും ടാറും ഉപയോഗിച്ച് ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽതന്നെ അടച്ചിരുന്നു.

    ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നത് എം.എൽ.എയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയും എം.എൽ.എ പി.ഡബ്ല്യു.ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉടൻതന്നെ പരിഹാരം കാണുകയുമായിരുന്നു.

    TAGS: MLA, promise, potholes
    News Summary - MLA keeps his promise; road death pits begin to be closed
